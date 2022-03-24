"Тальго-Тульпар". Узбекистан запускает скорый поезд Алматы-Ташкент (3 раза в неделю)

12:36 25.03.2022

Узбекистан, новости компаний 14:35, 25 марта 2022 Просмотров: 350



Согласно договоренности АО "Узбекистон темир йуллари" и "НК "Казакстан темiр жолы", со 2 мая три раза в неделю начнет курсировать регулярный скорый поезд №1/2 по направлению Алматы-2-Ташкент-Алматы-2 ("Тальго-Тульпар"). Об этом сообщает пресс-служба компании "Узбекистон темир йуллари".



С железнодорожного вокзала "Ташкент-Центральный" в Казахстан данный поезд будет отправляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. С железнодорожного вокзала "Алматы-2" в Узбекистан - по понедельникам, средам и субботам.



Ранее сообщалось, что спустя два года в Казахстан был организован первый в текущем году регулярный пассажирский поезд №647/648 сообщением Нукус – Бейнеу – Нукус.