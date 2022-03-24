Борбордук. Война не будет. Таджики вернули кыргызским пограничникам трофейный автомат

08:32 26.03.2022

24 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Стрельба на границе. Таджикистанцы отобрали у кыргызского пограничника автомат



На кыргызско-таджикской границе вновь произошел инцидент. Пограничникам пришлось применить оружие, они сделали несколько предупредительных выстрелов. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.



Уточняется, что сегодня в Лейлекском районе на одном из складов пограничники и сотрудники ГКНБ обнаружили грузовик Hundai Porter.



"Когда автомобиль пытались перевезти на заставу, на обочине трассы со стороны Таджикистана выстроились около 20 человек. Владелец склада был в машине, его сопровождали двое пограничников. Таджикистанцы пытались задержать кыргызстанских пограничников. Когда начальник заставы "Жаны Жер" сделал предупредительный выстрел в воздух, пограничников отпустили", - сообщили редакции.



В Погранслужбе ГКНБ редакции подтвердили эту информацию. По данным ведомства, гражданам Таджикистана не удалось захватить военнослужащих Кыргызстана, однако они забрали один автомат Калашникова без боеприпасов и одну радиостанцию.



"По дороге возле села Арка-Борбордук водитель остановил машину в месте скопления 15-20 граждан Таджикистана и сбежал. Граждане РТ предприняли попытку задержать кыргызстанских военнослужащих. Следовавший за Hyudai Porter начальник пограничной заставы "Жаны Жер" был вынужден совершить несколько предупредительных выстрелов, чтобы не допустить захват военнослужащих и оружия. Во избежание эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры погранпредставителей обеих стран. По итогам переговоров принято решение о проведении в ближайшее время встречи, в ходе которой таджикская сторона передаст автомат и радиостанцию. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная", - сообщили в ведомстве.