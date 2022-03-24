 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Киевский режим окончательно превратился в полицейскую диктатуру, - С.Князев
07:20 25.03.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 24.03.2022 |

Ошметки многопартийности ликвидированы, люди исчезают из жизни один за другим…

Несколько дней назад Зеленский решением СНБО запретил деятельность всех оппозиционных политических сил на Украине, в том числе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партия Шария". Кроме этих двух партий, наиболее крупных в оппозиции, под запретом оказались еще девять политических сил (Социалистическая партия, Союз левых сил, Прогрессивная социалистическая партия, "Наши" и др.). В качестве единственной "руководящей и направляющей силы" остались на Украине только "Слуги" Зеленского.

"Большинство из этих партий выступали с резкой критикой деятельности Зеленского, как до военных действий, так и во время, - прокомментировал телеграм-канал TOGARMA. - Очевидно, что Киевские власти начинают зачистку поля. Тех, кого смогут запретить, запретят, тех, кого не смогут, задавят через СМИ". Комментарий, на наш взгляд, не во всем точный: во-первых, критика режима со стороны т. н. оппозиции была не такой уж "резкой" - власти критиков терпели; во-вторых, "зачистка поля" началась не сейчас, она идет давно; в-третьих, тех, кого запретить "не смогут" (?), на Украине уже не осталось.

"Ничего необычного не произошло, этот диктатор на минималках не смог найти ничего противозаконного, чтобы запретить по суду, и решил запретить по беспределу. Вообще без любых оснований. Сильный ход смелого политика", - иронизирует лидер одной из запрещенных партий Анатолий Шарий.

Итак, даже иллюзорные признаки многопартийной политической системы на Украине, сохранявшиеся после государственного переворота 2014 года, ликвидированы. Так действовал Гитлер, запретивший 14 июля 1933 года все партии, кроме своей НСДАП. "Европейскую солидарность" и "Батькивщину" здесь можно не считать, это идеологические и политические копии "Слуг народа".

Запретом партий Зеленский не ограничился. Идет охота на несогласных с линией режима журналистов, блогеров, общественных деятелей.

СБУ похитила и держит под замком известного поэта-сатирика, журналиста, кавалера Ордена преподобного Нестора Летописца Яна Таксюра. 69-летнего литератора, страдающего онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниями, бросили в СИЗО по обвинению в "государственной измене". Адвоката к Таксюру не допускают.

В Харькове вооруженными людьми похищен знаменитый украинский спортсмен Спартак Головачев. В 2014 году он принимал участие в митингах антимайдана, был арестован, провел долгое время в СИЗО, затем был условно осужден. Несмотря на угрозу жизни, Головачев не стал уезжать из Харькова, а после начала спецоперации на Украине занялся волонтерской деятельностью, помогал людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Что с ним сейчас, неизвестно.

Похищен политолог Дмитрий Джангиров, вся вина которого состояла в том, что он не демонстрировал показную лояльность по отношению к режиму.

В Одессе сотрудники СБУ захватили журналиста Юрия Ткачева, которому подбросили оружие (тротиловую шашку).

Сообщается о похищении политика Василия Волги, политолога Юрия Дудкина, бывшего сотрудника спецслужб Владислава Мулыка… Люди исчезают один за другим. Губернатор Николаева Виталий Ким горделиво объявил, что в его области за один день были захвачены двое инакомыслящих, один убит.

Украинская идеология принимает все более патологические формы. Телеведущий канала "24" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире, ссылаясь на слова нацистского преступника Адольфа Эйхмана, призвал вырезать русских детей и заявил, что готов в этом участвовать сам. С похожим заявлением выступил глава госпогранслужбы Украины генерал Сергей Дейнеко, пообещавший убивать жен, детей и родителей, российских военных, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Все это - прямое указание на необходимость денацификации Украины.

Запад этого в упор не видит. "Политическое руководство [в странах Запада] поставило задачу обосновать, что нацизм и неонацизм - это новая норма для Европы. "Свободные и независимые" СМИ взяли под козырек и побежали исполнять. Конечно, это не простая задача, но уверен, они справятся с обоснованием тезиса "Украинский нацизм - это хорошо". Ну а там и до реабилитации Гитлера не так далеко... Если быть эпигоном Гитлера и Третьего рейха не так уж плохо, чем тогда плохи сам Гитлер и его Третий рейх?" - пишет автор телеграм-канала Colonel Cassad Борис Рожин.

Со всем этим и предстоит покончить силам, проводящим специальную военную операцию на Украине.

Источник - fondsk.ru
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