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Газ за рубли: Путин издевается над Западом, - "Politico"
00:54 25.03.2022

Газ за рубли: Путин издевается над энергетической зависимостью Запада (Politico, США)

Путин поднял ставки в экономической войне с Западом, сообщает Politico. Его решение о переводе платежей за газ в рубли называют попыткой запугать Европу и США и принудить их к смягчению санкций.

Москва проверяет Запад на решимость и давит на его больное место - импорт энергоресурсов.

Владимир Путин только что поднял ставки в экономической войне между Россией и Западом.

Российский президент объявил в среду, что так называемым недружественным странам (в этот список включены члены ЕС и Соединенные Штаты) придется оплачивать поставки российского газа в рублях. Тем самым он бросил вызов попыткам Запада наказать Россию за ее спецоперацию на Украине и освободил жизненно важный импорт энергоресурсов от санкций.

"Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты - начнем с этого, с нашего природного газа - переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, на российские рубли", - сказал Путин.

Это игра с высокими ставками. Либо Запад сдастся и согласится на требования Путина, либо заупрямится и будет наблюдать, насколько далеко он готов зайти с ограничениями поставок газа, из-за которых его страдающая экономика лишится необходимых ей средств.

"Это игра, это попытка запугать Запад и принудить его к смягчению санкций. Он хочет заставить Запад - если тот намерен продолжать закупки энергоресурсов в России - проводить сделки с российскими компаниями, - сказал Тимоти Эш (Timothy Ash), занимающийся формирующимися рынками в фирме BlueBay Asset Management. - Это попытка сломать санкции, ослабить решимость Запада".

США запретили закупки российских энергоресурсов, но Евросоюзу сделать это будет намного сложнее, потому что 40% потребляемого газа он получает из России. На этом Москва зарабатывает от 30 до 40 миллиардов долларов в год. Евросоюз намерен покончить со своей зависимостью от России, но на это ему понадобится какое-то время.

Путин поручил правительству и Банку России в недельный срок обеспечить покупателям газа приобретение российских рублей.

"В отличие от некоторых коллег мы дорожим своей деловой репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая будет изменена на российские рубли", - заявил Путин.

Непонятно, каким образом западные страны смогут получить достаточное количество рублей для финансирования импорта газа, и захотят ли они осуществлять расчеты в российской валюте.

"Это определенно фактор риска, поскольку у европейских покупателей российского газа возникнут сложности, - сказал аналитик Джеймс Хакстепп (James Huckstepp) из S&P Global Commodity Insights. - Рынок озабочен, поскольку это для него новая территория. Правда, планы на данном этапе весьма расплывчаты".

Рубль поднялся по отношению к доллару примерно на пять процентов. С начала российской операции в феврале месяце он потерял около 40% своей стоимости по отношению к американской валюте.

"Похоже, российские власти пытаются оказать давление на западные страны, заставляя иностранных покупателей российского газа пользоваться рублями. Здесь есть и дополнительный плюс, потому что они будут поддерживать его курс", - сказал экономист из Capital Economics Лиам Пич (Liam Peach).

Ведущих покупателей российского газа потрясли новые требования Кремля.

Немецкий министр экономики и проблем климата Роберт Хабек (Robert Habeck) обвинил Путина в нарушении контрактов и добавил, что Россия не является стабильным партнером. По его словам, европейские страны проведут консультации по вопросу о том, что делать дальше. Германия больше половины газового импорта получает из России.

Такая мера дает России возможность избежать санкций. Об этом в среду в Милане рассказал советник итальянского премьер-министра Марио Драги Франческо Джавацци (Francesco Giavazzi). Италия треть своих потребностей в газе обеспечивает за счет импорта из России. Пресс-секретарь Драги от комментариев отказался.

Непонятно, что произойдет, если покупатели газа заупрямятся. "Если Путин говорит, что надо платить в рублях, а Италия скажет, что не станет этого делать и будет платить как прежде, что будет дальше делать Путин?" - спросил Эш.

По словам Путина, государственной компании "Газпром" придется внести изменения в действующие контракты на поставку газа, которые оформлены в долларах или евро. Но долгосрочные газовые соглашения России очень сложные и обычно конфиденциальные, так что любые изменения наверняка вызовут правовые споры.

"Контракт есть контракт, и, если контракт в евро, а не в рублях, или в долларах, а не в рублях, вы быстро оказываетесь в такой ситуации, в которой не хотели оказаться", - сказал высокопоставленный дипломат из ЕС.

Один знакомый с содержанием газпромовских контрактов юрист заявил, что внести изменения в любую долгосрочную сделку о поставках газа зачастую чрезвычайно сложно и требует много времени.

В таких сделках часто есть положения, требующие пересмотра условий, скажем, когда происходят значительные изменения цен на рынке. Каждая из сторон по условиям контракта может иметь право потребовать пересмотра по своему усмотрению. А это уже джокер в колоде, если можно так выразиться.

Стандартные газовые контракты типа "бери или плати", по условиям которых покупатель должен забрать газ или заплатить за него, как будто он его забрал, требуют от каждой из сторон выполнения своих обязательств, если не возникнут форс-мажорные обстоятельства. Планка такого обстоятельства непреодолимой силы очень высока.

Это значит, что в отсутствие энергетических санкций и прочих неподконтрольных перебоев "Газпром" обязан и дальше поставлять газ в Европу, а покупатель должен оплачивать его так, как обещал.

"Газпром" на просьбу дать комментарии не откликнулся.

С участием Джейкоба Ханке (Jakob Hanke)
Авторы: Паола Тамма (Paola Tamma), Америка Эрнандес (America Hernandez)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648158840


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