Каzахстан или Казахстан? - А.Каминская

08:03 25.03.2022

КАZАХСТАН или КАЗАХСТАН

24.03.2022



Прошел ровно месяц с начала специальной военной операции на Украине. А я до сих пор не написала, что же по этому поводу думают и как реагируют в Казахстане. Тема очень пульсирующая для республики, так как только в январе она сама стояла на краю пропасти.



Всего лишь за пять дней Казахстан прошел путь от начала митингов в Жанаозене до массовых погромов практически во всех основных городах страны. И только лишь быстрый ввод МС ОДКБ (читай России) спас Казахстан от катастрофы.



После этих событий, казалось бы, должен был поутихнуть русофобский вой, тем более миротворческие силы в Казахстане не остались. Выполнили свою задачу и ушли.



Но нет. Различные казахские националисты продолжили свою борьбу со всем русским и в сети продолжали всплывать новые "шедевры" от казахских националистов. Непонятны были и некоторые перестановки в руководстве, которые сделал Токаев. Пророссийский сегмент был возмущен назначением откровенного русофоба (с поправкой "бывшего") Аскара Умарова на должность министра информации Казахстана и Ерлана Карина на должность госсекретаря республики. Карин является куратором националистов и замечен в постоянных контактах с лидером местного отделения "серых волков" (неонацистская молодежная организация) Аманом Мамбеталиевым.



И тут случилась СВО на Украине. О, это был "час торжества" у всех казахских националистов и русофобов. Tik Tok взрывался от казашек и казахов в жовто-блакитных косынках, макияжах, маникюрах и всего того куда можно было применить это цветовое сочетание. Тех, кто поддержал спецоперацию буквами Z на машинах, полицейские штрафовали, а националисты: либо портили машины, либо даже дрались с водителями. В официальной повестке звучало, что Казахстан – нейтрален. По заявленному нейтралитету не прошелся только ленивый из пророссийской части населения. В памяти еще свежи январские события и спасение Казахстана Россией, а тут – нейтралитет. Интересно, что и основная часть казахстанцев была этим неприятно удивлена. Запомнился один очень ярко характеризующий эту позицию официальных властей республики комментарий: "Сам бы я не стал клеить букву Z на машину или на одежду, но считаю, в любой стране, по крайней мере объявляющей себя демократической, ущемление граждан в их праве демонстрировать свою политические взгляды абсолютно неприемлемо. В то же время, осуждать казахское руководство в его стремлении усидеть на двух стульях не поворачивается язык. Мы же не ханжи какие-нибудь, чтобы бросать камни в женщину, зарабатывающую тяжким трудом на обочине дороги!"



(Орфография и пунктуация автора сохранены). Очень нелицеприятный комментарий, отражающий, как воспринимается гражданами республики транслируемая многовекторность.



По мере продвижения СВО, решительности российского руководства довести денационализацию и демилитаризацию Украины до логического конца и все больше вскрывающихся фактов того, что реально происходило на Украине: нацизм, физическое уничтожение несогласных, марионетки-наркоманы в руководстве страны – постепенно открываются глаза у населения Казахстана. Постепенно те, кто был равнодушен к происходящему, либо старался молчать – начинают высказывать свою поддержку российскому руководству. Очень этому поспособствовало и решение Президента РФ В. Путина о переводе платежей за газ с недружественными странами в рубли. Казахские чаты просто взрываются от этой новости. На один русофобский комментарий – 30 пророссийских.



Казахстан сейчас напоминает магнит с разными полюсами и зависимости от того какие ходы делают противоборствующие стороны в разыгрываемой украинской партии – на тот или иной полюс притягивается больше сторонников.



Внутреннему, глубинному Казахстану трудно держать нейтралитет – да он его и не держит. И, если раньше, громче всех слышно было русофобов, то теперь им отвечают, с ними спорят, не соглашаются. Казахстан делится на два лагеря. Процесс идет. Теперь бы и руководству страны необходимо подключиться и для начала запретить различные НКО и НПО и попристальнее присмотреться к деятельности казахских националистов.



Аля Каминская для ANNA-News.