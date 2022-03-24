В южно-кыргызском Раззакове (экс-Исфане) буза из-за ареста местных курбаши

12:30 25.03.2022

25 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело "баткенского олигарха". В Лейлеке проходит митинг в поддержку задержанных



В городе Раззакове проходит митинг в поддержку задержанных спикера Жаны-Жерского айыльного кенеша Саатбека Эгембердиева, главу Бешкентского айыл окмоту Бекжана Жалилова и местного чиновника Акжола Абдуллаева. Об этом 24.kg сообщили участники акции.



По их словам, митингующие требуют освободить задержанных.

"Мы требуем, чтобы освободили задержанных и провели расследование беспристрастно, в рамках закона. Для этого надо уволить областного прокурора Нуркамила Набиева, потому что он связан с Турабаем Бостоновым", - сообщила председатель женского совета айыл окмоту Зулайка Турдуева.



Пока неизвестно, по какому делу и кто задержал Саатбека Эгембердиева, Бекжана Жалилова и Акжола Абдуллаева. По предварительным данным, они обвиняются в злоупотреблении должностным положением.



Фото 24.kg. Милиция следит за порядком на акции протеста в Лейлеке

Фото 24.kg. Милиция следит за порядком на акции протеста в Лейлеке

Фото 24.kg. Милиция следит за порядком на акции протеста в Лейлеке

Фото 24.kg. Митинг в Лейлеке

В УВД Баткена сообщили, что трое жителей Лейлека задержаны сотрудниками ГКНБ.



Отметим, об имуществе и связях Турабая Бостонова с местными чиновниками, в том числе с прокурором области Нуркамалом Набиевым, сообщил в своем материале журналист Ыдырыс Исаков. Бекжан Жалилов и Саатбек Эгембердиев дали интервью журналисту и рассказали о нарушениях со стороны Турабая Бостонова. По их словам, бывший глава айыл окмоту присвоил несколько объектов.



На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев потребовал от президента и генпрокурора Курманкула Зулушева отреагировать на информацию о бывшем чиновнике, назвав его новым "олигархом Баткена".



Позже Генеральная прокуратура начала проверку информации.



-----------------



иновники и депутат рассказали о "баткенском олигархе", но задержали их самих



В Лейлекском районе Баткенской области задержаны спикера Жаны-Жерского айыльного кенеша Саатбек Эгембердиев, главу Бешкентского айыл окмоту Бекжан Жалилов и еще один местный чиновник Акжол Абдуллаев. Об этом 24.kg сообщила председатель женского совета айыл окмоту Зулайка Турдуева.



По ее словам, всех троих накануне вызвали в районную прокуратуру и задержали.



"Эти ребята боролись против беззакония в нашем айыл окмоту. Если против них есть дело, то оно должно расследоваться в рамках закона и после отстранения от должности областного прокурора Нуркамала Набиева, который связан с Турабаем Бостоновым. Мы считаем, что их задержали в связи с тем, что они рассказали о Турабае Бостонове", - сказала Зулайка Турдуева.



В УВД Баткенской области пока не комментируют задержание трех жителей Лейлека.



Отметим, об имуществе и связях Турабая Бостонова с местными чиновниками, в том числе с прокурором области Нуркамалом Набиевым, сообщил в своем материале журналист Ыдырыс Исаков. Бекжан Жалилов и Саатбек Эгембердиев дали интервью журналисту и рассказали о нарушениях со стороны Турабая Бостонова. По их словам, бывший глава айыл окмоту присвоил несколько объектов.



На заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев потребовал от президента и генпрокурора Курманкула Зулушева отреагировать на информацию о бывшем чиновнике, назвав его новым "олигархом Баткена".



Позже Генеральная прокуратура начала проверку информации.