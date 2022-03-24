Экс-кырпреза Атамбаева "босиком по снегу насильно" волокут в суд. Кырпрез Жапаров уверяет, что "он всех простил и никому не мстит"

15:54 25.03.2022

25 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Садыр Жапаров прокомментировал инцидент с этапированием Атамбаева в суд



Президент прокомментировал инцидент с этапированием Алмазбека Атамбаева в суд на очередное заседание по делу по событиям в Кой-Таше.



Садыр Жапаров объяснил, что он обратил внимание на то, что при обсуждении случившегося в комментариях высказывали и такое мнение - власть отдает приказ и мстит бывшему президенту.



"Я простил всех, кто обидел меня. В том числе и Атамбаева. Я говорил об этом ранее публично. И сейчас не отказываюсь от этих слов. Простил всех. Месть мне чужда", - написал Садыр Жапаров на своей странице в Facebook.



Он добавил, что хочет отметить другое.



"Мы все равны перед законом. Вас привлекли к уголовной ответственности? Есть суд. Докажи, что ты не виновен. Я тоже был под арестом. Я тоже был подсудимым. Я никогда не противопоставлял себя закону и не бегал. Я следовал закону и порядку. Давайте все соблюдать закон. Тогда и в стране будет порядок", - прокомментировал глава государства.



Он попросил судью, прокуроров, рассматривающих дело, предоставить возможность журналистам вести прямую трансляцию с процесса.



Садыр Жапаров подчеркнул, что не может приказывать органам надзора и суду, поэтому просто просит.



Вчера суд по событиям в Кой-Таше продолжился. Адвокат Замир Жоошев сообщил, что бывшего президента Алмазбека Атамбаева насильно вывезли из колонии, несмотря на его заболевание.



Сам подсудимый рассказал супруге и сыну, что его раздетого насильно вытащили из камеры, он стоял босиком на снегу. СИН отрицает принуждение.