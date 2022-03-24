 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.03.2022
09:10  Талибы обещают все-таки разрешить афганкам учиться. Только переоденут (замотают) по-новому
09:01  Киргизия окончательно? выиграла в международном суде тяжбу с Белоконем по "Манас Банку"
09:00  Галко-Урганты. Россияне заполнили гостиницы Нур-Султана и Алматы, - "Э-К"
08:53  В Алматы начали реприватизацию. Всего, что раздарил по родне и за взятки экс-аким Сагинтаев, - "Э-К"
08:44  Цифровой Госплан. России предстоит построить Экономику Будущего, - Александр Галушка
08:25  Сердар Бердымухамедов ищет поддержки Индии, - В.Панфилова
08:03  Каzахстан или Казахстан? - А.Каминская

07:22  Рубли за газ. Если нет рублей, оплачивайте российский экспорт золотом, - В.Катасонов
07:20  Киевский режим окончательно превратился в полицейскую диктатуру, - С.Князев
00:54  Газ за рубли: Путин издевается над Западом, - "Politico"
00:52  Проект США по отрыву Киргизии и Таджикистана от России может провалиться
00:49  Ловушка Америки, или Здесь точно должен быть снарк! - Го Сяоли
00:47  Рейтинг Эрдогана перешел на военное положение, - И.Субботин
00:44  "Решается, кто в доме хозяин". Как изменила мир спецоперация на Украине? - Федор Лукьянов
Четверг, 24.03.2022
23:03  Укр-ракета попала в Бердянском порту в российский военный транспорт "Орск"
20:41  КазЧиновники изобрели "Алгоритм по созданию новых областей"
20:32  Европа отказывается платить России за газ в рублях
20:09  Российский Институт Миклухо-Маклая издал том "Казахи". Анонс презентации 28/03
20:05  Борбордук. Опять стрельба. Таджики отняли автомат у кыргызского пограничника
16:13  Совладельцем сети биолабораторий США на Украине (30 объектов) был сын Байдена
15:33  Талибы опровергли смену главы своего правительства. Ахунд - премьер, как и был
15:25  "Нейтралитет" Китая на фоне украинского кризиса, - Вл.Нежданов
14:58  КазАрмия. У командиров армейских частей вымогают деньги... правоохранители и спецслужбы, - "Караван"
14:54  Как застройщики разрушают Алматы
14:52  Высший патриотизм для китайца - инвестировать в собственную экономику
14:48  США в отчаянии. Венесуэльская нефть не может заменить российскую, - La Vanguardia
13:22  "Антикризисный план" на 126 млрд сомов разработал Кыркабмин
11:48  Мулла Барадар сменил муллу Ахунда в качестве главы талибского "правительства Эмирата Афганистан"
11:20  Патрик Бьюкенен: Раздел Украины и судьба Зеленского
11:03  Армия Z взяла Изюм
09:51  Госуправление по-кыргызски. "Трое министров будут "отвечать головой" за обеспечение продбезопасности", - глава ГКНБ К.Ташиев
09:42  Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть I
09:14  "Это будет катастрофа". Где страны ЦентрАзии возьмут Интернет, если Россию отключат от глобальной Сети?
09:09  Главреда "Навальный Live" Баулину убило ракетой в Киеве
08:24  Арабы благодарят Кадырова за воссозданный на Украине дух Джихада
08:19  По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
08:16  Оказался остолопом. Гадкие рос-пранкеры "убили" карьеру главы британского МО Уоллеса
08:10  Стратегическая некомпетентность всегда преследовала Пекин, - Эдвард Люттвак
08:01  Россия: Good by, ВТО! - В.Катасонов
07:58  Какой из Капчагая областной центр. А главное - зачем? - А.Бектенова
07:52  Скончалась от рака экс-госсекретарша США Мадлен Олбрайт
01:44  Шторм it: как авария Каспийской трубы скажется на энергетическом рынке ЕС
01:42  Хлебная мировая: что произойдет с мировым рынком пшеницы
00:29  Сирию хотят вытащить из иранского окопа, - И.Субботин
00:27  Мохаммад Алам Изидьяр: "Талибы не смогли завладеть сердцами афганцев"
00:24  Америке придется кусать собственный хвост, - Е.Пустовойтова
00:23  Конец эпохи глобализации – назад пути нет, - В.Кудрявцев
Среда, 23.03.2022
20:40  Известного кыргызского улично-полевого командира Аспекова посадили на 7 лет. Чтоб не озорничал
20:34  Китай ничего не объясняя снял всех своих фигуристов с ЧМ во Франции
18:52  Из России сбежал Чубайс. Успел!
18:45  Булат Султанов: "В Белом доме будут создавать разделительный барьер между Россией и Китаем в ЦентрАзии"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Каzахстан или Казахстан? - А.Каминская
08:03 25.03.2022

КАZАХСТАН или КАЗАХСТАН
24.03.2022

Прошел ровно месяц с начала специальной военной операции на Украине. А я до сих пор не написала, что же по этому поводу думают и как реагируют в Казахстане. Тема очень пульсирующая для республики, так как только в январе она сама стояла на краю пропасти.

Всего лишь за пять дней Казахстан прошел путь от начала митингов в Жанаозене до массовых погромов практически во всех основных городах страны. И только лишь быстрый ввод МС ОДКБ (читай России) спас Казахстан от катастрофы.

После этих событий, казалось бы, должен был поутихнуть русофобский вой, тем более миротворческие силы в Казахстане не остались. Выполнили свою задачу и ушли.

Но нет. Различные казахские националисты продолжили свою борьбу со всем русским и в сети продолжали всплывать новые "шедевры" от казахских националистов. Непонятны были и некоторые перестановки в руководстве, которые сделал Токаев. Пророссийский сегмент был возмущен назначением откровенного русофоба (с поправкой "бывшего") Аскара Умарова на должность министра информации Казахстана и Ерлана Карина на должность госсекретаря республики. Карин является куратором националистов и замечен в постоянных контактах с лидером местного отделения "серых волков" (неонацистская молодежная организация) Аманом Мамбеталиевым.

И тут случилась СВО на Украине. О, это был "час торжества" у всех казахских националистов и русофобов. Tik Tok взрывался от казашек и казахов в жовто-блакитных косынках, макияжах, маникюрах и всего того куда можно было применить это цветовое сочетание. Тех, кто поддержал спецоперацию буквами Z на машинах, полицейские штрафовали, а националисты: либо портили машины, либо даже дрались с водителями. В официальной повестке звучало, что Казахстан – нейтрален. По заявленному нейтралитету не прошелся только ленивый из пророссийской части населения. В памяти еще свежи январские события и спасение Казахстана Россией, а тут – нейтралитет. Интересно, что и основная часть казахстанцев была этим неприятно удивлена. Запомнился один очень ярко характеризующий эту позицию официальных властей республики комментарий: "Сам бы я не стал клеить букву Z на машину или на одежду, но считаю, в любой стране, по крайней мере объявляющей себя демократической, ущемление граждан в их праве демонстрировать свою политические взгляды абсолютно неприемлемо. В то же время, осуждать казахское руководство в его стремлении усидеть на двух стульях не поворачивается язык. Мы же не ханжи какие-нибудь, чтобы бросать камни в женщину, зарабатывающую тяжким трудом на обочине дороги!"

(Орфография и пунктуация автора сохранены). Очень нелицеприятный комментарий, отражающий, как воспринимается гражданами республики транслируемая многовекторность.

По мере продвижения СВО, решительности российского руководства довести денационализацию и демилитаризацию Украины до логического конца и все больше вскрывающихся фактов того, что реально происходило на Украине: нацизм, физическое уничтожение несогласных, марионетки-наркоманы в руководстве страны – постепенно открываются глаза у населения Казахстана. Постепенно те, кто был равнодушен к происходящему, либо старался молчать – начинают высказывать свою поддержку российскому руководству. Очень этому поспособствовало и решение Президента РФ В. Путина о переводе платежей за газ с недружественными странами в рубли. Казахские чаты просто взрываются от этой новости. На один русофобский комментарий – 30 пророссийских.

Казахстан сейчас напоминает магнит с разными полюсами и зависимости от того какие ходы делают противоборствующие стороны в разыгрываемой украинской партии – на тот или иной полюс притягивается больше сторонников.

Внутреннему, глубинному Казахстану трудно держать нейтралитет – да он его и не держит. И, если раньше, громче всех слышно было русофобов, то теперь им отвечают, с ними спорят, не соглашаются. Казахстан делится на два лагеря. Процесс идет. Теперь бы и руководству страны необходимо подключиться и для начала запретить различные НКО и НПО и попристальнее присмотреться к деятельности казахских националистов.

Аля Каминская для ANNA-News.

Источник - ANNA-News
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648184580


Новости Казахстана
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз
- О Новом Казахстане и Второй республике
- О стратегических перспективах
- Дела семейские
- О ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума
- Изменит ли Капшагай смена имени и статуса?
- Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания
- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  