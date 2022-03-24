 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Алматы начали реприватизацию. Всего, что раздарил по родне и за взятки экс-аким Сагинтаев, - "Э-К"
08:53 25.03.2022

Принятое при Сагинтаеве решение о приватизации признали незаконным
Тимур НИТАЛИЕВ
24.03.22

В акимате Алматы сообщили о проведенной работе по возврату в коммунальную собственность ГКП на ПХВ "Алматы қала жарық". Эта компания отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения мегаполиса, сообщает "Экспресс К".
Работа проведена совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции.

"В конце декабря 2021 года по решению акимата Алматы (аким Бакытжан САГИНТАЕВ. - ЭК) посредством тендера было реализовано ГКП на ПХВ "Алматы қала жарық". Победителем признано ТОО "ABM Group.com". Сумма сделки составила 4,6 млрд тенге при оценочной стоимости 14,8 млрд тенге", - сообщили в акимате.

В ходе проверки и анализа состояния конкуренции на рынке выяснилось, что выигравшая тендер компания занимает монопольное положение. А это противоречит нормам закона.

Таким образом, решение акимата Алматы о приватизации ГКП на ПХВ "Алматы қала жарық" противоречит нормам законодательства о государственном имуществе и ограничивает конкуренцию,

- сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что приватизация "Алматы қала жарық" может привести к потере стратегического государственного предприятия.

Напомним, бывший аким Алматы Бакытжан САГИНТАЕВ покинул свой пост в конце января 2022 года. На этой должности его сменил экс-глава Национального банка Ерболат ДОСАЕВ.

Бакытжан САГИНТАЕВ проработал акимом Алматы почти три года. Он был назначен на эту должность 28 июня 2019 года.

Отметим, что слухи об увольнении САГИНТАЕВА стали ходить после трагических январских событий в городе.

Напомним, что накануне об отставке акима Алматы говорил в интервью агентству "Хабар" Президент ТОКАЕВ. Глава государства сказал, что в курсе запущенной жителями города петиции об отставке градоначальника, которую тогда подписали около 26 тысяч человек.

Источник - exk.kz
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