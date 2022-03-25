Рубли за газ. Если нет рублей, оплачивайте российский экспорт золотом, - В.Катасонов

07:22 25.03.2022 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 25.03.2022 |



23 марта президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил: "Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты, начнем с этого, за наш природный газ, поставляемый в так называемые недружественные страны, на российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют". Путин добавил, что в сложившихся условиях "поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла".



Это сенсационное заявление никого не оставило равнодушным. Первые комментарии на этот счет, сделанные в Европе, несут печать недоумения и даже испуга. Реакция внутри нашей страны преимущественно позитивная и даже со вздохом облечения. Даже далекие от тонкостей политики и экономики граждане почувствовали, что заявление о переходе в расчетах от долларов, евро и других резервных валют к российскому рублю – знак того, что начинается эра реальной де-долларизации нашей экономики. До этого годами звучали призывы к де-долларизации, но реальными решениями и действиями они не подкреплялись.



Какой была валютная структура наших расчетов по внешней торговле (данные Банка России)? В 2013 году поступления от экспорта распределялись по видам валют следующим образом (%): российские рубли – 10,2; доллары США – 79,6; евро – 9,1; прочие валюты – 1,1. А вот картина за 2021 год (%): рубли – 14,4; доллары – 55,0; евро – 29,0; прочие валюты – 1,6.



Теперь посмотрим (2013 год), как распределялись по видам валют платежи за российский импорт (%): российские рубли – 28,0; доллары США – 40,6; евро – 29,9; прочие валюты – 1,5. В прошлом году картина следующпя (%): рубли – 27,9; доллары – 35,5; евро – 30,8; прочие валюты – 5,8.



Как видим, главное изменение в валютной структуре расчетов по внешней торговле России выразилось в частичном замещении доллара США европейской валютой евро. Было очень незначительное повышение доли рубля в экспортной выручке, а в платежах по импорту доля рубля осталась прежней. Замена доллара на евро ничего не дала, так как Европа со своей валютой во время нынешней санкционной войны точно так же заблокировала российские резервы в евро, как Америка – в долларах. В прошлом году общая доля доллара США и евро в экспортной выручке России составила 84,0%, а в платежах по импорту – 66,3%. Налицо высочайшая степень долларизации внешнеторговых расчетов России. Совокупная доля доллара и евро в поступлениях России за экспорт в ЕС в 2021 году составила 91,4%; их доля в платежах по импорту – 71,7%.



Львиная доля всех поставок природного газа России "недружественным странам" приходится на страны Европейского Союза. Заявление Путина стало сигналом: валютная структура расчетов по внешней торговле России с ЕС может радикально поменяться. Очевидно, что если мы сказали "А" (будем продавать природный газ в Европу и другие "недружественные страны" за рубли), то завтра мы скажем "Б" (будем продавать в "недружественные страны" за рубли не только газ, но также нефть), послезавтра скажем "В" (будем продавать за рубли не "недружественным странам" все наши товары). Если развивать инициативу и осуществлять радикальную перестройку наших внешнеэкономических отношений, то затем неизбежно должна начаться перестройка денежно-кредитной системы, а затем и всей экономики. Для описания этой программы потребуются последующие буквы русского алфавита вплоть до "Я".



Уже на следующий день представители "недружественных стран", придя в себя от шока, начали размышлять, как практически реагировать на заявление российского президента. Можно выделить несколько типичных реакций:



1. Еще жестче закрутить гайки санкционной войны против России.



2. Отказаться от дальнейших поставок природного газа из России.



3. Сесть за стол переговоров с Москвой и обсудить вопрос о внесении изменений в подписанные ранее контакты по природному газу (прежде всего, перевод цен из долларов и евро в рубли).



Первый и второй варианты реакций особенно ярко выражены в США, которые не зависят от поставок природного газа. Более того, отказ Европы от природного газа позволил бы им еще более энергично завоевывать европейский рынок с помощью поставок своего СПГ. Европа, потребности которой в природном газе на 40% покрываются за счет поставок из России, к таким радикальным действиям не готова.



В принципе, Москва могла бы действовать более радикально, руководствуясь следующей логикой. Коллективный Запад объявил против России такие санкции, которые, с точки зрения международного права, означают дефолт (отказ от выполнения обязательств) Запада. Далее, исходя из того же международного права, Россия должна была зафиксировать возникновение форс-мажора (обстоятельств непреодолимой силы). В любом учебнике по международному частному праву записано, что дефолт одной стороны означает возникновение форс-мажора у другой стороны, и последняя имеет право приостанавливать выполнение своих обязательств по договору до прекращения действия форс-мажора.



Формально Москва имела юридические основания остановить поставки природного газа в Европу, но не стала рубить с плеча, предложив европейским партнерам компромиссный вариант. Путин заявил, что Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах. "Мы, в отличие от некоторых коллег, дорожим своей репутацией надежного партнера и поставщика. Изменения коснутся только валюты платежа, которая меняется на российские рубли", – сказал он.



Для стран, которые готовы пойти на предложение Москвы о расчетах в рублях, возникает практический вопрос: где им взять рубли? Европе рубль такая же экзотическая валюта, как индийская рупия или турецкий динар. "Нет ничего сложного", – говорят некоторые эксперты. Приходите в Россию на ее валютную биржу и меняйте свои доллары и евро на российский рубль. Или напрямую договаривайтесь с ЦБ РФ о конвертации резервных валют в российский рубль. Мне кажется, эти эксперты не успели перестроиться и понять, что и российской валютной бирже, и российскому Центробанку приобретать сомнительные валюты типа доллара и евро уже не очень безопасно. Они и так дышат на ладан, а в России они к тому же становятся токсичными, так как попадают под прицел западных санкций. Логика санкционной войны требует от Центробанка России полной де-долларизации (избавление от доллара США, евро, британского фунта, японской иены, канадского и австралийского доллара, швейцарского франка и др.). В активах ЦБ из международных резервов могут остаться только китайский юань и золото.



Что касается российской валютной биржи, то она прикажет долго жить. Зачем она в экономике, где единственной признаваемой иностранной валютой остается юань? Тут нам придется идти по тому же пути, по которому в свое время шел Советский Союз. Торговля валютой на биржах в Москве и Ленинграде была прекращена еще даже до закрытия этих площадок в 1930 году.



Так, где же все-таки добросовестным зарубежным партнерам взять рубли? Ответ очевиден: поставляйте товары в Россию и зарабатывайте российские рубли. Это, конечно, немного сложнее, чем пользоваться бумагой, сходящей с печатных станков ФРС, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии и т.д. Но это будет торговля равноправных партнеров, а не модель колониального ограбления.



Нашим европейским партнерам можно подсказать, как они могли бы уменьшить свои потребности рублях при поддержании нужных оборотов по внешней торговле. Перейти на использование клиринговых расчетов с Россией, а клиринговой валютой сделать российский рубль. Напомню забывчивой Европе, что на протяжении всех 50-х годов ХХ века страны Старого Света значительную часть взаимных расчетов осуществляли через многосторонние клиринги в рамках Европейского платежного союза (ЕПС). С Советским Союзом также использовались клиринговые расчеты.



Если в Европе не хотят или не могут организовать клиринговые расчеты с Россией, можем нашим партнерам предложить другой вариант: предоставить кредиты в российских рублях. Однако, учитывая ненадежность коллективного Запада как партнера, кредиты должны быть обеспеченными. Причем хорошо обеспеченными, чтобы сумасшедший Вашингтон не наложил свою санкционную лапу на это обеспечение. Можно было бы согласиться на использование в качестве обеспечения золота. У Запада его много. Вот картинка по золотым резервам "недружественных стран" по состоянию на март 2022 года (тонн): США – 8133.5; Германия – 3359.1; Италия – 2451.8; Франция – 2436.5; Швейцария – 1040.0; Япония – 846.0; Нидерланды – 612.5; Европейский Центробанк – 504.8.



Причем золото, которое будет предложено в качестве залога по рублевым кредитам, должно (во избежание санкционных сюрпризов со стороны Вашингтона) находиться на территории России или какой-то третьей страны, занимающей позицию нейтралитета в санкционной войне.



Кстати, о золоте. Нет никаких сомнений, что золото после Ямайской валютно-финансовой конференции 1976 года вновь возвращается в мир денег. Мы здесь должны действовать с опережением: не дожидаться, когда рухнет доллар США, а вслед за ним и другие хваленые резервные валюты (евро, фунт, иена и т.д.), и единственными мировыми деньгами окажется золото. Мы должны к этому готовиться загодя, накапливая драгоценный металл в наших международных резервах. Накапливать, во-первых, за счет внутренней добычи (Россия занимает второе-третье места в мире по добыче золота), во-вторых, за счет золота с мирового рынка.



Путин дал команду на расчеты за российский экспорт в рублях. Я бы пошел нашим торговым партнерам еще больше навстречу и предложил бы дополнительную опцию: если нет рублей, оплачивайте российский экспорт золотом. Источник - fondsk.ru

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