|Экс-кырпреза Атамбаева "босиком по снегу насильно" волокут в суд. Кырпрез Жапаров уверяет, что "он всех простил и никому не мстит"
15:54 25.03.2022
25 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА
Садыр Жапаров прокомментировал инцидент с этапированием Атамбаева в суд
Президент прокомментировал инцидент с этапированием Алмазбека Атамбаева в суд на очередное заседание по делу по событиям в Кой-Таше.
Садыр Жапаров объяснил, что он обратил внимание на то, что при обсуждении случившегося в комментариях высказывали и такое мнение - власть отдает приказ и мстит бывшему президенту.
"Я простил всех, кто обидел меня. В том числе и Атамбаева. Я говорил об этом ранее публично. И сейчас не отказываюсь от этих слов. Простил всех. Месть мне чужда", - написал Садыр Жапаров на своей странице в Facebook.
Он добавил, что хочет отметить другое.
"Мы все равны перед законом. Вас привлекли к уголовной ответственности? Есть суд. Докажи, что ты не виновен. Я тоже был под арестом. Я тоже был подсудимым. Я никогда не противопоставлял себя закону и не бегал. Я следовал закону и порядку. Давайте все соблюдать закон. Тогда и в стране будет порядок", - прокомментировал глава государства.
Он попросил судью, прокуроров, рассматривающих дело, предоставить возможность журналистам вести прямую трансляцию с процесса.
Садыр Жапаров подчеркнул, что не может приказывать органам надзора и суду, поэтому просто просит.
Вчера суд по событиям в Кой-Таше продолжился. Адвокат Замир Жоошев сообщил, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева насильно вывезли из колонии, несмотря на его заболевание.
Сам подсудимый рассказал супруге и сыну, что его раздетого насильно вытащили из камеры, он стоял босиком на снегу. СИН отрицает принуждение.