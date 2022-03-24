Акимат Алматы никак не может построить... крематорий (себе?)

12:59 25.03.2022

Ориентировочный срок запуска крематория в Алматы – май 2022 года. Об этом сообщили в городском акимате, передает Zakon.kz.

Управление комфортной городской среды города Алматы является администратором программы по строительству крематория в Алатауском районе Алматы. Работы по строительству крематория завершены в декабре 2021 года.

Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве уточнили, что "ведутся работы по прокладке наружных инженерных сетей, в том числе сети газоснабжения для функционирования установленных печей".



Ориентировочный срок запуска крематория – май 2022 года.

Пресс-служба акимата Алматы

Как отметили в городском акимате, "правила функционирования крематория, а также правила приема умерших на кремацию в настоящее время в РК находятся в разработке".



В июне 2020 года сообщалось, что в Алматы планируют построить крематорий. Тогда были начаты работы по разработке проектно-сметной документации.



Позднее глава Управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев сообщил, что завершение строительства крематория запланировано на сентябрь 2021 года.



Динара Халдарова