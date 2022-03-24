YouTube заблокировал канал рос-пранкеров Вована и Лексуса, уличивших в идиотизме британских министров Уоллеса и Пател

09:39 26.03.2022

Видеохостинг YouTube заблокировал канал пранкеров Вована и Лексуса (настоящие имена - Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) за нарушение правил сообщества.



Ранее на канале появился материал с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и главой МВД королевства Прити Пател. В разговорах с якобы премьером Украины Денисом Шмыгалем, за которого себя выдавали пранкеры, британские чиновники раскрыли важную информацию.



В частности, Уоллес в ходе разговора сказал, что Великобритания не будет возражать против вступления Украины в НАТО.



Антон Новоселов