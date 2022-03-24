Причальная история. Казахстану придется сократить нефтедобычу. Из-за отломанной штормами российской трубы, - "Э-К"

13:02 25.03.2022

Крупным казахстанским месторождениям нефти грозит сокращение добычи

Эльдар НУРУЛЛИН



О возможной угрозе в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций заявил министр энергетики РК Болат АКЧУЛАКОВ. Причина тому - повреждения выносных причальных устройств на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает "Экспресс К".

Причальная история



В Министерстве энергетики Казахстана надеются, что в течение нескольких недель повреждения выносных причальных устройств (ВПУ) будут устранены и ситуация нормализуется. По информации министра энергетики, одно из трех ВПУ должно заработать уже сегодня. Пока этого не произошло, казахстанской нефтью будут заполнять резервуары - до поры до времени.



Если ситуация с ремонтом ВПУ в порту Новороссийска затянется, это может привести к сокращениям добычи на всех трех наших крупных месторождениях,



- озвучил негативный сценарий АКЧУЛАКОВ.



Возможные потери Казахстана министр энергетики не назвал, отметив, что даже с одним работающим ВПУ их практически не будет.



Мы эту добычу сможем догнать, нагнать и выполнить тот план, который утвердили на этот год,



- заявил чиновник.



Также министр опроверг появившуюся ранее информацию о том, что месторождение Кашаган останавливают на капитальный ремонт.



- Кашаган ни на какие два месяца на ремонт сегодня вставать не будет. Его плановый ремонт - летом. Он работает сейчас пока еще в штатном режиме. Как я вам уже сказал, если ВПУ-1 заработает, то это, в принципе, не такие большие потери. Для этого не нужно месторождение останавливать. Поэтому ведутся обычные штатные работы, - заверил АКЧУЛАКОВ. - Ясно, что проблему надо решать, поэтому мы оперативно консультируемся со всеми, прорабатываем различные альтернативные маршруты. Но это рабочие моменты.



Ранее ЭК писал о том, что поставки казахстанской нефти оказались на грани срыва.



Также мы сообщали, отказалась ли Индия покупать казахстанскую нефть.