Доллару и евро вход воспрещен. Путин застал Запад врасплох, - Вл.Михеев

00:24 26.03.2022 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 25.03.2022



Стоимость природного газа на спотовых хабах в Европе поднялась до 1400 долларов за тысячу кубометров. Нервным срывом отреагировал рынок на известие, что крупнейший поставщик этого углеводородного сырья европейским клиентам, российский "Газпром", получил распоряжение президента РФ Владимира Путина перевести все расчеты по поставкам этого энергоносителя в рубли. В Москве больше не будут принимать к оплате за сибирский газ доллары и евро.



Мотивы Москвы объясняются использованием западными странами финансовых рычагов в качестве политического оружия.



"Вот этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют… перечеркнул доверие к этим валютам. И США, и ЕС объявили, в принципе, дефолт настоящий по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает – и так подозревали, а теперь знает каждый, – что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены", – растолковал Владимир Путин.



Дальше – больше. Обозначив целесообразность для России отказаться от использования всех "скомпрометировавших себя валют", президент дал понять, что одним природным газом дело не ограничится. Есть лишь один нюанс. Контр-санкция касается только "недружественных" государств.



Первая реакция – отрицание-гнев



"Мы обсудим с нашими европейскими партнерами, как отреагировать на это. Заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов", – прокомментировал по горячим следам Роберт Хабек, министр по делам энергетики и защиты климата Германии.



К естественному первичному неприятию новости в Европе приплюсовалось недоумение по поводу долгосрочных расчетов Москвы и самого механизма реализации отказа от евро. Так, германский журнал "Шпигель" задается вопросами: "В неведении эксперты многих европейских банков: хочет ли сейчас Кремль, чтобы контракты на поставку были досрочно расторгнуты и снова оформлены в рублях? Планирует ли он подразумеваемое повышение цены, установив неблагоприятный обменный курс? Или он хочет заставить Запад снять санкции с российского Центробанка?"



В официальных кругах Германии, ключевого покупателя и потребителя российского газа, взяли паузу на обдумывание. За исключением неприятия со стороны Роберта Хабека. Видимо, учли, что Москва подтвердила готовность соблюдать все остальные контрактные обязательства. Не случайно Клаус Эрнст, глава комитета бундестага по энергетике и защите климата, заявил, что оплата в рублях технически возможна. При этом указал на принципиальное затруднение: это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.



В свою очередь Сузанна Унград, официальный представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии, заявила, что в Берлине приняли к сведению известие о дальнейшей оплате поставок газа рублями и будут советоваться как с высокими инстанциям Евросоюза, так и с частными германскими корпорациям, которые партнерствуют с "Газпромом".



Сюнъити Судзуки, японский министр финансов, в ходе парламентского заседания выразил непонимание того, как решение Кремля будет воплощено в жизнь. Тем не менее, Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь кабинета министров Японии, сообщил, что начались консультации с другими ведомствами и энергетическими компаниями, закупающими российский сжиженный природный газ с Сахалина (его доля в общем объеме японского импорта СПГ составляет 8,8%).



Глава польской энергетической компании PGNiG заявил об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из РФ на рубли. А Болгария, напротив, объявила, что не возражает.



Показательны оценки зарубежных аналитиков, согласных между собой в том, как выразился Йенс Зюдекум, экономист из Дюссельдорфа, что "своим заявлением Путин сумел застать Запад врасплох". Размышляя о последствиях, экономист делает акцент на том, что оптовым покупателям пришлось бы покупать рубли у российского Центробанка, который фактически попал под санкции ЕС. "Таким образом, Путин косвенно заставляет нас обходить наши собственные санкции", – резюмирует Йенс Зюдекум.



Другой автор "Шпигеля", Питер Бофингер, прогнозирует: "Если западные потребители газа теперь будут вынуждены покупать рубли за доллары или евро, спрос на российскую валюту и, следовательно, ее обменный курс возрастут". Шаг Москвы означает, подчеркивает Клаус-Юрген Герн из Кильского института мировой экономики, что "российское правительство пытается поддержать валюту и сдержать инфляцию в России".



Для построенного на примате извлечения сверхдоходов рыночного капитализма нет ничего более нервирующего и болезненного, чем угроза их недополучения и даже простая потеря ожидаемой прибыли. И потому в англосаксонском бизнес-жаргоне популярна угроза в адрес конкурента и оппонента: "Бейте их там, где это больше бьет по карману" (Hit them where it hurts most – their pockets).



Нет ничего удивительного в том, что "недружественные" европейцы (представляете, с каким олимпийским спокойствием наблюдают за происходящим в Венгрии!) взвешивают варианты своего ответа. Поднять ставки? Ввести вне очереди сразу седьмой и восьмой пакеты санкций? Начать торг? Смириться?



Верно подметил один из российских блогеров: "Какие там стадии принятия? Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Сейчас стадия отрицание-гнев". А между тем на новости из Кремля на московских валютных площадках курс доллара упал ниже ₽95.



Нефть с долларовой прошивкой



Существует вполне обоснованная версия, что решение коллективного Запада ликвидировать в 2011 году Муаммара Каддафи было продиктовано намерением лидера Ливийской Джамахирии ввести золотой динар как альтернативу доллару. В том числе для расчетов за нефть.



Ранее агрессия американцев против Ирака в 2003 году была продиктована страхом перед тем, что Саддам Хусейн сдержит обещание и начнет продавать нефть не за доллары, а за евро.



Благополучие США во многом зиждется на том, что ФРС может печатать свои зеленые бумажки без всяких ограничений, без оглядки на много-триллионный долг и на то обстоятельство, что стоимость "зеленоспинника" (greenback) ничем реально не обеспечена. При этом важнейшая подпорка для валюты США – расчеты при торговле нефтью на мировых рынках ведутся или в долларах, или в пересчете на них.



Испанец Рафаэль Пош из газеты "Вангуардиа" накануне нападение США на Ирак уже расценивал это как войну доллара против евро. Он полагал, что "открыть брешь, способную заменить доллар в вопросах энергетики, шаг серьезный, чреватый последствиями для мировой долларовой империи". И далее: "Американцы понимают, о чем идет речь, и потому будут беспощадны…".



"Война – разработанная американцами стратегия, направленная против перехода ОПЕК к евро в качестве расчетной валюты при проведении нефтяных трансакций. Контроль над иракской нефтью позволит Соединенным Штатам лишить ОПЕК возможности управления ценами на нефть", – сделал вывод Уильям Кларк, профессор Университета Джона Гопкинса.



"Эта война не имеет никакого отношения ни к старому оружию массового поражения, имеющемуся у Саддама, ни к терроризму. Это будет война за установление мировой валюты для нефтяной отрасли", – вывел умозаключение профессор Кларк.



Де-долларизация набирает обороты



Идущие сейчас переговоры Китая и Саудовской Аравии, обладательницы крупнейшего углеводородного эльдорадо, о поставках нефти за юани представляют собой де факто объявление войны американскому доллару.



Этот несекретный сговор Эр-Риада и Пекина в совокупности с переходом России при торговле природным газом с "недружественными" государствами на свою национальную валюту ведет, как минимум, к трем последствиям.



Сужается зона безраздельного господства доллара США на мировым рынках энергоносителей. Повышается рейтинг и реноме юаня, который становится все более привлекательным инструментом для накопления и инвестиций.



Наконец, и это самое важное для россиян, рубли обретают подлинный суверенитет. А в случае изменения не только денежно-кредитной, но и эмиссионной политики Центробанка рубли смогут размножаться по необходимости. Их смогут печатать без учета накопленных Центробанком долларов. Но главное – это даст возможность направлять востребованные сегодня целевые инвестиции в приоритетные сферы мобилизационной экономики.



Пока ясно одно: де-долларизация отечественной экономики набирает обороты. Источник - fondsk.ru

