Талибы обещают все-таки разрешить афганкам учиться. Только переоденут (замотают) по-новому

09:10 25.03.2022

Талибы пообещали разрешить афганским девочкам учиться после утверждения новой школьной формы



Руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в Таджикистане) пообещало разрешить девочкам старше шестого класса учиться после утверждения новой школьной формы. Талибы, распахнули 23 марта двери средних школ для афганских девочек, но спустя буквально несколько часов отправили их всех обратно домой.



Министерство образования Исламского Эмирата Афганистана 24 марта сообщило, что девочки вернутся в классы после того, как будет утвержден соответствующая нормам шариата новая школьная форма. Накануне ведомство утверждало, что школы будут открыты для девочек только после того, как будет составлен учебный план, основанный на исламских законах и местных культуре и традициях.



Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил решение "Талибан". "Если решение талибов закрыть школы для девочек старше шестого класса не будет отменено, улучшение отношений с мировым сообществом будет подорвано", написал он в твиттере. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что США поддерживают афганских девочек и их семьи и рассматривают образование как способ полностью раскрыть потенциал афганского общества.



Американский сенатор-демократ Джин Шахин призвал мировое сообщество привлечь "Талибан" к ответственности за решение, которое противоречит общечеловеческим ценностям.



Министерство иностранных дел Катара также осудило решение "Талибан" закрыть школы для девочек старше шестого класса.



Решение талибов подвергли критике и афганские политики. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай назвал соответствующее решение талибов "прискорбным" и призвал их открыть школы для девочек. Бывший глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана доктор Абдулла Абдулла подчеркнул, что доступ к образованию является одним из фундаментальных прав. "Закрытие школ для девочек в начале учебного года противоречит ожиданиям афганского народа", отметил политик. Экс-советник президента Афганистана по национальной безопасности Рангин Дадфар Спанта заявил, что "Талибан" запретом на школьное обучение для девочек наконец-то показал свое истинное лицо.



Ранее некоторые правозащитные организации высоко оценили решение талибов открыть школы для девочек, хотя и относились к такому решению довольно скептически. Хизер Барр, пресс-секретарь Human Rights Watch сказала 22 марта, что "заявления талибов очень часто отличаются от их реальных действий".



Экстремистская группировка "Талибан", запрещенная в Таджикистане, пришла к власти в Афганистане в августе 2021 года. Новые власти в Кабуле моментально разогнали девочек из школ по домам и сняли всех женщин с должностей.



Спустя семь месяцев после прихода к власти "Талибан" в Афганистане ни одна страна не признала самопровозглашенный талибами "Исламский Эмират". Международные организации и правительства стран считают права человека, особенно право женщин и девочек на работу и учебу, одним из условий признания правительства талибов.