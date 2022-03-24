Гигантский флагшток, установленный Рахмоном в Муминабаде, опасно накренился и скоро рухнет (видео)

16:45 25.03.2022

Простоял пять месяцев: флагшток, открытый с участием президента в Муминабаде, "покосился"?



Всего пять месяцев назад, 4 октября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл в центре Муминабада площадь Государственного флага и сквер.



Сейчас некоторые части этого комплекса разрушены, а земля "просела".



