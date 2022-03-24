Цифровой Госплан. России предстоит построить Экономику Будущего, - Александр Галушка

08:44 25.03.2022 Цифровой Госплан. России предстоит построить Экономику Будущего

Александр Галушка

24 марта 22



Текущие экономические реалии, включая фронтальные санкции, остро ставят проблему перехода к новой экономической модели, способной на практике обеспечить реальные темпы роста и увеличение благополучия людей.



Аристотель определяет экономику как целенаправленную деятельность по созданию благ, необходимых для удовлетворения потребностей человека, и противопоставляет экономике хрематистику - науку об обогащении. Одной из фундаментальных причин тенденции к хаотизации и кризисам мировой экономики является ее фактическая подмена хрематистикой, прямо ведущая к утрате верной цели и должной организации экономической системы.



Наиболее яркими, базовыми проявлениями этого в мировой экономической системе являются:



- очень большое и продолжающее нарастать несоответствие между объемом реального сектора экономики и сильно превышающим его объемом денег и денежных суррогатов;



- огромный и продолжающий нарастать разрыв между уровнем развития стран, образующих ядро мировой экономической системы, и стран, не входящих в это ядро;



- острое и непреодолимое за последние два с половиной столетия противоречие социально-имущественного неравенства;



- утрата за последние пятьдесят лет в развитых странах способности к естественному воспроизводству населения, выливающаяся в фундаментальный демографический кризис.



Как и 100 лет назад, сегодня нам необходимо "русское экономическое чудо".



Предыдущие поколения наших соотечественников оставили нам в наследство уникальный опыт подлинно исторического и высокопрофессионального творчества в деле организации экономической системы, показавшей в XX веке выдающийся, рекордный для мира результат развития.



Наш долг - долг нашего поколения: извлекая уроки и делая правильные выводы, быть достойными продолжателями этого великого дела созидания передовой отечественной экономики.



Экономики, делающей людей счастливее.



Экономики, увеличивающей, развивающей и раскрывающей человеческий потенциал страны.



Экономики созидательной идеи, обеспечивающей возможность развития и совершенствования человека, раскрытие творческих способностей личности - преодоление социального отчуждения человека от творческой и преображающей реальность деятельности.



Экономики больших целей и масштабных проектов, качественного государственного планирования и больших предпринимательских возможностей, самых передовых технологий и высокой эффективности, доступных денег и социальной справедливости, современной занятости и широких возможностей для развития и творческой самореализации людей, качественного удовлетворения их социально позитивных и полезных потребностей.



Для этого у России есть все необходимое.



Есть свой собственный опыт невероятного для мира экономического прорыва - русского экономического чуда, - на который можно и нужно опереться.



И, самое главное, есть очень талантливые, трудолюбивые и искренне любящие Россию люди.



Гражданин страны - это источник созидательной энергии экономических преобразований и главный получатель их результатов.



Рост экономики только тогда имеет смысл, когда он означает рост реального благополучия подавляющего большинства людей, делает людей счастливее, обеспечивает сбережение и преумножение народа страны.



Историческая задача созидания русского экономического чуда, практическая кристаллизация национального "экономического бриллианта" может быть реализована только в результате целеустремленной, мотивированной, созидательной консолидации усилий и энергии подавляющего большинства людей, живущих в России.



Людей, которые поверят, воспримут и станут творцами преобразований.



Людей, для которых словосочетание "эта страна" навсегда уйдет в прошлое и сменится на искреннее и высокое - "Моя Россия!"



Кристаллизация планирования



Опираясь на лучший отечественный опыт и современные зарубежные практики государственного планирования, целесообразно реализовать следующие основные решения по развитию планирования в России и закреплению его основных элементов в Федеральном законе "О стратегическом планировании".



Первое. В целях безусловного достижения поставленных Главой государства национальных целей, обеспечения устойчивого опережающего развития экономики на десятилетия вперед, полного исключения накопленных в государственном планировании системных проблем и противоречий целесообразно сформировать в структуре Правительства федеральный орган исполнительной власти штабного типа - Государственный комитет по целевому развитию и национальным проектам (далее - Госпроект), обеспечивающий выполнение функции государственного стратегического планирования, связанность, гибкость и адаптивность планов, организацию и контроль их выполнения в режиме реального времени, а также создание необходимых условий для вовлечения частных инвесторов в достижение национальных целей. При этом предусмотрев:



- единство и целостность государственного планирования, полное исключение его противоречивости и фрагментарности, ликвидацию избыточных требований и документов;



- четкую иерархию и связанность плановых задач, соответствие предметного содержания планов поставленным национальным целям;



- верное определение ведущего звена развития - приоритетов (отраслей, проектов, технологий, структурных изменений в экономике), имеющих решающее значение для достижения национальных целей развития, и выработку стратегий по каждому приоритету;



- концентрацию ресурсов на приоритетах, достижение необходимого эффекта масштаба;



- сбалансированность планов, их обеспеченность ресурсами и увязку между собой;



- контроль за фактической (не "бумажной") результативностью планов;



- единую систему штабных планирующих органов от федерального до местного уровня, включая многоуровневую систему управления и контроля, работающую в круглосуточном режиме;



- включение в состав Комитета по должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственных за подготовку планов, определение в составе федеральных органов исполнительной власти структурных подразделений, ответственных за выполнение функций планирования.



Второе. Запуск единой цифровой системы государственного планирования и развития, обеспечивающей на основе современных технологий, "больших данных", искусственного интеллекта и в режиме реального времени:



- предоставление полностью достоверной информации по любому плану на любой уровень управления;



- точную оценку последствий управленческих решений, а также последствий изменения внешних и внутренних факторов, пересчет в режиме реального времени всей системы показателей экономического развития при изменении любого из показателей;



- гибкое, вариативное, сценарное планирование, а также оперативную и быструю корректировку планов;



- полную автоматизацию составления балансов и взаимоувязки планов, включая обоснование норм расходования ресурсов, расчеты по капитальному строительству, в том числе прямой расчет потребности строек в материально-технических ресурсах, а также расчеты межотраслевого баланса;



- решение оптимизационных задач в экономике на основе применения передовых экономико-математических моделей и методов;



- доступность для всех граждан России информации о ходе реализации планов, как в целом, так и по конкретной задаче в конкретной местности, возможность любого гражданина России опровергнуть в информационной системе отчетные данные ведомств, в том числе с приложением фото- и видеоматериалов.



Практическое решение с наименьшими затратами и наибольшим результатом, которое принципиально сформулировано и обосновано еще в 1959 году Анатолием Ивановичем Китовым, - создание цифровой системы государственного планирования и развития двойного назначения на базе уже практически работающего сегодня с использованием передовых технологий и в круглосуточном режиме Национального центра управления обороной Минобороны России. При этом целесообразно использовать технологические наработки Федеральной налоговой службы, которые уже сегодня являются одними из лучших в мире, а также накопленный с 2015 года в системе Министерства по развитию Дальнего Востока организационный и методический опыт работы Восточного центра современного государственного планирования ("Востокгосплана").



При этом необходимо обеспечить планирование полной, достоверной, оперативной статистикой и глубокой, полной аналитикой. Сформировать современную подсистему статистического и аналитического обеспечения государственного планирования, включая соответствующую модернизацию работы Росстата и Аналитического центра при Правительстве России. Создать на базе последнего "мозговой центр" мирового уровня.



Третье. Обеспечение на постоянной основе следующих генеральных приоритетов социально-экономического развития.



Рост численности населения, включая рост рождаемости до уровня не ниже естественного воспроизводства населения и возвращение в страну соотечественников, проживающих за рубежом. Принятие и реализация стратегии народосбережения России до 2050 года;



Рост уровня удовлетворенности и счастья людей. Показатель удовлетворенности граждан должен быть обязательным и сквозным для всех национальных проектов, государственных программ и иных документов стратегического планирования социально-экономической направленности;



Рост реальных доходов населения. Данный показатель должен иметь главное, а рост ВВП - подчиненное значение.



Четвертое. Внедрение в практику государственного планирования и управления принципа гарантированного удовлетворения базовых потребностей гражданина России - внедрение механизма гарантированного сертификата, обеспечивающего удовлетворение социально позитивных и полезных потребностей человека и увеличивающего возможности для его развития и творческой самореализации.



Первоочередное внедрение механизма гарантированного сертификата в отношении многодетных семей, испытывающих материальные трудности, - принципиальное исключение ситуации, когда рождение ребенка ведет к попаданию семьи в бедность.



Приоритетное создание на основе механизма гарантированного сертификата системы прогрессивного стимулирования рождаемости, в которой рождение детей ведет к увеличению уровня жизни семьи.



При этом технологически центральным звеном механизма гарантированного сертификата является запуск современной единой цифровой онлайн-платформы, которая обеспечивает увязку балансов потребления, производства и денег, полную цифровизацию всех процессов и раскрытие для общества всей информации о закупках, включая цены и условия поставки.



По сути, эта онлайн-платформа является современным "цифровым Госснабом", а серьезным заделом для ее оперативного запуска является высокая текущая готовность функциональной архитектуры выпуска и обслуживания электронных социальных сертификатов, разработанная Федеральным казначейством.



Пятое. Внедрение в практику государственного планирования и управления принципа опережающего роста капиталовложений в экономику страны. Обеспечение на постоянной основе уровня капиталовложений не менее 27% от ВВП.



Принятие и реализация национального плана увеличения инвестиций и запуск единой цифровой системы привлечения инвестиций и сопровождения реализации инвестиционных проектов на базе Национального агентства привлечения инвестиций РФПИ.



Национальный план увеличения инвестиций должен содержать в себе портфель конкретных инвестиционных проектов, обоснованных как с точки зрения рынков сбыта, так и с точки зрения достаточности и взаимоувязки требуемых ресурсов. Это обоснование должно быть как для каждого проекта в отдельности, так и для всего портфеля инвестиционных проектов в целом. Последняя задача может быть решена только централизованно и особенно важна - это залог хеджирования кризисов переинвестирования и кризисов перепроизводства, когда, например, в соседних регионах могут осуществляться инвестиции в создание одинаковых мощностей, для совокупности которых нет достаточного рынка сбыта. Это позволит не допустить расточительного использования ценного инвестиционного ресурса - как неуспешных частных инвестиций в проект, так и неоправданных государственных инвестиций, например, в инфраструктуру.



Совокупная реализация портфеля инвестиционных проектов должна обеспечивать реальное достижение и поддержание объема капиталовложений на уровне не менее 27% ВВП. План также должен содержать обоснованный перечень отечественных и зарубежных инвесторов по каждому проекту.



Существующие сегодня многочисленные и сильно распыленные по различным ведомствам и институтам развития меры поддержки и льготы для инвесторов целесообразно сконцентрировать - заменить единым целевым грантом инвестору, который должен применяться в тех случаях, когда требуется обеспечить необходимый уровень рентабельности инвестпроекта, а сам целевой грант должен выдаваться по факту успешного запуска производств.



Национальное агентство привлечения инвестиций должно быть наделено всеми необходимыми для реальной поддержки инвесторов полномочиями, прежде всего правом согласовывать проверки, подавать иски в защиту интересов инвестора в его спорах с органами власти, представлять интересы инвестора в отношениях с инфраструктурными, ресурсоснабжающими компаниями и органами власти. Также агентство должно иметь полномочия управляющей компании территорий опережающего развития, которые сегодня, как показывает практика применения данного инструмента на Дальнем Востоке, являются лучшим режимом для практической реализации инвестпроектов и комплексным ("коробочным") решением реальных проблем инвесторов.



Единая цифровая система должна быть "единым окном" для инвестора, обеспечивать оперативное административное сопровождение каждого инвестиционного проекта, онлайн-коммуникации инвестора с агентством и оперативную информацию о ходе реализации проекта. "Единое окно" также должно обеспечивать все взаимодействия инвестора с административной системой, включая получение государственных услуг, уплату налогов, получение разрешений на строительство и т.п. По сути, речь идет о создании современного аналога модуля АСПР, который с 1985 года - при крайне скромных по сравнению с сегодняшним днем информационных возможностях середины 80-х годов прошлого века - практически обеспечивал автоматизацию 150 000 проектов капиталовложений.



Шестое. Внедрение в практику государственного планирования и управления принципа опережающего изучения и развития естественных производительных сил. Формирование и реализация национального плана опережающего изучения и развития естественных производительных сил России, в особенности на Востоке страны, в Сибири и в Арктике.



Создание современной геоинформационной системы - единого государственного кадастра естественных производительных сил (КЕПС) России.



Разработка на базе КЕПС перспективной Генеральной схемы развития и размещения производительных сил России - создания национальной сети опорных кластеров, которая должна удовлетворять следующим требованиям:



- наиболее полного использования естественных производительных сил - создание в экономике максимально возможной добавленной стоимости;



- оптимального комбинирования и территориальной концентрации производств;



- привлечения передовых мировых технологий и лучшего человеческого капитала, прежде всего отечественного, а при его отсутствии - импортного;



- привлечения качественных инвестиций;



- создания магистральной и обеспечивающей инфраструктуры;



- развития в орбите кластеров научных и образовательных центров;



- развития современных городских пространств и строительство новых городов.



Модернизация работы Совета по изучению естественных производительных сил в качестве головной организации Госпроекта в территориально-экономических исследованиях.



Седьмое. Внедрение в практику государственного планирования и управления принципа опережающего развития базовой инфраструктуры. Формирование и реализация постоянно действующего долгосрочного национального плана развития инфраструктурного каркаса страны, который должен предусматривать:



- развитие единой энергетической системы с переходом к формированию интегрированной евразийской энергетической системы, включая более тесную энергетическую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и реализацию проекта Азиатского энергетического кольца "Россия - Япония - Корея - Китай";



- развитие единой транспортной системы страны, в том числе модернизацию Транссиба, БАМа, развитие Северного морского пути, с переходом к формированию интегрированной евразийской транспортной системы, включая более тесную транспортную интеграцию в рамках ЕАЭС и реализацию сети международных транспортно-логистических коридоров "Арктика - Сибирь - Азия", "Север - Юг", "Восток - Запад";



- завершение газификации России, с установлением целевых показателей газификации по каждому региону и заключением трехсторонних обязывающих соглашений по газификации между Правительством, регионом и газовой компанией;



- опережающее развитие инфраструктуры связи, обеспечивающее техническую возможность ускоренного внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу.



Мероприятия национального плана развития инфраструктурного каркаса страны должны включать в себя инвестиционные программы и иные планы (стратегии) развития крупнейших компаний, в том числе государственных компаний, корпораций, организаций.



Залогом эффективности инфраструктурного развития страны является внедрение модели полного жизненного цикла инфраструктуры, охватывающего все этапы - от инженерных изысканий и строительства до эксплуатации и демонтажа инфраструктуры. Следовательно, и горизонт планирования развития инфраструктуры должен быть не менее всего срока жизненного цикла.



В рамках внедрения данной модели должны осуществляться:



- переход на контракты жизненного цикла;



- внедрение соответствующей модели ценообразования - стоимости полного жизненного цикла;



- внедрение наилучших и доступных технологий создания инфраструктуры;



- привлечение частных инвесторов в создание инфраструктуры;



- развитие проектного финансирования создания инфраструктуры.



Развитие проектного финансирования должно включать использование таких инструментов, как целевая проектная эмиссия, выпуск вечных государственных облигаций (с учетом мультипликатора добавленной стоимости во всей экономике и роста налогов), инвестиционный бюджетный кредит (регион получает целевой бюджетный кредит из федерального бюджета, строит инфраструктуру для инвестпроектов, бюджетный кредит погашается налоговыми поступлениями от проектов), инфраструктурный налоговый вычет (инвестор строит инфраструктуру за свой счет, получает налоговые льготы в размере понесенных затрат либо возмещение из бюджетов всех уровней за счет дополнительных налогов), распространение TIF-механизма на проекты в рамках региональных планов привлечения инвестиций (сегодня используется только в рамках территории индустриальных парков и ОЭЗ).



Снижение расходов на технологическое присоединение к электросетям для конечных потребителей и повышение эффективности использования имеющихся объектов электросетевой инфраструктуры должно обеспечиваться путем внедрения механизма разблокировки "зарезервированных мощностей" на подстанциях и рыночных механизмов снижения цены за подключение с использованием лучших мировых практик, таких как скидка на подключение в счет будущих платежей (аналогично системе, используемой в Австралии, Канаде, США) или компенсация цены подключения в будущих платежах потребителей (пример - Казахстан).



Восьмое. Разработка и реализация проекта создания зеленого экологического каркаса страны, обеспечивающего парирование угроз изменения климата, углеродного налога, рисков таяния вечной мерзлоты, умножение количества плодородных земель в России, создание благоприятной экологической среды обитания.



Формирование в рамках данного проекта новых земельных угодий с целью бесплатного предоставления в наследуемое пользование до 1 гектара земли гражданам России для формирования личного землепользования усадебного типа.



При этом оформление земельного участка в пользование целесообразно производить в максимально удобном и быстром электронном формате, технология которого практически реализована с 2016 года в рамках бесплатного предоставления земли гражданам России на Дальнем Востоке.



Девятое. Обеспечение практической ценности стратегий развития регионов. Для этого вместо избыточных формальных требований целесообразно реализовать новый подход к их разработке и использованию, основанный на следующих принципах:



1. Целевой характер. Формировать стратегии только в целевом сценарии, обеспечивая его актуализацию при изменении существенных внешних условий.



2. Актуальность. Перейти к заключению с разработчиком стратегии контракта жизненного цикла, предусматривающего постоянную актуализацию стратегий.



3. Единство подходов. Обеспечить единство методологических подходов к разработке региональных стратегий на базе квалифицированного технического заказчика-исполнителя (например, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации или Центра стратегических разработок).



4. Реалистичность. Формировать финансовую модель стратегии развития региона исходя из региональных планов привлечения частных инвестиций и реалистичной оценки дополнительных бюджетных возможностей.



5. Совместная ответственность. Из предварительно согласованных в рамках стратегии проектов целесообразно формировать "лист ожидания", учитываемый при разработке национальных (федеральных) проектов, государственных программ РФ и в межбюджетных отношениях. Наличие перечня согласованных проектов позволит перейти к формированию "единой субсидии" на реализацию утвержденных региональных стратегий и соответствующих программ развития федеральных округов.



Десятое. Настройка Федеральной контрактной системы на результат и управление по целям.



Для этого целесообразно использовать уже имеющиеся в распоряжении государства большие данные о стоимости товаров, работ, услуг и обеспечить расчет на их основе начальной (максимальной) цены контракта, в том числе с использованием технологии искусственного интеллекта.



В уже ставших нередкими случаях, когда желающих исполнить госзаказ по первоначальной цене не оказалось (это происходит, как правило, из-за некачественного планирования и проектирования), допустить возможность открытого аукциона на повышение цены.



Вместо размывания ответственности путем проведения конкурса предусмотреть контроль расходования бюджетных средств исполнителем до последнего рубля последнего контрагента во всей цепочке поставщиков (субподрядчиков). Сегодня такие возможности уже активно используются в работе ФНС России и Казначейства России. Это избавит от желания экономить на качестве поставок и налогах для вывода средств в теневой сектор, в том числе с целью незаконного вознаграждения представителей госзаказчиков. В результате станет видна реальная цена контракта, которая будет автоматически учтена при формировании следующих госзакупок, чтобы больше не допускать необоснованного перерасхода бюджетных средств.



Достаточные условия для практического внедрения предлагаемой модели госзакупок уже сложились. Отдельные элементы такой модели внедрены в системе госзакупок города Москвы, целый ряд информационных продуктов (в том числе по расчету начальной цены контракта) уже есть на рынке услуг, а необходимые технологии контроля успешно применяются в практической работе соответствующих федеральных служб.



Начать стоит с запуска элементарного маркетплейса стандартных товаров на базе уже существующих торговых площадок. На основе мотивированных отзывов госзаказчиков и результатов анализа контрольно-надзорными ведомствами работы поставщиков сформировать рейтинг или категории поставщиков. Учитывать эти категории (рейтинг) при отборе исполнителей для конкретных госзаказов. Аналогичным образом формировать и рейтинг госзаказчиков.



30 лет назад нам была навязана крайне непродуктивная экономическая идеология. Ее стереотипы, включая отказ от эффективного государственного планирования, прямо уничтожают целые области решений, которые способны дать экономический рост. Требуется покончить с этой бестолковой идеологией. При этом важно подчеркнуть, что в мире не существует единственно верной экономической теории. Теорий много. А главный критерий выбора применяемых экономических теорий - успешная практика, реальная польза.



Кристаллизация технологий



Обращаясь к лучшему отечественному опыту и современным практикам, можно предложить следующие ключевые решения по технологическому развитию экономики.



Первое. Организованное восстановление технологии быстрого поточно-конвейерного проектирования и организации строительства (инжиниринга), обеспечивающей многократное ускорение сроков проектирования, строительства и осуществления капиталовложений, предусмотрев:



- типизацию и необходимую централизацию процессов проектирования и строительства, полное сокращение сроков строительной экспертизы за счет ее проведения синхронно с разработкой проектной документации в единой информационной среде;



- создание условий для массового использования технологии информационного моделирования, охватывающего все этапы жизненного цикла объекта капитального строительства - от инженерных изысканий до эксплуатации и демонтажа, включая возможность официального использования созданных информационных моделей наряду с традиционной проектной документацией;



- создание и развитие собственных сильных инжиниринговых центров, проектных организаций и EPC-подрядчиков во всех отраслях, значимых для экономики страны в ближайшие 20 лет, с привлечением на первом этапе в необходимых случаях лучших иностранных партнеров и технологий.



Второе. Запуск развивающей системы непрерывного внедрения новых изобретений, технологий и техники, обеспечивающих постоянное повышение эффективности экономики в целом, предусмотрев:



- централизованное формирование единой открытой информационной системы перспективных и доступных изобретений, лучших технологий, технологических решений, новейшей техники, являющейся подсистемой единой цифровой системы государственного планирования. Включение в состав этой информационной системы всех допустимых к разглашению результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности, созданных за счет государства;



- централизованное формирование государственного заказа на закупку продукции, созданной с использованием новых изобретений, технологий и техники;



- создание государственной лизинго-технологической компании (ГЛТК), обеспечивающей возможность приобретения инвесторами передовых технологий и техники, преимущественно отечественного производства, на условиях льготного лизинга;



- внедрение системы дешевого и длинного финансирования проектов капиталовложений во внедрение новых изобретений, технологий и техники, в том числе на основе целевой проектной эмиссии;



- возвращение инвестору, осуществляющему капиталовложения во внедрение новых изобретений, технологий и техники, 100% от прироста добавленной стоимости в течение первых трех лет с момента их внедрения и 50% от такого прироста в течение последующих трех лет; возможность увеличения этих сроков для капиталоемких (более 100 млрд рублей) проектов по решению Правительства Российской Федерации;



- включение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по внедрению новых изобретений, технологий и техники в состав себестоимости выпускаемой продукции с коэффициентом 3;



- предоставление налогового вычета по налогу на прибыль до момента полной окупаемости капиталовложений во внедрение новых изобретений, технологий и техники;



- внедрение новой целевой модели работы отечественной инновационной инфраструктуры (технопарков, инновационных центров, технологических центров), обеспечивающей реализацию технологических проектов полного цикла - от исследований и разработок до серийного выпуска новой продукции с льготным акселератором при переходе от одного этапа инновационного цикла к другому;



- стимулирование государственных компаний к реальному внедрению инноваций, в том числе путем директивной постановки амбициозных целей по импортозамещению закупок и внедрению инноваций в производство, а также путем поддержки совместных с университетами и инновационными предприятиями НИОКР, направленными на развитие передовых импортозамещающих и экспортоориентированных технологий и включение продукции таких НИОКР в планы закупок;



- целевое развитие производства видов машиностроительной и другой высокотехнологичной продукции, по которой общий объем спроса внутри России и уровень технологий обеспечивают возможность развития конкурентоспособного, а в перспективе - передового производства, например нефтесервисов и оборудования для них; оборудования, комплектующих и материалов для всех добывающих отраслей; техники для строительства; оборудования для пищевой промышленности, лесной промышленности; существенной части станков и оборудования для машиностроения;



- реализация комплекса долгосрочных мер по изменению менталитета и правил работы государственных органов, в том числе контролирующих, а также госкомпаний с "контроля" инновационной сферы и "поиска виновных" на понимание и допущение права на ошибку в инновационной сфере;



- ориентация МИД России и торговых представительств за рубежом на развитие доступа к рынкам для нашей технологичной продукции, особенно к рынкам быстроразвивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона, расширение набора инструментов поддержки экспорта и повышение их гибкости;



- определение видов высокотехнологичной продукции, по которой общий объем внутреннего спроса и уровень технологий обеспечивают возможность развития конкурентоспособного (а в перспективе - передового) производства, привлечение инвесторов в развитие таких проектов с необходимой государственной поддержкой в части инфраструктуры, НИОКР, госзаказа и заказа госкомпаний.



В этой связи необходимо особое внимание уделить дальнейшему технологическому развитию следующих отраслей и секторов экономики:



- атомной, включая развитие системы технологий ядерного цикла, расширение сферы их применения;



- ракетно-космической, включая ее комплексное развитие и увеличение мультипликативного эффекта для экономики в целом;



- авиастроения и судостроения, включая активное импортозамещение и увеличение экспорта;



- энергетики, включая ее высокотехнологичное развитие и обновление оборудования электростанций;



- телекоммуникационной, включая развитие средств связи и средств телекоммуникации;



- жилищной, включая деревянное и индивидуальное домостроение, формирование современных городских пространств, обновление облика существующих и строительство новых городов, модернизацию ЖКХ;



- глубокой переработке природных ресурсов, включая газ, нефть, лес;



- малому и среднему предпринимательству, включая специальные меры его технологического развития в производственной сфере.



Третье. Запуск системы создания и массового внедрения новейших технологий. Формирование проектов перспективного технологического развития и запуск современной системы управления такими прорывными проектами.



К числу приоритетов перспективного технологического развития на ближайшие 15–20 лет относятся:



- переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, лазерным и аддитивным технологиям, новым материалам с заранее заданными свойствами и новым способом конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта;



- суверенное противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для общества, экономики и государства, включая организацию отечественного производства компьютерных, телекоммуникационных систем и средств мобильной связи, соответствующего программного обеспечения, а также создание национальных компьютерных поисковых систем, социальных сетей и мессенджеров;



- переход к высокопродуктивному и экологически чистому агрохозяйству и аквахозяйству, разработка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, создание экологически чистых, безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов питания;



- повышение связанности территории России за счет создания интеллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия лидерских позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики;



- переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям сбережения здоровья, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).



Система современного управления приоритетными технологическими проектами должна обеспечивать высокую концентрацию необходимых ресурсов и слаженное ("бесшовное") взаимодействие в одной организационной структуре фундаментальной, прикладной науки, опытно-конструкторских, проектных, строительных организаций, административных звеньев, конкретных предприятий.



В этой связи целесообразно формирование по приоритетам технологического развития адекватного организационно-финансового механизма практической работы в форме публично-правовых компаний. Такие компании должны выполнять роль единого компетентного ответственного центра управления по соответствующим направлениям прорывного технологического развития.



Для решения управленческих задач такого большого масштаба и такой высокой сложности публично-правовые компании должны быть субъектами прямого действия, целостно объединять в себе все необходимые нормативно-правовые и надзорные полномочия, а также функции оказания государственных услуг и институтов развития, с возможностью гибкого формирования партнерств с ведущими инвесторами, научными, образовательными и технологическими центрами, а также с возможностью гибкого привлечения необходимого финансирования.



Кроме того, в рамках такой системы управления целесообразна серия пилотных проектов полного инновационного цикла - от фундаментальных и прикладных исследований до опытной эксплуатации и серийного производства новейших продуктов для мирового рынка под национальным брендом.



Четвертое. Повышение роли отечественной науки и образования в технологическом развитии экономики, их опережающее, приоритетное развитие, в том числе:



- развитие системы вузов, тесно интегрирующих на высшем уровне образование, науку и практику;



- интеграция систем образования и науки в систему государственного управления и развития отраслей экономики, включая прямую интегрированность непосредственных носителей и разработчиков передовых технологий в организуемое государством экономическое развитие, прежде всего участие в органах управления опорными кластерами и прорывными технологическими проектами;



- прямое участие ответственных государственных деятелей в научно-технических советах ведущих научных центров - разработчиков передовых технологий.



Формирование функции приемки результатов прикладных и фундаментальных исследований с участием потенциальных пользователей: представителей бизнеса, государственного и корпоративного управления. Составной частью процесса приемки научных результатов должны быть процедуры их опубликования, последующего рассмотрения неограниченным кругом лиц и учета поступивших замечаний, предложений и отзывов. Это будет способствовать повышению качества и практической ориентированности исследований, сократит разрыв между наукой и практикой.



Пятое. Рациональное и прямое технологическое, экономическое сотрудничество с деловыми и научно-технологическими кругами любых стран, вне зависимости от проводимой этими странами внешней политики и позиции официальных лиц. Целевой импорт лучшего в мире человеческого капитала и передовых технологий в тех случаях, когда страна не располагает такими технологиями или отстает в них. При этом параллельное и быстрое импортозамещение человеческого капитала и технологий - организованное создание вокруг работающих в стране лучших мировых специалистов и компаний отечественной научно-технологической школы с выходом на передовой в мире уровень.



Необходимо организовать системное продвижение реальных историй созидательного успеха - создать устойчивый позитивный фон экономического развития, включая фильмы, тематические популярные передачи, специальные общественные конкурсы и смотры, освещение в СМИ, социальных сетях. В целом, в медиаповестке должен быть акцент на положительных образах инженеров, изобретателей, ученых, предпринимателей, строителей, руководителей проектов, государственных деятелей и многих других созидательных людей.



Стране нужен современный цифровой Госплан (например, в Китае эту роль сегодня выполняет Государственный комитет по реформам и развитию). В современных реалиях создать такой орган управления на порядок проще, опираясь на свой успешный опыт и лучшие зарубежные практики, а также используя технологии формирования и обработки больших данных, искусственного интеллекта и современного анализа. Источник - завтра

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