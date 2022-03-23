 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 25.03.2022
09:10  Талибы обещают все-таки разрешить афганкам учиться. Только переоденут (замотают) по-новому
09:01  Киргизия окончательно? выиграла в международном суде тяжбу с Белоконем по "Манас Банку"
09:00  Галко-Урганты. Россияне заполнили гостиницы Нур-Султана и Алматы, - "Э-К"
08:53  В Алматы начали реприватизацию. Всего, что раздарил по родне и за взятки экс-аким Сагинтаев, - "Э-К"
08:44  Цифровой Госплан. России предстоит построить Экономику Будущего, - Александр Галушка
08:25  Сердар Бердымухамедов ищет поддержки Индии, - В.Панфилова
08:03  Каzахстан или Казахстан? - А.Каминская

07:22  Рубли за газ. Если нет рублей, оплачивайте российский экспорт золотом, - В.Катасонов
07:20  Киевский режим окончательно превратился в полицейскую диктатуру, - С.Князев
00:54  Газ за рубли: Путин издевается над Западом, - "Politico"
00:52  Проект США по отрыву Киргизии и Таджикистана от России может провалиться
00:49  Ловушка Америки, или Здесь точно должен быть снарк! - Го Сяоли
00:47  Рейтинг Эрдогана перешел на военное положение, - И.Субботин
00:44  "Решается, кто в доме хозяин". Как изменила мир спецоперация на Украине? - Федор Лукьянов
Четверг, 24.03.2022
23:03  Укр-ракета попала в Бердянском порту в российский военный транспорт "Орск"
20:41  КазЧиновники изобрели "Алгоритм по созданию новых областей"
20:32  Европа отказывается платить России за газ в рублях
20:09  Российский Институт Миклухо-Маклая издал том "Казахи". Анонс презентации 28/03
20:05  Борбордук. Опять стрельба. Таджики отняли автомат у кыргызского пограничника
16:13  Совладельцем сети биолабораторий США на Украине (30 объектов) был сын Байдена
15:33  Талибы опровергли смену главы своего правительства. Ахунд - премьер, как и был
15:25  "Нейтралитет" Китая на фоне украинского кризиса, - Вл.Нежданов
14:58  КазАрмия. У командиров армейских частей вымогают деньги... правоохранители и спецслужбы, - "Караван"
14:54  Как застройщики разрушают Алматы
14:52  Высший патриотизм для китайца - инвестировать в собственную экономику
14:48  США в отчаянии. Венесуэльская нефть не может заменить российскую, - La Vanguardia
13:22  "Антикризисный план" на 126 млрд сомов разработал Кыркабмин
11:48  Мулла Барадар сменил муллу Ахунда в качестве главы талибского "правительства Эмирата Афганистан"
11:20  Патрик Бьюкенен: Раздел Украины и судьба Зеленского
11:03  Армия Z взяла Изюм
09:51  Госуправление по-кыргызски. "Трое министров будут "отвечать головой" за обеспечение продбезопасности", - глава ГКНБ К.Ташиев
09:42  Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть I
09:14  "Это будет катастрофа". Где страны ЦентрАзии возьмут Интернет, если Россию отключат от глобальной Сети?
09:09  Главреда "Навальный Live" Баулину убило ракетой в Киеве
08:24  Арабы благодарят Кадырова за воссозданный на Украине дух Джихада
08:19  По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
08:16  Оказался остолопом. Гадкие рос-пранкеры "убили" карьеру главы британского МО Уоллеса
08:10  Стратегическая некомпетентность всегда преследовала Пекин, - Эдвард Люттвак
08:01  Россия: Good by, ВТО! - В.Катасонов
07:58  Какой из Капчагая областной центр. А главное - зачем? - А.Бектенова
07:52  Скончалась от рака экс-госсекретарша США Мадлен Олбрайт
01:44  Шторм it: как авария Каспийской трубы скажется на энергетическом рынке ЕС
01:42  Хлебная мировая: что произойдет с мировым рынком пшеницы
00:29  Сирию хотят вытащить из иранского окопа, - И.Субботин
00:27  Мохаммад Алам Изидьяр: "Талибы не смогли завладеть сердцами афганцев"
00:24  Америке придется кусать собственный хвост, - Е.Пустовойтова
00:23  Конец эпохи глобализации – назад пути нет, - В.Кудрявцев
Среда, 23.03.2022
20:40  Известного кыргызского улично-полевого командира Аспекова посадили на 7 лет. Чтоб не озорничал
20:34  Китай ничего не объясняя снял всех своих фигуристов с ЧМ во Франции
18:52  Из России сбежал Чубайс. Успел!
18:45  Булат Султанов: "В Белом доме будут создавать разделительный барьер между Россией и Китаем в ЦентрАзии"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Киргизия окончательно? выиграла в международном суде тяжбу с Белоконем по "Манас Банку"
09:01 25.03.2022

КР окончательно выиграла в международном суде спор по "Манас Банку" - Минюст

Кыргызстан окончательно выиграл в международном суде спор по "Манас Банку", сообщает Министерство юстиции.
Напомним, ЗАО "Манас Банк" появилось на рынке страны в 2007 году. Принадлежало оно латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю, который считался близким другом и партнером Максима Бакиева. В апреле 2010 года временное правительство ввело внешнее управление в банке и признало его национализированным имуществом. Белоконь подал иск на правительство КР с требованием выплатить 16,5 миллиона долларов компенсации.

"23 марта Высший кассационный суд Франции вынес решение, поставившее точку в многолетнем споре, касающемся "Манас Банка", поддержав аргументы и позицию Кыргызстана и отклонив все жалобы, поданные со стороны Валерия Белоконя", - говорится в сообщении.
Отмечено, что основанием для такого решения послужило получение Белоконем выгоды от операций по отмыванию преступных доходов (в рамках деятельности указанного банковского учреждения).
"Решение является окончательным, а требования Белоконя к Кыргызстану более не могут быть предъявлены в рамках иных судебных или арбитражных процедур", - добавили в Минюсте.
Хронология разбирательства согласно информации Минюста:
24 октября 2014 года было вынесено арбитражное решение в разбирательстве между Белоконем и Кыргызстаном, в соответствии с которым республика обязана выплатить более 16 миллионов долларов за якобы незаконное, принудительное отчуждение имущества "Манас Банка", принадлежавшего Белоконю.

21 февраля 2017-го это арбитражное решение было отменено, поскольку суд пришел к выводу, что оно противоречит международному публичному порядку Франции, согласно которому борьба с международным отмыванием доходов, полученных преступным путем, наряду с другими финансовыми преступлениями является одним из важнейших элементов международного публичного порядка.
В течение 2021-2022 годов Белоконь пытался обжаловать решение Парижского суда в Кассационном суде Франции и восстановить юридическую силу арбитражного решения против Кыргызстана.
Кассационный суд Франции рассмотрел дело об обжаловании решения Парижского суда и в решении от 23 марта 2022 года полностью подтвердил правильность решения апелляционного суда Парижа в пользу Кыргызстана от 21 февраля 2017 года.

Источник - ru.sputnik.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648188060


Новости Казахстана
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз
- О Новом Казахстане и Второй республике
- О стратегических перспективах
- Дела семейские
- О ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума
- Изменит ли Капшагай смена имени и статуса?
- Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания
- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  