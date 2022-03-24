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|Гигантский флагшток, установленный Рахмоном в Муминабаде, опасно накренился и скоро рухнет (видео)
16:45 25.03.2022
Простоял пять месяцев: флагшток, открытый с участием президента в Муминабаде, "покосился"?
Всего пять месяцев назад, 4 октября, президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл в центре Муминабада площадь Государственного флага и сквер.
Сейчас некоторые части этого комплекса разрушены, а земля "просела".