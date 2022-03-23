Ловушка Америки, или Здесь точно должен быть снарк! - Го Сяоли

00:49 25.03.2022 Ловушка Америки, или Здесь точно должен быть снарк!



ГО СЯОЛИ

Руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете; замдиректора Института иностранных языков при ХПУ.



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Профессор Хэбэйского педагогического университета, замдиректора Института иностранных языков Хэбэйского педагогического университета, доктор филологических наук.



Мы дожили до того, что можно выдавать черное за белое среди бела дня. Где справедливость? Что такое правда? Мы видим только: "Здесь точно должен быть снарк! Я трижды это сказал. А что я трижды повторил – то и истинно!" Но ведь на Земле нет никакого снарка! Исчезла всякая возможность разговора. Международное сообщество не слышит голоса России, так как лишило ее права голоса.



Много известных экспертов ошиблись: они не предполагали, что военная операция начнется, и это свидетельствует об ограниченности научных исследований в области международных отношений. Редукционистские схемы не позволяют объяснить сложную ситуацию исключительно интеллектуальными усилиями, или так называемыми рациональными факторами. Они упрощают сложные политические реалии, игнорируют гуманистические факторы и роль руководства, особенно характер личности, принимающей решения. Может быть, исторические науки и культурология могут восполнить неполноценность науки международных отношений.



Зимой 2021 г. близ российско-украинской границы были сосредоточены российские войска. Видимо, в январе 2022 г., Соединенные Штаты и НАТО уже узнали о плане высокоточных ударов со стороны России. Когда 24 февраля началась военная спецоперация, американский ученый Дмитрий Саймс сказал, что удар не был неожиданным. Кроме того, сейчас в Сети широко распространяется видео речи Байдена от 1997 года, которое доказывает, что еще двадцать лет тому назад Байден пришел к выводу, что расширение НАТО на Восток неизбежно будет означать войну с Россией. Тут возникает вопрос: если Соединенные Штаты знали, к чему приведет расширение НАТО, получили точную информацию о готовящейся военной операции России и при этом хотели предотвратить конфликт, какие меры они приняли? Было, по крайней мере, два способа предотвратить случившееся.



Первый вариант: принимать всерьез "красные линии" России, полностью или частично согласиться с требованиями (пусть даже в минимальном объеме), дать обещание, что НАТО не примет Украину в свой состав.



Второй вариант: отвергнуть минимальные требования России и дать понять, что, если она начнет военную операцию на Украине, Соединенные Штаты и НАТО не станут сидеть сложа руки, а будут оказывать военную помощь и введут "адские санкции".



Но США не согласились на требования России и не выразили своей жесткой позиции, что не соответствует теории сдерживания, призванной предотвращать войны. Наоборот, когда началась российская спецоперация на Украине, Соединенные Штаты сразу дали понять, что не будут направлять свои войска, и при этом продолжали подбадривать Украину, подливали и подливают масло в огонь.



Есть основания подозревать, что все стороны вовлечены в американскую шахматную партию. Украина используется для сдерживания России, а Россией манипулируют для того, чтобы поставить Европу под контроль Америки. Это еще не все. В результате ситуация в Европейском регионе крайне напряжена: Европа из-за деградации элиты и отсутствия собственной воли столкнулась и будет сталкиваться с проблемами, вызванными нехваткой зерна, энергии, безопасности. Ко всему этому добавляется непрерывный приток беженцев из Украины.



Все проигрывают, в плюсе только военно-промышленный комплекс США.



Кроме того, весь мир понял, что, опираясь на свою силу, одно государство может грабить другое среди бела дня: конфликт посеял вражду между братьями и принес страдания народам обеих стран, за счет чего ее инициатор (США) нагло разбогател.



Украинский народ использовали в качестве живого щита в обмен на пустое обещание. Россия и Украина, образно говоря, стали наживкой, а весь улов достается американским политикам, которые стараются держаться как можно дальше от поля боя. Со стороны они наблюдают за кровавой распрей между славянскими братьями: самые отважные, Россия и Украина, схватились друг с другом в борьбе, стали чужой добычей, попали в расставленную ловушку.



Одновременно США развязали еще две войны: финансовую/экономическую (для того, чтобы ограбить) и информационную (для того, чтобы забросать грязью соперника). Последняя война началась еще с отрицания итогов Второй мировой войны. К великому сожалению, все платформы для выступления являются западными, поэтому они могут свалить все с больной головы на здоровую, выдвигая контробвинения против России. Несмотря на факты развития биолабораторий на Украине, США обвиняют Россию в намерении биоатаки. Это поразительно, новый уровень. Поэтому, когда посольство США опубликовало в китайском микроблоге выступление постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, под ним мгновенно стали появляться комментарии: "Если ты говоришь правду, почему тебе не хватает смелости обнародовать все материалы, как поступает Россия?", "Америка – рак Земли!", "Вор кричит: держи вора!"



Да, мы дожили до того, что можно выдавать черное за белое среди бела дня. Где справедливость? Что такое правда? Мы видим только: "Здесь точно должен быть снарк! Я трижды это сказал. А что я трижды повторил – то и истинно!"[1]. Ведь на Земле нет никакого снарка! Три года назад академик Андрей Смирнов отметил, что "исчезла всякая возможность разговора".[2] А сейчас тем более. Международное сообщество не слышит голоса России, так как лишило ее права голоса.



С другой стороны, есть ряд исключений для Америки.



Выступать против войны? Это правильно, но если речь о войне, развязанной Америкой, то нельзя. Запрещать враждебные слова? Правильно, но в адрес Российской армии и ее президента допустимо. Свобода слова? Да, но критика в адрес Америке недопустима.



Это еще не все. Америка давит на Китай, чтобы он принимал участие в критике России и в санкциях против нее. НАТО во главе с Америкой меньше всех имеют право кого-либо обвинять в военном нападении, так как сами являются агрессорами. Часто без причины они позволяли себе бомбардировать чужие территории, большое количество безвинного народа страдали от этих бомбежек. Где была их забота о тех людях? Не хватит бумаги для описания их преступлений.



А сегодня они просят Китай обвинять своего стратегического партнера, угрожая санкциями. Мы не забыли 1999 г., когда они без повода вторглись в Югославию, сознательно бомбардировали посольство Китая и убили китайских дипломатов. Вбить клин между Россией и Китаем – это их нынешняя главная задача? Или мир, к которому они якобы стремятся? Или это просто очередное ток-шоу, чтобы показать свое так называемое "благородство"? Разве это поведение образованного и цивилизованного человечества?



"Надо уважать суверенитет любого государства", – говорят на Западе, но разве там уважают суверенитет Украины? Они не позволили украинскому народу самостоятельно решить свою судьбу, сделав эту страну своей марионеткой. Разве они уважали Россию как великую страну? Двадцать лет они загоняли ее в угол, чтобы ей было некуда отступать, и в итоге Россия стала сражаться для защиты собственного достоинства. В ходе этого конфликта они продолжают давать нож одному из двух, чтобы обострить ситуацию, а не разрешить ее. Где справедливость, к которой человечество стремилось тысячи лет?



Россия борется со злом, своей кровью и плотью пытается держать "осыпающийся мир", чтобы он не одичал, желая даровать ему порядок. Как в прошлом, во время Второй мировой войны, Советский Союз был примером для мира, так теперь Россия мужественно борется за спасение человечества. К счастью, распятую Россию видит весь третий мир. Он пока молчит, но молится за нее. И слава богу, что у нее хватает хлеба, тепла и силы, чтобы себя защитить. Россию невозможно победить силой, ее можно победить только изнури. Россия – сфинкс, как писал поэт Тютчев: "У ней особенная стать – в Россию можно только верить!". Мы глубоко верим, что Россия, как феникс или восходящее солнце, обладает способностью сжигать себя и затем возрождаться. Источник - Россия в глобальной политике

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