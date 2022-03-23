Галко-Урганты. Россияне заполнили гостиницы Нур-Султана и Алматы, - "Э-К"

09:00 25.03.2022

Алан ИСАЕВ

23 Марта 22



Гости из соседней страны заселяют номерные фонды отелей главных городов Казахстана. Предпочтение отдается бюджетным, но проверенным местам, сообщает "Экспресс К".

Как призналась менеджер одной из гостиниц Нур-Султана (от 5 тысяч тенге за ночь) Тамара СМИРНОВА, она давно не видела такого наплыва.



Сейчас наша гостиница заполнена почти полностью гостями из России и Беларуси. Большая часть рассматривает наш отель как перевалочный пункт. Кто-то ждет рейса в западные страны, кто-то собирается работать в регионах Казахстана,



- отмечает менеджер.



Аналогичная ситуация наблюдается в гостиницах Алматы. Во многих отелях с высоким рейтингом на bookoing.com мест просто нет.



В гостиницах подороже (от 20 тысяч за ночь) в Алматы и Нур-Султане также наблюдается наплыв гостей из России. Администраторы всегда готовы прийти на помощь гостям. Например, дают советы, как купить симку, где обменять деньги и как установить мобильное банковское приложение.



Россияне в Алматы открывают для себя достопримечательности города и делятся восторженными эмоциями в соцсетях. Кроме того, они приводят в смущение торговцев на Зеленом рынке огромными пачками наличных денег при расчете за товар. Экономику обоих городов страны явно ждет оживление.