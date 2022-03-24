Бешенный Бейшеналиев. Окончательно слетевший с катушек глава кырминздрава ругается уже и на Генпрокуратуру

17:38 25.03.2022

Кто он такой? - глава Минздрава Бейшеналиев о решении генпрокурора Зулушева

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал АКИpress решение Генеральной прокуратуры.



Ранее Генпрокуратура внесла представление председателю Кабмина по высказыванию Алымкадыра Бейшеналиева в адрес Алмазбека Исманкулова, который руководит клиникой "Микрохирургия глаза". По данным прокуратуры, наказание может быть от замечания до освобождения от занимаемой должности. Также Бейшеналиев получил предостережение по высказыванию в отношении таласцев.



Министр Алымкадыр Бейшеналиев считает решение Генпрокуратуры несправедливым.



"За высказывание про таласских получил предостережение. А за Исманкулова дают представление в Кабмин о предупреждении или об увольнении. Я сказал, кто он такой, чтобы меня уволить. Меня увольняет народ и президент. Наоборот, он должен был мне помогать, чтобы выгнать Исманкулова. Я сегодня был в здании, опечатали здание. Силовая структура должна же мне помочь, а я один хожу. Сколько раз я просил, чтобы помогли. Все молчат. Я должен успеть, все равно меня уберут. Я много освободил и продолжаю эту работу, чтобы вернуть государственное имущество", - сказал он.



"Меня должен убрать: президент, народ или объединившиеся журналисты. А другие не могут. Кто они такие? Он [генеральный прокурор Курманкул Зулушев] вносит предупреждение в Кабмин за Исманкулова вместо того, чтобы помочь мне. И вчера мы встречались, он сказал, что меня посадит. Я ответил, что, если есть сила, то посади. Там тоже нормально, я посидел бы. Я один борюсь, все боятся. А зачем министром стал? Все министры сидят, я тоже мог так сидеть и журналисты не лезли бы ко мне, никто, генпрокурор тоже не лез бы. Но все лезут. Мне звонят, пугают. Народ же будет судить, кто прав или нет. Я не буду останавливаться, дальше буду бороться. Обидно, что не успеваю. "Алтын балалык" к 1 июня сдам, травматологический корпус сдал", - добавил министр.



Бейшеналиев отметил, что замечание со стороны президента было. "Сказал, чтобы я ввел себя нормально, не говорил плохие слова", - отметил министр.