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Проект США по отрыву Киргизии и Таджикистана от России может провалитьсяПроект США по отрыву Киргизии и Таджикистана от России может провалиться
00:52 25.03.2022

Реализация лоббируемого США крупного проекта по транзиту электроэнергии из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан может быть сорвана.

Более 10 лет США пытались усилить экономические связи Киргизии и Таджикистана с Южной Азией. Одним из способов, который должен был помочь Вашингтону ослабить экономические связи стран с Россией, должен был стать проект строительства высоковольтной линии электропередачи CASA-1000. Эксперт по Туркестану и Афганистану Дмитрий Попов поделился мнением о перспективах масштабного инфраструктурного проекта. ИА REGNUM приводит статью эксперта полностью.

Приход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане не только резко изменил военно-политическую ситуацию в регионе, но и поставил вопрос о продолжении здесь ряда крупных инфраструктурных проектов. В их числе - строительство высоковольтной линии электропередачи CASA-1000 (Киргизия - Таджикистан - Афганистан - Пакистан) протяженностью 1270 км. С ее помощью Душанбе и Бишкек рассчитывали нарастить поставки своих энергоресурсов на обширный энергетический рынок Южной Азии.

По поступающей информации, после вывода иностранных войск из Афганистана и падения правительства Ашрафа Гани в августе 2021 года реализация проекта де-факто была заморожена на неопределенный срок. Остановлены работы на самом протяженном афганском отрезке линии (563 км), выполненные к тому моменту на 60%. О сдвигах сроков на своих участках заявили другие страны, в частности Таджикистан, который перенес их на 2023 год.

Хотя все стороны проекта, включая правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о желании сохранить его, новые геополитические реалии резко понизили шансы на возобновление программы, а в перспективе она может быть полностью свернута.

Завершению CASA-1000 препятствуют сразу несколько факторов - политического, экономического и военного характера. Так, в последнее время резко ухудшились отношения между самими участниками проекта.

Руководство Таджикистана заняло жесткую конфронтационную позицию по отношению к новым афганским властям, критикуя их за нарушения прав таджикского меньшинства, отказ от создания инклюзивного правительства и связи с международным терроризмом. Обострился затяжной пограничный конфликт между Таджикистаном и Киргизией. В вооруженных столкновениях на границе двух государств в конце апреля 2021 года погибло 55 и было ранено свыше 270 человек.

Помимо политических противоречий реализации проекта CASA-1000 мешают сохраняющиеся проблемы с обеспечением безопасности на территории Афганистана. Неподконтрольные талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировки по-прежнему угрожают объектам инфраструктуры и иностранным (в особенности, индийским) подрядчикам в стране.

В конце октября 2021 года в рамках "экономической войны" против нового афганского правительства враждебное талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) афганское крыло ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвало одну из ЛЭП под Кабулом, временно нарушив электроснабжение афганской столицы.

Неясными являются перспективы дальнейшего финансирования проекта CASA-1000, которое велось за счет западных кредитов и грантов. Если ранее США и их союзники активно поддерживали переориентацию экономик государств Центральной Азии на юг, то теперь они могут опасаться, что магистраль станет источником транзитных доходов талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и поможет им закрепиться у власти. Под давлением Вашингтона международные доноры во главе со Всемирным банком, открывшие на строительство ЛЭП кредитную линию на сумму свыше 880 миллионов долларов, приостановили финансирование большинства своих программ в Афганистане.

В ближайшие годы можно ожидать снижения интереса к CASA-1000 и со стороны Исламабада, который должен был стать главным покупателем центральноазиатских энергоресурсов. Благодаря масштабным китайским инвестициям Пакистан быстро наращивает собственное производство электроэнергии, рассчитывая в течение 2014−2024 годов превратиться из ее импортера в экспортера, пустив в эксплуатацию генерирующие мощности на 27 ГВт.

На этом фоне пакистанская сторона инициировала переговоры об изменении условий участия в CASA-1000. Она предложила другим участникам проекта снизить согласованную ранее цену поставляемой энергии (с 9,4 до 3 центов за кВт·ч) и разрешить использовать ЛЭП для обратного транзита из Пакистана в Афганистан образовавшихся у нее излишков энергии в зимний период.

Возможный провал проекта CASA-1000, как представляется, будет иметь негативные последствия для достижения ряда объявленных стратегических целей Таджикистана и Киргизии в энергетике. Под удар будут поставлены планы руководства двух республик по диверсификации поставок электроэнергии. В значительной мере обесценятся их усилия по развитию новых гидроэнергетических мощностей (включая строительство крупнейшей Рогунской ГЭС), которые ориентированы на экспорт.

С другой стороны, ситуация вокруг CASA-1000 (как и масштабный блэкаут в Узбекистане, Казахстане и Киргизии в январе 2022 года) - это повод в очередной раз задуматься о необходимости первоочередного развития энергетической инфраструктуры внутри самой Центральной Азии, прежде всего модернизации оставшейся с советских времен Объединенной энергетической системы региона.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648158720


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