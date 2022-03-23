Попрание ада. На Украине Россия отбивает у НАТО свою русскую историю, - Александр Проханов

14:28 25.03.2022 Попрание ада. на Украине Россия отбивает у НАТО свою русскую историю

Александр Проханов

23.03.22



В проклятом августе 1991 года войска Язова трусливо бежали из Москвы, отдав на растерзание врагу Красную Родину. Той ночью среди изгрызенного танками асфальта я испытал ужас - небывалый, космический, какой не испытывал ни прежде, ни потом. Быть может, подобный ужас испытывал последний ящер, когда исчезало с земли его многочисленное племя, и на тропический лес в сиянии мертвой Луны спускался ледник.



Это не был страх за мою судьбу, за жизнь моих детей, моих товарищей из газеты "День", поддержавших ГКЧП. Это был ужас разрываемого исторического времени, испепеляемого громадного периода великой русской истории, за которым следовали тьма, пустота, бездна, исчезала страна, государство, народ, весь мой многострадальный род.



Теперь, когда на Украине горят танки, грохочут "Ураганы", рушатся горящие самолеты, мчатся гиперзвуковые ракеты, я понимаю: тогда, 30 лет назад, мне мерещился этот кошмар. В 1991 году НАТО победило Советский Союз и неуклонно наступало. Россия откатывалась, бежала, оставляла свои священные рубежи и свои божественные ценности.



НАТО проломило берлинскую стену и объединило Германию. НАТО разрушило Варшавский блок и поглотило Восточную Европу. НАТО вспороло границы Советского Союза, рассекло его на обрубки и сглотнуло Прибалтику. НАТО, захватив Москву, уничтожало великую русскую техносферу. Посадив марионетку в МИДе, готовилось проглотить Кенигсберг и Курилы. НАТО стерилизовало русскую культуру и русское образование. Все министры той поры, окружавшие Ельцина, были натовскими. И НАТО, уничтожая суверенную Россию, стремилось уничтожить ту загадочную, таящуюся в недрах русского народа и русской истории матку, из которой после всех потрясений и иссечений вновь рождается русское государство, встает из пепла, поднимается в новой красоте и величии. Эту матку, эту таинственную русскую сущность, которая способствует чудесному воскрешению, НАТО стремилось уничтожить, истребляя в русском народе его глубинный победный код. И мой ужас был ужасом погибающего народа, исчезающей русской истории.



Но нет, мы не сдавались без боя. Тот глубинный победный код влек нас в сражение. Приднестровье сражалось бесстрашно и яростно в то время, когда все, что являло собой Советский Союз, легло под НАТО. Русский победный код обнаружил себя в подразделении русских десантников, которые вопреки воле НАТО совершили марш-бросок через Сербию в Приштину, поразив американских генералов своей отчаянной русской отвагой. Народное восстание 1993 года стало арьергардным сражением за Советский Союз и было подавлено танками НАТО, стрелявшими в Дом Советов с моста прямой наводкой. Конституция 1993 года, забрызганная кровью баррикадников, казалось бы, была написана натовцами, но по этой конституции в Думу пришли патриоты - так обнаружил себя в те жестокие годы русский победный код. Он просыпался, этот воскресительный код, и Россия, окровавленная, обездоленная, шла в контратаку, отшвыривала НАТО.



На Кавказе, в Чечне мы воевали с НАТО. И русская армия, изнуренная, истрепанная, победила в этой войне. Россия изгнала НАТО из оборонной промышленности, из Генштаба и создала первоклассную армию, оснащенную первоклассным оружием. Россия воевала с НАТО в Абхазии и Южной Осетии, усмирила натовскую Грузию и вернулась в Закавказье. Россия потеснила НАТО на Ближнем Востоке, спасла от разгрома Сирию, утвердилась на Средиземном море.



Русский победный код - это глубинная русскость. Мы вернули Крым России, отшвырнули НАТО от Севастополя, показали России, что она - победная, восхитительная, чудесная.



Солнце Русского Крыма озарило Донбасс. На Донбассе русская контратака продолжалась, и схватка с НАТО превратилась в войну. Русская весна на Донбассе положила конец ледниковому периоду НАТО, и сегодняшняя российская армия, вычерчивая на Украине свои кольца и эллипсы, свои синусоиды и экспоненты, сражается с НАТО - с той угрюмой извечной силой, которая в разные времена русской истории рядилась то в латы Ливонского ордена, то в доспехи польских рейтаров, то в мундиры наполеоновской гвардии, то в черную форму СС.



На Украине Россия отбивает у НАТО свою русскую историю, свое русское время. И мы видим торжество глубинного русского кода - этой неопалимой русскости, которая управляет народной судьбой на протяжении всего ее исторического времени.



Русский танкист, оглушенный американским "Джавелином", не покидает танка и, раненый, сжигает десяток бронемашин противника. Офицер, пробитый пулями, управляет боем, выбивает врагов из поселка. Летчик, окруженный разрывами зенитных ракет, продолжает движение к цели, уничтожает ее и возвращается на базу, уклоняясь от "Стингеров".



Подвиги русских солдат ежедневны, ежечасны. Солдат совершает свой подвиг, повинуясь приказу командира или мстя за погибших товарищей, или в азарте боя. Но на подвиг его подвигает глубинный победный код. Та загадочная, неизрекаемая, таящаяся в глубине каждой русской души, в бездонной глубине русского народа сущность, что позволяет России побеждать, одолевать тьму, делающая русского солдата победителем.



Пересвет на Куликовом поле - это солдат-победитель. Иван Сусанин , заманивший поляков в чащобу, - это солдат-победитель. Капитан Тушин и Багратион на Бородинском поле - это солдаты- победители. Александр Матросов и маршал Жуков - это солдаты- победители. Десантники 6 воздушно-десантной рты, погибшие в Чечне,- это солдаты-победители. Народный святой Евгений Родионов, принявший мученическую смерть за Россию, - это солдат-победитель.



Уляжется пепел сгоревших городов, танковая колея зарастет пшеницей, подбитую бронетехнику переплавят в печах, и мы увидим во всей ослепительной красоте и величии подвиг русского солдата, отшвырнувшего ад от русских рубежей. Спецоперация на Украине - это русская контратака, контрнаступление русского народа, берущего реванш за отступление 1991 года.



Но что она, эта таинственная глубинная русскость? Как выразить эту неизреченную тайну, которая объясняет само существование русского народа и русской истории? В каких стихах Пушкина, Лермонтова или Гумилева она откроется нам? В Софии Новгородской, в Спасе на Нередице или в Покрова на Нерли мы услышим ее псалом? В разливах Волги или в плеске тихоокеанской волны угадаем ее имя?



Русская Мечта - это мечта о великом прекрасном царстве, где нет насилия, злобы, где человек человеку бог, где господствует божественная справедливость, соединяющая в гармонию государство и человека, машину и природу, земное и небесное.



Эта вселенская мечта делает русского человека самым верящим, трудолюбивым, жертвенным, обожающим и творящим. С этой победной Русской Мечтой мы вернемся в наши гарнизоны и возьмемся за непочатые труды, где на наших заводах, в хлебных полях, университетах и храмах мы продолжим наше вековечное русское дело, нашу длящуюся русскую контратаку. Источник - zavtra.ru

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