 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.03.2022
00:24  Доллару и евро вход воспрещен. Путин застал Запад врасплох, - Вл.Михеев
00:01  Рос-либер-олигарх Прохоров сбежал в Израиль и просится в иудеи
Пятница, 25.03.2022
19:35  Токаев создает в Казахстане "Вторую республику", - И.Джорбенадзе
19:07  Ресурсная валюта. Станет ли энергорубль заменой нефтедоллару? - Владимир Винников
17:57  Победа героинового джихада в Афганистане, - Незамуддин Бахави
17:38  Бешенный Бейшеналиев. Окончательно слетевший с катушек глава кырминздрава ругается уже и на Генпрокуратуру
16:51  Отказаться от российского газа легко - нужно потеплее одеться, - The Economist

16:49  Сердар Бердымухамедов лично открыл ж/к имени Мяликгулы Бердымухамедова
16:45  Гигантский флагшток, установленный Рахмоном в Муминабаде, опасно накренился и скоро рухнет (видео)
16:40  В Бишкеке парад военной техники. Куда/на кого наступаем?
15:54  Экс-кырпреза Атамбаева "босиком по снегу насильно" волокут в суд. Кырпрез Жапаров уверяет, что "он всех простил и никому не мстит"
14:28  Попрание ада. На Украине Россия отбивает у НАТО свою русскую историю, - Александр Проханов
13:02  Причальная история. Казахстану придется сократить нефтедобычу. Из-за отломанной штормами российской трубы, - "Э-К"
12:59  Акимат Алматы никак не может построить... крематорий (себе?)
12:36  "Тальго-Тульпар". Узбекистан запускает скорый поезд Алматы-Ташкент (3 раза в неделю)
12:33  СМИ сообщают о смерти Владимира Жириновского. Спикер Госдумы Володин опровергает
12:30  В южно-кыргызском Раззакове (экс-Исфане) буза из-за ареста местных курбаши
11:26  Казахстанский нео-облцентр Капшагай, решением маслихата, переименовался в "Динмухамед Кунаев"
10:20  КырПрез Жапаров особым обращением уговаривает кыргызстанцев переписаться переписью
09:10  Талибы обещают все-таки разрешить афганкам учиться. Только переоденут (замотают) по-новому
09:01  Киргизия окончательно? выиграла в международном суде тяжбу с Белоконем по "Манас Банку"
09:00  Галко-Урганты. Россияне заполнили гостиницы Нур-Султана и Алматы, - "Э-К"
08:53  В Алматы начали реприватизацию. Всего, что раздарил по родне и за взятки экс-аким Сагинтаев, - "Э-К"
08:44  Цифровой Госплан. России предстоит построить Экономику Будущего, - Александр Галушка
08:25  Сердар Бердымухамедов ищет поддержки Индии, - В.Панфилова
08:03  Каzахстан или Казахстан? - А.Каминская
07:22  Рубли за газ. Если нет рублей, оплачивайте российский экспорт золотом, - В.Катасонов
07:20  Киевский режим окончательно превратился в полицейскую диктатуру, - С.Князев
00:54  Газ за рубли: Путин издевается над Западом, - "Politico"
00:52  Проект США по отрыву Киргизии и Таджикистана от России может провалиться
00:49  Ловушка Америки, или Здесь точно должен быть снарк! - Го Сяоли
00:47  Рейтинг Эрдогана перешел на военное положение, - И.Субботин
00:44  "Решается, кто в доме хозяин". Как изменила мир спецоперация на Украине? - Федор Лукьянов
Четверг, 24.03.2022
23:03  Укр-ракета попала в Бердянском порту в российский военный транспорт "Орск"
20:41  КазЧиновники изобрели "Алгоритм по созданию новых областей"
20:32  Европа отказывается платить России за газ в рублях
20:09  Российский Институт Миклухо-Маклая издал том "Казахи". Анонс презентации 28/03
20:05  Борбордук. Опять стрельба. Таджики отняли автомат у кыргызского пограничника
16:13  Совладельцем сети биолабораторий США на Украине (30 объектов) был сын Байдена
15:33  Талибы опровергли смену главы своего правительства. Ахунд - премьер, как и был
15:25  "Нейтралитет" Китая на фоне украинского кризиса, - Вл.Нежданов
14:58  КазАрмия. У командиров армейских частей вымогают деньги... правоохранители и спецслужбы, - "Караван"
14:54  Как застройщики разрушают Алматы
14:52  Высший патриотизм для китайца - инвестировать в собственную экономику
14:48  США в отчаянии. Венесуэльская нефть не может заменить российскую, - La Vanguardia
13:22  "Антикризисный план" на 126 млрд сомов разработал Кыркабмин
11:48  Мулла Барадар сменил муллу Ахунда в качестве главы талибского "правительства Эмирата Афганистан"
11:20  Патрик Бьюкенен: Раздел Украины и судьба Зеленского
11:03  Армия Z взяла Изюм
09:51  Госуправление по-кыргызски. "Трое министров будут "отвечать головой" за обеспечение продбезопасности", - глава ГКНБ К.Ташиев
09:42  Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть I
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рос-либер-олигарх Прохоров сбежал в Израиль и просится в иудеи
00:01 26.03.2022

Михаил Прохоров эмигрирует в Израиль
Кирилл Зенков
25 марта, 2022

Dmitry Golubovich/Russian LookDmitry Golubovich/Russian Look
Российский предприниматель, один из богатейших людей планеты Михаил Прохоров решил перебраться в Израиль. Информацию об этом предоставил анонимный источник в ведомстве гражданской авиации.

По его данным, попавшим в распоряжение издания "Детали", прибыв на территорию Израиля миллиардер изъявил желание пройти процедуру репатриации.

Также известно, прибыл Прохоров в Тель-Авив из Швейцарии рейсом авиаперевозчика "Эль Аль".

Согласно рейтинговому топ-листу Bloomberg, Михаил Прохоров занимает 148 место в рейтинге самых состоятельных бизнесменов мира с состоянием в $14,5 млрд.

Издание Forbes, однако, поместило его на 198 место в мировом рейтинге супер-богачей.

После перехода территорий Крыма в состав России миллиардер Прохоров завершил свою публичную деятельность, а также реализовал большую часть активов.

Источник - rusplt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648242060


Новости Казахстана
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз
- О Новом Казахстане и Второй республике
- О стратегических перспективах
- Дела семейские
- О ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума
- Изменит ли Капшагай смена имени и статуса?
- Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания
- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  