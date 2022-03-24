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Ресурсная валюта. Станет ли энергорубль заменой нефтедоллару? - Владимир Винников
19:07 25.03.2022

Ресурсная валюта. Станет ли энергорубль заменой нефтедоллару?
Владимир Винников

Прошедшие в отечественном медиапространстве сведения о том, что Китай и Россия - вернее, Китай и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - готовы создать новую международную валюту, стоимость которой будет рассчитываться на основе комплексного индекса биржевых цен в юанях и рублях, пока не нашли официального подтверждения. Но дыма без огня не бывает. И решение президента России в кратчайшие сроки перевести расчеты за экспорт газа в недружественные страны на рубли - наглядное тому свидетельство. Уже очевидно, что финансово-экономическая система глобального рынка, основанная на американской валюте, рушится. А свято место пусто не бывает - значит, на смену многолетней "империи доллара" должно прийти нечто иное и в мировом, и в национальном формате. Какими же могут оказаться и должны быть основные параметры этой "постдолларовой" реальности, в том числе применительно к нашей стране?

"Ну, когда уже доллар рухнет?" - этот вопрос давно приобрел черты риторического, то есть не требующего ответа. Что бы ни происходило в мире, валюта, которую с 1914 года в разных видах выпускает (эмитирует) Федеральная резервная система США, неизменно остается "валютой номер один" мировой экономики. Вопреки весьма распространенному мнению, этот свой статус доллар получил не на знаменитой Бреттон-Вудской конференции 1944 года, а двумя десятилетиями ранее, на не менее знаменитой Генуэзской конференции 1922 года (10 апреля можно будет отмечать вековой юбилей данного события). Как раз там и тогда, помимо всего прочего, был введен золотодевизный валютный стандарт для расчетов по итогам Первой мировой войны. А затем гегемония доллара только укреплялась и усиливалась, пока не приобрела, после уничтожения Советского Союза и "мировой системы социализма" в конце 1980-х - начале 1990-х годов, глобальный характер. Что и вызвало к жизни популярный тезис о "конце истории" в рамках либерального "однополярного мира" под эгидой США.

В давней своей статье "Победителей судят" ("День", 1992, № 42) автор этих строк сделал прогноз о том, что "одним из главных результатов гибели СССР должна стать отмена привилегированного статуса доллара относительно других валют" и что этот неизбежный процесс может занять длительное - возможно, в несколько лет - время. Тогда, в самом начале "рыночных реформ", никто этот прогноз всерьез не принял - тем более, что прошло несколько даже не лет, а десятилетий, а доллар по-прежнему в строю защитников "западной цивилизации" - его мало убить (что, собственно, случилось в 2008 году), нужно еще и повалить… Чем очень многие, не только Россия с Китаем, уже занимаются…

Но сегодня крах Pax Americana - не просто неизбежность, это реальность, которая проявляет себя не только на Украине, но и во всем мире. Конечно, данный процесс - многомерный и не моментальный. Он будет затрагивать все стороны жизни всех человеческих сообществ, но далеко не в равной степени. Максимальные изменения, угрозы и проблемы грозят тем, кто до начала краха доминировал в своих "экологических" и экономических нишах, - их шансы выжить и приспособиться к новым условиям куда слабее, чем у тех, кто стоял "ступенькой ниже". Так что для США в любом случае наступило время "плохих новостей".

Самые плохие из них связаны с сокращением границ и населения "долларовой зоны", что напоминает некогда придуманную Бальзаком мистическую шагреневую кожу. Стран и людей, которым американцы, изымая оттуда товары и услуги в обмен на свои "баксы", могут сказать: "Это наша валюта и ваши проблемы", - становится все меньше. Известный нам по периоду 1991-2021 годов глобальный рынок, созданный под "империю доллара", все больше раскалывается на отдельные финансово-экономические зоны.

Пока таких "субглобальных" структур просматривается две: помимо "долларовой зоны", которая сокращается и распадается, есть еще и "бездолларовая зона", которая формируется вокруг китайского юаня. Но по каждой из них тоже идут трещины: из "долларовой зоны" могут выпасть "зона евро" (ЕС), "зона фунта стерлингов" (Великобритания и страны Содружества наций), а также "зона блокчейна" (криптовалюты); в "бездолларовой зоне", помимо "юаневой зоны" (КНР + страны "пояса и пути") способны возникнуть "зоны рубля" (тот же ЕАЭС), "зона рупии" (Индия сегодня - вторая по населению и третья по величине ВВП экономика мира), а также (почему нет?) исламская плюс латиноамериканская валютные зоны и та же "зона блокчейна". Такой вот грядет "период неофеодальной раздробленности XXI века"…

Соответствующие механизмы достаточно качественно и детально описаны рядом как отечественных (С.Ю. Глазьев, М.Г. Делягин, М.Л. Хазин и др.), так и зарубежных экономистов, с начала 2000-х годов занимающихся данной проблематикой. Но в данной связи чрезвычайно важно то, что каждая из таких зон будет обладать собственной структурой и собственной "суммой технологий", отличной от глобально-рыночного "исходника". Следовательно, функционал соответствующих валют должен существенно отличаться от нынешнего функционала доллара и других валют, "привязанных" к нему через МВФ, систему центробанков, а также через другие международные финансовые институты и соглашения.

Стоит напомнить, что существующая и поныне "змея" фиатных (фидуциарных) валют возникла в результате того, что США по указу президента Ричарда Никсона от 15 августа 1971 года отказались от обмена долларов на золото. Это решение полностью противоречило Бреттон-Вудским соглашениям, однако Соединенным Штатам удалось сохранить и даже усилить гегемонию доллара, который не только полностью "отвязался" от традиционного золотого обеспечения, но и в рамках Ямайских соглашений 1976 года заставил последовать своему примеру все остальные "западные" валюты, получившие возможность свободной взаимной конвертации друг в друга и в ряд ключевых товаров, технологий и услуг, производство и распределение которых на тот момент прямо или косвенно контролировалось Америкой.

Современный "мейнстрим" экономической науки, который обеспечивал и продолжает обеспечивать потребности глобальной "империи доллара", утверждает, что все деньги сегодня могут быть только фидуциарными, фиатными, декретными, то есть обеспеченными не какими-либо конкретными реальными активами, а доверием любых субъектов экономической деятельности к эмитенту тех или иных денежных единиц, к его способности гарантировать своевременное удовлетворение максимально широкого круга потребностей данных субъектов. Таким образом, "империя доллара", она же "империя фиатных валют", исторически создавалась и стояла вовсе не на пустом месте, а, как положено, "на трех китах":

- технологическом лидерстве, то есть способности создавать уникальные товары и услуги в любом необходимом количестве при минимально возможных затратах труда и ресурсов, в том числе за счет мирового разделения труда;

- военном лидерстве, то есть способности "проецировать силу", как "жесткую", так и "мягкую", в достаточном количестве в нужное место и время для поддержания, восстановления или же, напротив, разрушения процессов производства/потребления;

- коммуникативном лидерстве, то есть способности поддерживать в различных человеческих сообществах структуры смыслов и ценностей, в рамках которых данная ситуация воспринимается и транслируется в качестве нормальной и единственно приемлемой.

Главная проблема коллективного Запада во главе с США и созданной ими "матрицы" глобального рынка заключается сегодня в том, что две из этих трех опор фактически утрачены: Китай стал первой производящей экономикой мира еще в 2013 году, а Россия получила реальное военно-стратегическое превосходство к концу 2019 года.

В настоящее время речь идет о том, что из-под "империи доллара" в нынешнем ее виде выбивают последнюю опору - глобальные массмедиа, которые, по словам 45-го президента США Дональда Трампа, уже давно работают в режиме "фабрики фейков". И чрезмерная нагрузка, которую страны коллективного Запада перенесли сейчас на эту последнюю свою опору, лишь ускоряет ее разрушение и разрушение всей "империи доллара".

Вернемся теперь к вопросу о том, что должно прийти на смену американскому "баксу" и глобальной системе фиатных (фидуциарных, декретных) валют в целом, в том числе - в нашей стране. В этой связи в отечественном медиаполе сейчас весьма активно обсуждаются концепции "энергетического рубля" (энергорубля) и - более широко - "ресурсного рубля", то есть валюты, обеспеченной неким энергетическим (сырьевым) эквивалентом. Точно так же в глобальном медиаполе обсуждаются концепции частичного возврата к золотому обеспечению денег ("замороженный" до 2023 года международный банковский стандарт "Базель III") и перехода к "электронным" валютам (китайский юань уже прошел ряд тестовых испытаний, включая проведение XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине, аналогичные проекты запущены в США и в РФ). Частным случаем является рынок "криптовалют", который на максимуме почти достигал эквивалента 3 трлн долл. - это примерно 2,25% мирового ВВП и уровень ВВП Великобритании, 10-й экономики мира.

Из вышеизложенного понятно, что введение "энергетического" или "ресурсного" обеспечения какой-либо национальной или международной валюты (частным случаем чего может служить приведенный в начале данной статьи информационный повод) не является и не может являться полноценной альтернативой даже нынешней системе фиатных валют, поскольку не гарантирует достижения ни технологического, ни военного, ни коммуникативного лидерства, и, более того, даже не нацелено на это.

Если обратиться к советскому опыту, то на билетах Государственного Банка СССР образца 1961 года имелась и такая легенда: "Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами Государственного Банка", а на казначейских билетах: "Государственные казначейские билеты обеспечиваются всем достоянием Союза ССР и обязательны к приему на всей территории СССР во все платежи для всех учреждений, предприятий и лиц по нарицательной стоимости". То есть прообраз "ресурсного рубля" в нашей стране уже существовал, и достаточно длительное время, но опыт его использования даже в рамках трехконтурной финансовой системы "наличный рубль - безналичный рубль - переводной рубль (и его формы типа чеков "Березка")" трудно назвать успешным. "Змея" западных фиатных валют рубль, в конце концов, проглотила. И причиной тому не какие-либо субъективные ошибки советских властей (хотя и без них не обошлось), а тот фундаментальный факт, что "ресурсно" (хоть золотом, хоть нефтью, хоть киловаттами электроэнергии) обеспеченные деньги хороши для стабильных технологических систем производства/потребления, в которых выход продукции по количеству и номенклатуре жестко привязан к количеству затраченных на это ресурсов, в том числе трудовых. Но на развитие сами по себе, как таковые, по-моему, они не могут работать.

Американский "нефтедоллар" в этой связи выступает еще более близкой аналогией предлагаемого "энергорубля", но он с самого начала был только частью "функционала" американской валюты, и ее обеспечение "черным золотом" частично замещало утраченное обеспечение металлическим золотом. Иными словами, концепции "энергетического" (в самой простой, лозунговой форме "один рубль - один киловатт-час") и "ресурсного" рубля - это попытка повторения уже пройденного, в том числе и долларом как мировой валютой. Впрочем, стоит ли наступать на прежние грабли - пусть даже с новыми бантиками на них - должны и будут решать органы государственной власти, которым это по закону и положено.

В заключение стоит остановиться на том, кто в нынешней ситуации объективно заинтересован в продвижении концепции "энергорубля". Разумеется, это основные производители энергии, энергоносителей и энергоемкой продукции внутри нашей страны, а также ее потребители за рубежом. По итогам 2021 года, экспорт продукции, обозначенной как "Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные" составил 267 млрд долл. или более 54% общей суммы отечественного экспорта и примерно 16% от национального ВВП (в долларах по номиналу). Производство и потребление первичной энергии Россией (данные за 2020 год) - соответственно 1 402 и 731 Мtое (млн тонн условного топлива). То есть примерно половина наших энергоресурсов, в том числе невозобновляемых, используется другими странами мира. Для сравнения: потребление первичной энергии в КНР составило 3 381, в США - 2 046, в Индии - 908, в Японии - 396 и в Германии - 275 Мtое. Нужно ли России, при всех привходящих обстоятельствах, от условности показателей ВВП до расходов на обеспечение национальной безопасности, дополнительно закреплять свой статус мирового донора сырья и энергии для других стран мира - тоже отдельный вопрос.

Если рассматривать ситуацию исключительно в действующей системе финансово-экономических координат, то это выглядит весьма проблематично. Подушевой номинальный ВВП по годам представляют так. 2013 год: Россия - 14 680 долл., мир в целом - 10 553 долл.; 2017 год: Россия - 10 743 долл., мир в целом - 10 714 долл.; 2020 год: Россия - 11 273 долл., мир в целом - 12 293 долл. Подчеркну, что эти цифры, взятые из электронной энциклопедии, - выражение той информационной войны, которую ведет против нашей страны коллективный Запад во главе с США, используя свое глобальное коммуникативное лидерство. У наших гиперзвуковых высокоточных ракет, скорее всего, существует уже принципиально иное мнение на этот счет. Но его все равно придется подкреплять принципиальной новой суммой производственных и коммуникативных технологий.

Вл.Винников

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648224420


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