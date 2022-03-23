Киргизия окончательно? выиграла в международном суде тяжбу с Белоконем по "Манас Банку"

09:01 25.03.2022

КР окончательно выиграла в международном суде спор по "Манас Банку" - Минюст



Кыргызстан окончательно выиграл в международном суде спор по "Манас Банку", сообщает Министерство юстиции.

Напомним, ЗАО "Манас Банк" появилось на рынке страны в 2007 году. Принадлежало оно латвийскому бизнесмену Валерию Белоконю, который считался близким другом и партнером Максима Бакиева. В апреле 2010 года временное правительство ввело внешнее управление в банке и признало его национализированным имуществом. Белоконь подал иск на правительство КР с требованием выплатить 16,5 миллиона долларов компенсации.



"23 марта Высший кассационный суд Франции вынес решение, поставившее точку в многолетнем споре, касающемся "Манас Банка", поддержав аргументы и позицию Кыргызстана и отклонив все жалобы, поданные со стороны Валерия Белоконя", - говорится в сообщении.

Отмечено, что основанием для такого решения послужило получение Белоконем выгоды от операций по отмыванию преступных доходов (в рамках деятельности указанного банковского учреждения).

"Решение является окончательным, а требования Белоконя к Кыргызстану более не могут быть предъявлены в рамках иных судебных или арбитражных процедур", - добавили в Минюсте.

Хронология разбирательства согласно информации Минюста:

24 октября 2014 года было вынесено арбитражное решение в разбирательстве между Белоконем и Кыргызстаном, в соответствии с которым республика обязана выплатить более 16 миллионов долларов за якобы незаконное, принудительное отчуждение имущества "Манас Банка", принадлежавшего Белоконю.



21 февраля 2017-го это арбитражное решение было отменено, поскольку суд пришел к выводу, что оно противоречит международному публичному порядку Франции, согласно которому борьба с международным отмыванием доходов, полученных преступным путем, наряду с другими финансовыми преступлениями является одним из важнейших элементов международного публичного порядка.

В течение 2021-2022 годов Белоконь пытался обжаловать решение Парижского суда в Кассационном суде Франции и восстановить юридическую силу арбитражного решения против Кыргызстана.

Кассационный суд Франции рассмотрел дело об обжаловании решения Парижского суда и в решении от 23 марта 2022 года полностью подтвердил правильность решения апелляционного суда Парижа в пользу Кыргызстана от 21 февраля 2017 года.