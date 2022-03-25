Рос-либер-олигарх Прохоров сбежал в Израиль и просится в иудеи

00:01 26.03.2022

Михаил Прохоров эмигрирует в Израиль

Кирилл Зенков

25 марта, 2022



Dmitry Golubovich/Russian LookDmitry Golubovich/Russian Look

Российский предприниматель, один из богатейших людей планеты Михаил Прохоров решил перебраться в Израиль. Информацию об этом предоставил анонимный источник в ведомстве гражданской авиации.



По его данным, попавшим в распоряжение издания "Детали", прибыв на территорию Израиля миллиардер изъявил желание пройти процедуру репатриации.



Также известно, прибыл Прохоров в Тель-Авив из Швейцарии рейсом авиаперевозчика "Эль Аль".



Согласно рейтинговому топ-листу Bloomberg, Михаил Прохоров занимает 148 место в рейтинге самых состоятельных бизнесменов мира с состоянием в $14,5 млрд.



Издание Forbes, однако, поместило его на 198 место в мировом рейтинге супер-богачей.



После перехода территорий Крыма в состав России миллиардер Прохоров завершил свою публичную деятельность, а также реализовал большую часть активов.