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Перемена мест слагаемых: уйдет ли российская нефть в Азию
01:14 26.03.2022

Эксперты не исключают такой возможности

Дмитрий Мигунов

США ввели эмбарго на импорт российской нефти. Поставки в страны Евросоюза в ближайшем будущем находятся под большим вопросом. Некоторые аналитики предсказывают исчезновение с мирового рынка около 3 млн баррелей в день российской нефти и нефтепродуктов, что составляет примерно 3% всего глобального производства. Однако существует и иная возможность: произойдет масштабная переориентация поставок. Российская нефть пойдет в страны Азии, тогда как ближневосточные производители переключатся на европейский рынок. Подробности - в материале "Известий".

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Несмотря на эмбарго, экcпорт российской нефти в США продолжается. Более того, он даже увеличился. К примеру, на неделе с 12 по 18 марта Америка закупала 70 тыс. баррелей российской нефти в день, на 80% больше, чем на предыдущей. Но в конце апреля (скорее всего, 22-го числа) эта "форточка" закроется окончательно.

С Евросоюзом ситуация сложнее. Нефти из России туда поставляется значительно больше, но пока европейские страны избегают вводить эмбарго на импорт российского сырья. С другой стороны, транспортные компании и трейдеры опасаются закупать нефть из России из-за угрозы, что санкции так или иначе ударят и по ним. Стоимость фрахта для танкеров, вывозящих нефть из нашей страны, достигла рекордных уровней (при том что морские перевозки сейчас вообще стоят очень дорого).

В целом отсутствие даже части российского экспорта на мировом рынке грозит тяжелейшим энергетическим кризисом, считает большинство европейских и американских специалистов. На этой неделе Федеральный резервный банк Далласа, входящий в ФРС США, дал исключительно мрачный прогноз по поводу ближайшего будущего. Аналитики уверены, что заместить нефть из России нечем: ближневосточные государства не горят желанием увеличивать добычу. Американской сланцевой индустрии это не по силам. К тому же она до сих пор не может выйти из конфликта с администрацией Байдена, которая успела обвинить нефтяников во всех смертных грехах.

Остается стратегический резерв, но его нынешние объемы - 500 тыс. баррелей в день - явно недостаточны. В теории США могут увеличить поставки на рынок до 4,4 млн баррелей в сутки, но этого хватит только на три месяца. А остаться без стратегических резервов в условиях настолько неопределенной международной обстановки никто не захочет в любом случае.

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В результате аналитики говорят о настоящем ценовом шоке в ближайшем будущем (хотя и нынешние цены уже являются шоковыми). Тем не менее они могут вырасти еще больше. Крупнейшие нефтетрейдеры допускают рост цен до $200–250 за баррель в течение нескольких месяцев, что почти гарантированно отправит в рецессию всю мировую экономику.

Куда может пойти российский нефтяной экспорт

Однако жизнь прокладывает свои пути при возникновении барьеров. Российский экспорт по другим направлениям уже начал расти. К примеру, на этой неделе индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy приобрела российскую нефть после годичного перерыва, купив около 1,8 млн баррелей нефти марки Urals у трейдера Trafigura. Поставки российской нефти в Индию достаточно сложны с логистической точки зрения, но выгода бесспорна хотя бы из-за того, что Россия предлагает дисконт. Для крупнейшей демократии в мире цены на горючее - вопрос исключительно болезненный, так как доля трат на ГСМ в расходах здесь больше, чем, например, в Европе. И нынешние цены, колеблющиеся около $120 за баррель, местная экономика переносит тяжело. Поставки же почти по докризисным расценкам дают Нью-Дели хорошую передышку.

Судя по всему, страны, санкций против России не вводившие, будут покупать больше нашей нефти. Это на данный момент не запрещено и крайне сомнительно, что вообще подпадет под какие-либо ограничения при практически любых сценариях развития событий. Отечественные эксперты считают, что так вполне может произойти, но не все так просто.

По словам президента Института энергетики и финансов Марселя Салихова, в условиях уже действующих ограничений переориентация потоков будет происходить в той или иной степени.

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- Очевидными вариантами для увеличения потоков являются Китай и Индия. С точки зрения качественных характеристик российская нефть хорошо подходит для НПЗ Китая и теоретически способна вытеснить до 3 млн баррелей в день среднесернистой нефти аналогичного качества, импортируемой Китаем из других стран. Однако такое решение потребует от Китая готовности пойти на ожидаемый конфликт с западными странами. Альтернативой выступает Индия, которая уже увеличивает покупки российской нефти - основным фактором здесь стали рекордные скидки, которые позволяют резко увеличить прибыльность в переработке нефти покупателю.

Салихов, однако, отметил, что при изменении потоков поставок возникнут неизбежные сложности из-за ограниченной пропускной способности нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан и существенного удорожания фрахта при транспортировке из портов в европейской части России.

- Перенаправление поставок российской нефти из Европы в АТР приведет к удвоению среднего времени доставки (с 15 до примерно 30 дней), что увеличит потребность в танкерах. Российский флот способен самостоятельно обеспечивать лишь около трети морских перевозок российской нефти и нефтепродуктов. Отечественные танкеры в большей степени подходят для перевозок сырой нефти, а для нефтепродуктов собственный флот может обеспечить перевозку только 17% от общего экспорта.

По словам собеседника "Известий", из-за того, что российские НПЗ находятся в основном в европейской части страны, транспортировка нефтепродуктов танкерами обходится дороже, чем перевозка сырой нефти, и поэтому переориентировать бензин и мазут на азиатские рынки сложнее.

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Баланс направлений экспорта нефти

- По итогам 2021 года Россия экспортировала 4,8 млн баррелей в сутки сырой нефти и конденсата, из которых 62% были направлены в "западном" направлении, а 38% - в "восточном", - говорит консультант VYGON Consulting Иван Тимонин. - Эмбарго уже было наложено Соединенными Штатами, куда в прошлом году отгружалось 200 тыс. баррелей в сутки, однако потенциально под риском находится все европейское направление, а это уже 2,3 млн баррелей. Таким образом, в пессимистичном сценарии России будет необходимо перенаправить 2,5 млн баррелей сырья или более половины прошлогоднего объема экспорта.

По словам эксперта, поиск новых рынков сбыта в этом случае не станет проблемой: наиболее существенный рост спроса на сырую нефть в предстоящие годы ожидается именно в Азии, в первую очередь в Китае и развивающихся странах региона. Кроме того, прочие поставщики будут вынуждены перенаправить свои потоки в Европу для замещения российских поставок, что, в свою очередь, освободит дополнительную нишу в Азии.

- Однако для переориентации российской нефтяной отрасли на восток потребуется определенное время. В краткосрочной перспективе речь идет о заключении новых контрактов на поставку, решении логистических вопросов и фрахтовании танкеров, в более долгосрочной - о реализации новых трубопроводных проектов, - заключил эксперт.

Источник - Известия
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