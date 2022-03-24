Токаев создает в Казахстане "Вторую республику", - И.Джорбенадзе

19:35 25.03.2022 ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Президент РК отказывается от супервласти, меняет конституцию и строит "новую" страну. Какие пороки он обнаружил в "старой" и можно ли их искоренить?



Родственники президента больше не смогут занимать высокие государственные должности.



После январской попытки государственного переворота в Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев полон решимости полностью переустроить политическую систему страны и, как видно, начать он решил с себя: заявленные им реформы касаются, в первую очередь, "окончательного перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом".



По утверждению Токаева, такая система обеспечит оптимальный баланс институтов власти и будет способствовать устойчивому развитию страны. "Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте, и это неправильно", - констатировал он.



Данное нововведение, а также и множество иных, требует переписки конституции страны, то есть, по оценке Токаева, внесения в нее более 30 изменений и принятия порядка 20 законов: среди прочего, он инициировал законодательно оформить прекращение членства президента в правящей партии на период его полномочий. Такое же правило, как ожидается, распространится на глав местных администраций и их заместителей, членов Центризбиркома и его председателя; руководителей счетного комитета и конституционного совета.



Токаев также настаивает на введении законодательного запрета на назначение родственников президента на "должности политических государственных служащих и руководителей в квазигосударственном секторе".



Реформы - "усилительные" - коснутся и парламента. Его нижняя палата (мажилис), в которой упразднят квоту Ассамблеи народа Казахстана, будет принимать законы, а сенат наделят правом одобрять их или отклонять. Значительно упростится процедура регистрации партий - регистрационный порог планируется снизить с 20 тыс. до 5 тыс. человек. Пропорциональная система голосования будет заменена смешанной, то есть пропорционально-мажоритарной (70% и 30% соответственно): считается, что она лучше отразит интересы избирателей на национальном и региональном уровнях.



Словом, как сказал Токаев, Казахстан ждут масштабные реформы, строительство "новой" страны и "Второй республики". Эту не вполне понятную формулировку ниже разъяснит госсекретарь Ерлан Карин. Здесь же заметим, что далеко не все эксперты придерживаются мнения, что текущая геополитическая ситуация, имея в виду, так сказать, постянварский синдром с зачисткой влиятельного клана первого президента Нурсултана Назарбаева и иных политических элит в Казахстане, а также "спецоперация" России на Украине - не самый походящий момент для проведения реформ.



С другой стороны, не исключено, что время выбрано правильно - в "мутный" период ситуацию надо как-то "кристаллизировать", уравновесить политическую жизнь и, наконец, полностью легитимировать президентскую власть Токаева, поставив точку на власти первого главы государства Нурсултана Назарбаева



Второй президент находится сейчас под значительным давлением разделившегося в Казахстане общественного мнения, касающегося внешнего курса страны, во-первых, после январских событий, во-вторых, в силу украинских. Одни считают, что республике надо идти по пути сокращения влияния России и, с этой целью, в первую очередь, выйти из Евразийского экономического союза и ОДКБ. Иные полагают, что многовекторную политику Казахстана следует сохранить и, напротив, усилить интеграцию с Россией и государствами Центральной Азии.



Здесь стоит напомнить, что по реформаторскому замыслу Токаева регистрация политических партий будет значительно упрощена, а это означает, что соответствующий ландшафт запестреет и, скорее всего, сторонников западного вектора в нем, за счет создания партий молодежью, будет больше. Как в таком случае поведет себя правящая партия, переименованная недавно по инициативе президента из назарбаевской "Нур Отан" ("Свет Отечества") в уже токаевскую "Аманат" ("Завет предков")? Впрочем, он намерен из нее выйти.



То есть внутренние новые процессы, так или иначе, отразятся на внешнеполитических, и украинский фон может их радикализировать - вопрос, в какую сторону.



До сих пор Казахстан отличался, на внешнем треке, прагматичной политикой, то есть лавировал между различными центрами силы, хотя от внутренних потрясений, в которых усматривался и внешний след, его это не оградило. Но круто разворачиваться спиной к России и отрекаться от нее он вряд ли станет, хотя санкции, введенные против Москвы, ударят и по экономике РК. Да и куда подевать 8 тыс. километров общей с РФ границы, открытый рынок ареала ЕАЭС и, что самое главное, статус России как гаранта безопасности Центральной Азии?



В общем, ни от границы не уйти, ни от высокой террористической и иной турбулентности региона. Во время своего недавнего выступления, касающегося реформирования страны, Токаев дал оценку январским событиям - "попытка государственного переворота", - но имен ее организаторов не назвал, сославшись на тайну следствия. Отметил лишь, что "отдельные чиновники объединились и стремились захватить власть". В их числе были известные личности, руководители военных и других силовых структур.



Но вернемся к собственно реформам и к вопросу их уместности на текущий момент, к тому, что, в итоге, может из них "родиться" в столь политически фрагментированной стране с достаточно высоким уровнем поляризации и коррупции. Токаева можно отнести к уравновешенным личностям и, надо думать, Казахстан может рассчитывать не на анархию, с которой так часто путают демократию, а на уравновешенную демократизацию - то есть в рамках правового поля.



Провозглашенное Токаевым отчуждение от системы семейно-кланового правления, кумовства в государственных органах только сыграет ему на руку - печальный опыт казавшегося непотопляемым Назарбаева нынешним президентом учтен. Собственно, на это и был запрос большей части местного общества. Если Токаев еще и адекватно просчитает опасность реваншизма со стороны зачищаемых элит (посредством легкого создания новых партий или "гражданского общества"), ситуация в стране на какое-то время будет вполне подконтрольной действующей власти.



Словом, внешне политическая реформа выглядит как переформатизация общества, внедрение в него новых политических и этических стандартов, институциальное развитие, учет интересов регионов, социальных и этнических групп (на основе нового принципа формирования парламента), усиление роли партий.



Теперь о концепции Токаева по строительству "Нового Казахстана" и "Второй республики" - она вызвала в электорате некоторое замешательство, дескать, какие-то непонятки. Их взялся разъяснить госсекретарь Карин. По его словам, "две идеологемы - „Новый Казахстан" и „Вторая республика" - имеют одну суть"; различия - лишь в акцентах.



"Новый Казахстан - это образ будущего нашей страны в целом. И речь, прежде всего, идет о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации", - сказал он. И выдвигая концепт "Новый Казахстан", президент не имел в виду, что сразу после январских событий или озвученного послания народу, граждане окажутся в новом государстве, где все будет по-новому.



"Построение Нового Казахстана, - разъяснил госсекретарь, - невозможно в … одночасье. Это глубокий и долгий процесс общественной трансформации. … речь идет о формировании принципиально нового конституционного баланса между институтами власти. В первую очередь это касается … окончательного перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом".



В общем, грядет изменение парадигмы государственного и общественного развития, и "для более четкого обозначения этого процесса президент использовал определение "Вторая республика". А это уже, по словам Карина, "вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых главой государства политических реформ планируется в течение этого года. Иными словами, "Новый Казахстан" - это обновление общества и нации, а "Вторая республика" - это обновление государственной модели".



Вот такая головоломка. Трудно сказать, разрешима ли она, поскольку, помимо благих намерений, общество должно быть готово к ним ментально. А готово ли оно? И не только в Казахстане, но и в другой отдельно взятой стране? Всегда ли сказка становится былью, даже если власть расстарается по полной, не надует свой народ, а своевременно, терпеливо и капитально подготовит и подстрахует его.



Ирина Джорбенадзе



24.03.22 Источник - rosbalt.ru

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