"Уже невыгодно": киргизы, таджики, узбеки объяснили отъезд из России

01:16 26.03.2022 Мигранты теряют доходы



Трудовые мигранты, прибывшие в Россию из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, пребывают в растерянности. За последний месяц национальные валюты - сом, сум, сомони - значительно выросли к рублю. Иностранным гражданам приходится отправлять деньги домой уже по новому курсу. Они стали терять часть заработанных средств при обмене валют. Работать в России становится все менее выгодно. Они рассказали своих переживаниях и планах на будущее.



Сухроб приехал в Москву из Душанбе. Раньше он работал на стройке, теперь занимается ремонтом квартир. Рабочий день у него завершается в десять вечера. С Водного стадиона до съемного жилья в Щербинке ему добираться около полутора часов.



- Работать в России становится уже невыгодно, - говорит Сухроб. - Заказов становится все меньше. Цены растут, жилье дорожает, а рубль обесценивается. У нас в Душанбе раньше мешок муки на ваши деньги стоил 1 500 рублей, а сейчас за него нужно отдать 2 500.



У меня четверо детей. На попечении жены еще мои родители. Она каждый день тесто заводит, лепешки печет, самсу делает, лагман. Даже на десерт мука идет, ​​ее добавляют в сахарный сироп, приправляя бараньим жиром - получается лакомство халвайтар - пальчики оближешь.



Вспоминая о доме, Сухроб начинает улыбаться. Показывает в телефоне фото новорожденного сына.



- Раньше отправлял семье по 15-20 тысяч рублей на питание и другие расходы. Сейчас передаю с водителями фур для родных уже 30 тысяч. Сам стал экономить на питании, беру на работу быструю лапшу, хлеб и пряники. Сейчас подожду еще месяц, и буду думать о переезде в другую страну, где можно будет заработать. Может быть, на какое-то время вернусь домой.



- Там можно найти работу?



- Можно пойти на стройку или открыть точку на вещевом рынке. Заработок будет, конечно, небольшой, но временно перекантоваться можно.



Файзулла, который приехал в столицу из Узбекистана, работает на точке в продуктовом магазине. Его маленький прилавок стоит между овощной палаткой и хлебным отделом. На клеенке в цветочек выложены пирамидой гранаты. Тут же стоит соковыжималка, в которую он опускает гранаты прямо с кожурой. Интересуюсь, сколько стоит 300-граммовая бутылочка сока, Файзулла улыбаясь золотозубым ртом, говорит вкрадчиво:



- 250 рублей. Прямой отжим. Гранат - король витаминов. Настоящий король! А, В, С, медь, магний, кальций, железо, - все есть. А еще - фитонциды, - сует мне под нос пластиковый ковш с соком продавец.



На прилавке - плоды мелкие, неказистые, явно некондиция, годная только для сока.



- Узбекские?



- Азербайджан, - честно признается продавец. - Еще недавно за 300 граммов сока просил 200 рублей, сейчас - 250, но скоро будет 300. Рубль падает, а мне троих детей надо дома в Самарканде кормить.



Файзулла рассказывает, что до недавних пор он вместе с двумя братьями работал в сетевом магазине. После введения санкций магазин закрылся. Все потеряли работу. Файзулла теперь работает "на соке". Заработок пока у уроженца Самарканда небольшой. Но он надеется найти дополнительную работу. На нем два кредита, которые надо гасить. А у братьев в этом плане руки развязаны. Погрузив баулы, они уехали на автобусе домой.



- Билеты на самолет сейчас - неподъемные, многие наши земляки выбираются наземным транспортом - поездами и автобусами через Казахстан. Но мы - не сюзьма (кисломолочный продукт - Авт.), скисать не будем. У нас говорят, была бы голова, а тюбетейка найдется. Человек уважение в собственных руках держит, - философствует Файзулла.



К прилавку подходит покупатель, и он тут же переключается на него. Рассказывает про витамины в гранатовом соке, что, он якобы дает мужскую силу. Мужчина тянется к поллитровой бутылке…



"К лету, скорее всего, вернемся в Карши"



А я решаю заглянуть в забегаловку "Чайханчик", которая стоит рядом с продуктовым дискаунтом. Здесь всегда куча такси. Рядом к ограде пристегнуты на замок велосипеды. На багажниках - цветные форменные короба доставщиков еды и продуктов. Сами курьеры перекусывают.



Я периодически захожу в это кафе, чтобы купить горячие лепешки прямо из тандыра. И знаю, что это харчевня - для своих. Здесь варят по-настоящему наваристую шурпу, делают правильный, рассыпчатый - рисинка к рисинке - плов. Пекут самсу, которую щедро приправляют курдючным бараньим жиром.



Приезжие из Средней Азии здесь чувствуют себя, как дома. Еще и новости можно обсудить.



- Работаем, деньги домой отправляем. Эти переводы - около 20% ВВП Киргизии составляют, в Таджикистане эта цифра и вовсе до 27 % доходит, - говорит один из посетителей.



Разговор подхватывают те, кто стоит в очереди:



- Российский рубль обвалился и к узбекскому суму, и к таджикскому сомони. При обмене мы получаем меньше, чем раньше.



- Сначала пандемия, потом - санкции. Всем сейчас плохо будет.



Алишер за прилавком, между тем, объявляет, что самса теперь стоит 140 рублей. Таксист, стоящий передо мной, берет еще лагман и чайник чая.



Я знаю продавца и его родителей, которые держат кафе. Доставкой продуктов у них занимаются дядя с племянником.



Когда спрашиваю 22-летнего Алишера, как дела, тот только машет рукой, замечая:



- К лету, скорее всего, вернемся в Карши.



На улице останавливаю одного из курьеров в желтой униформе. Мужчина представляется Кайратом. Говорит, что приехал из города Ош. Пока - "безлошадный", нет ни велосипеда, ни самоката.



- С заказами сейчас хуже стало. Ушли с рынка самые активные рестораны быстрого питания, - объясняет Кайрат. - Приходится работать по 10 часов в день, чтобы заработать 2 500 рублей. А иногда и 2 000 не дается сделать.



Еще один курьер, Марат, который сумел сколотить капитал и купить поддержанную машину, говорит, что по-прежнему зарабатывает по 4 тысячи в день. Правда и работает с девяти утра до одиннадцати вечера. Уезжать пока не собирается.



- Помогу родителям отдать кредит и пойду учиться, - говорит Марат.



"На родине открываются перспективы"



Еще один мой собеседник - Амир из Киргизии. У него - свой салон красоты.



- Я в Москве уже глубоко пустил корни. Дела идут сейчас неважно, но надеюсь как-то пережить тяжелые времена, - говорит Амир. - Но многие мои соотечественники уезжают из России, потому что рубль стал ниже нашего киргизского сома чуть ли не в два раза. Многие же считают свои заработки, исходя из национальной валюты. Получается, что каждый стал получать только половину своей прежней зарплаты.



У меня парень работал, мастер - золотые руки. Зарабатывал в месяц около 100 тысяч рублей, в сомах это было 65 тысяч. На себя расходовал 40, а 60 - отправлял семье. В последний месяц его доход резко упал. Такие деньги он может спокойно получить, работая на родине - в Бишкеке. С его навыками это сделать будет несложно. Завтра улетает, билет купил за 14 тысяч рублей.



- Какое настроение у остальных мигрантов, кто приехал на заработки в Россию?



- У большинства настрой такой: если в ближайшие два месяца обстановка не нормализуется, надо валить. А многие уже уехали. В Кыргызстане - новый президент, там открываются новые перспективы. Власти национализировали канадскую золотодобывающую компанию - крупнейшее предприятие страны. Начали разрабатывать новые месторождения полезных ископаемых, строить несколько новых гидроэлектростанций, и это, не считая, других крупных проектов. Работа в Кыргызстане уже есть.



Киргизы не уезжали из России, потому что здесь чуть больше зарабатывали. А сейчас, из-за обвала рубля, заработки почти сравнялись. Но около 20% приезжих уже ассимилировались, привезли в Россию свои семьи, они, скорее всего останутся.



Амир говорит, что 90% всех трудовых мигрантов из Кыргызстана - это жители небольших поселков и деревень.



- Люди, а особенно молодежь из глубинки, не хотят быть фермерами и пастухами, поэтому сразу после окончания школы едут на заработки или в Бишкек, или в крупные российские города. А южные кыргызы (юг республики - это практически одна большая деревня), связывают свое будущее только с Россией. Там, как правило, кто-то один из семьи обязательно работает в России.



В целом Амир настроен достаточно оптимистично.



- Россия - великая держава. А Запад, введя санкции, уже понимает, что выстрелил себе в ногу. А у нас все скоро наладится.



С Бакутом, который приехал в Москву из Кыргызстана, мы списываемся в соцсети, а потом созваниваемся. Он признается, что тоже обеспокоен происходящим.



- Многие иностранные предприятия закрываются, люди теряют работу. Но я, как работал в турецкой компании инженером, так и работаю, - говорит Бакут. - Получаю 100 тысяч рублей. Огорчает, конечно, что падение рубля приводит к снижению уровня доходов. Раньше, когда отправлял деньги родным в Кыргызстан, 1 рубль равнялся 1 сому. Сейчас рубль стал ниже сома. Это, конечно, беспокоит. Получается, что совсем уже не выгодно отправлять деньги. Все сейчас молимся, чтобы обстановка в мире нормализовалась.



"Панических настроений нет"



По оценкам МВД, в России - около 5,5 миллионов граждан, прибывших из стран СНГ и 819 тысяч -нелегальных мигрантов. Большая часть из них приехала из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.



Стоит ли ждать оттока иностранных граждан из России, мы спросили у председателя Центрального комитета профсоюза трудящихся мигрантов Рената Каримова.



-Таких панических настроений, что рубль рухнул, все пропало, нет. Мы пока не фиксируем массового отъезда мигрантов, - говорит Ренат Исмаилович. - Кто-то теряет работу, уезжает. Кто-то, наоборот, приезжает. Есть те, кому не удается так быстро найти работу. Все это - рабочие моменты. Точнее о количестве уехавших иностранных граждан из России могут сказать в пограничной службе. У нас таких данных нет.



Когда мы говорили с Ренатом Каримовым, в комитет профсоюза трудящихся мигрантов пришла жительница Горного Бадахшана - автономной области на юго-востоке Таджикистана, которая лежит среди горных вершин Восточного Памира.



Женщина сначала поведала, что уезжает, так как опасается будущего. Когда ей начали задавать уточняющие вопросы, выяснилось, что она работала в магазине уборщицей, а недавно ее сократили. На родине, в Горном Бадахшане, работы нет, но женщина предпочла все-таки уехать из России….



Специалисты советуют не торопиться мигрантам с отъездом. По мнению аналитиков, подорожание товаров вскоре следует ожидать и в странах СНГ. Национальная валюта может просесть пропорционально рублю.



Светлана Самоделова Источник - МК

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