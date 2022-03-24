Сердар Бердымухамедов ищет поддержки Индии, - В.Панфилова

08:25 25.03.2022

Сердар Бердымухамедов ищет поддержки Нью-Дели

Ашхабад готовится к визиту индийского коллеги президента Туркменистана

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

24/03/22



Сердар Бердымухамедов приступил

к выполнению обязанностей президента.

Президент Индии Рам Натх Ковинд 1 апреля посетит с четырехдневным государственным визитом Ашхабад. Это первый визит иностранного лидера после состоявшихся в Туркменистане президентских выборов, победителем которых стал Сердар Бердымухамедов – сын второго туркменского президента. В повестке переговоров на высшем уровне вопросы развития транспортных и энергетических маршрутов.

В Ашхабаде рассчитывают, что Индия, зависящая от импорта энергоресурсов, проявит больший интерес к строительству газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия (TAPI). Оперативная реакция Нью-Дели на приглашение новоизбранного туркменского лидера говорит о том, что индийская сторона придает важное значение налаживанию связей с Туркменистаном. Это особенно актуально в условиях продолжающегося шторма мировой экономики.



И если визит будет удачным, весьма вероятно, что в обозримой перспективе Индия и Туркменистан приступят к разработке серьезных и масштабных экономических и логистических проектов. Пока же визит индийского политика, имеющего в своей стране статус формального, а не реального руководителя, носит характер зондажа.



"В политической системе Индии президент – фигура с малыми полномочиями. Основные властные полномочия принадлежат премьер-министру, в данный момент Нарендре Моди, а имя президента, за исключением узких специалистов, мало кто вспомнит навскидку. Это говорит о его статусе. Этот визит – некая демонстрация связей двух стран. Для Туркменистана, как принимающей стороны, выбор Индии – это демонстрация нейтралитета Туркменистана и демонстрация дистанцирования от более значительных мировых центров силы, которые находятся сегодня в конфронтации", – сказал "НГ" профессор, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. Индия, по его словам, в стороне от происходящего и выдерживает с Западом, Россией и Китаем ровные отношения.



"Но поскольку десятилетиями существует интерес Ашхабада к строительству TAPI, то эта тема, несомненно, будет обсуждаться в ходе переговоров, будут даже сделаны декларативные заявления. Но повлиять на существующие проблемы в реализации этого проекта стороны не смогут", – считает Князев.



Напомним, что TAPI – это второй крупнейший проект в сфере энергоресурсов, призванный связать Центральную и Южную Азию. Межправительственное соглашение между Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном и Индией было подписано в 2010 году. Туркменистан рассчитывает экспортировать 33 млрд куб. м газа в год, из них по 14 млрд куб. м газа (42%) получат Пакистан и Индия, 5,11 млрд куб. м газа (16%) – Афганистан, который также будет иметь возможность получения оплаты за транзит через свою территорию в сумме около 400 млн долл. ежегодно. Оценочная стоимость проекта составляет 7,5 млрд долл.



Координатором проекта TAPI выступил АБР. Однако в начале марта нынешнего года международная финансовая организация приостановила свое участие в проекте "до официального признания правительства, сформированного в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). Как считают пакистанские чиновники, начало строительства газопровода откладывается на неопределенный срок. Вопрос признания правительства "Талибана" находится далеко за пределами предстоящего визита и в целом двусторонних отношений Индии и Туркменистана. Поскольку Индия занимает особую позицию по отношению к талибам, достаточно негативную. Поэтому, как считает Князев, Индия вряд ли может оказаться в числе тех стран, которые первыми смогут признать "Талибан". Хотя индийцы, по его мнению, стали гибче и даже контактируют с талибами, но пока очень осторожно. "Сейчас идет процесс поиска возможностей, контактов, без которых не обойтись, тем более что Индия за последние 20 лет оставила в Афганистане большие инвестиции", – отметил Александр Князев. Он считает, что Ашхабад может стать одним из первых участников признания талибов. Хотя в этом контексте уже прозвучала пакистанская инициатива. Исламабад предложил соседям Афганистана признать правительство "Талибан" на региональном уровне. Этот вопрос обсуждался на переговорах премьер-министра Пакистана Имран Хана с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Вообще такое признание, по мнению эксперта, пока гипотетично. Россия, например, признание талибов привязывает к Совету Безопасности ООН.



Поэтому Александр Князев ставит под сомнение реализацию TAPI: "Это символический проект для взаимоотношений Туркменистана с теми странами, которые присутствуют в названии проекта, в том числе с Индией. Будет символично говорить о сотрудничестве и дружбе между Ашхабадом и Нью-Дели. Визит индийского президента, по существу, протокольный, но для Туркменистана символичный и подчеркивает его прежнюю приверженность к нейтралитету. Для Сердара Бердымухамедова это удачный пиар-ход для утверждения его в туркменском общественном сознании внутри страны и на международном уровне".



Гораздо реальнее выглядит реализация транспортных проектов. На январском саммите глав государств "Индия – Центральная Азия" обсуждалось предложение о включении порта Туркменбаши в коридор "Север–Юг", который свяжет Индию и Иран с Россией, странами Центральной Азии и Северной Европы. Индия рассматривает этот коридор как возможность увеличить экономическое взаимодействие со странами Центральной Азии, а также создать альтернативу китайской инициативе "Один пояс – один путь".



Доступ к этому маршруту Индия планирует проложить через иранский порт Чабахар, а затем через сухопутные коридоры через Афганистан. В последние годы Индия вложила огромные средства в развитие порта Чабахар. С другой стороны, страны Центральной Азии также стремятся получить выход к морю, поэтому проект дороги в Индию через порт Чабахар представляет для них большой интерес.



"Смещение внимания стран Центральной Азии к южному региону и, наоборот, внимание Пакистана и Индии, Ирана к Центральной Азии подразумевает некую стабилизацию в Афганистане. Изменение ситуации тоже может подталкивать к региональному признанию "Талибана", поскольку территорию Афганистана не объедешь", – сказал в заключение Александр Князев.