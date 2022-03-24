В Бишкеке парад военной техники. Куда/на кого наступаем?

16:40 25.03.2022

В центре Бишкека выстроили новую военную технику



На площади Ала-Тоо и Старой площади выстроили новую военную технику, а также пожарные машины для МЧС



Завтра на церемонии с участием президента новая военная техника будет передана Погранслужбе ГКНБ КР.



БИШКЕК, 24 мар - Sputnik. На площади Ала-Тоо и Старой площади выстроили новую военную технику, а также пожарные машины для МЧС.



Ранее сообщалось, что ограничения на проезд будут действовать на площади Ала-Тоо и Старой площади с 22:00 24 марта до 11:00 25 марта от улицы Панфилова до проспекта Эркиндик. Меры приняты в связи с церемонией вручения техники пограничникам и МЧС.



