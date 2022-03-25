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Пятница, 25.03.2022
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Центр по предупреждению пыток подтверждает факты издевательств над бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым
10:12 26.03.2022

Центр по предупреждению пыток подтверждает факты издевательств над Алмазбеком Атамбаевым

25 марта 2022,

Сотрудники Национального центра КР по предупреждению пыток сегодня, 24 марта 2022 года, совместно с заместителем Акыйкатчы (Омбудсмена) КР посетили колонию №47, где содержится экс-президент Алмазбек Атамбаев.
Об итогах визита говорится в сообщении Национального центра по предупреждению пыток. Приводим текст сообщения его вашему вниманию (орфография и пунктуация сохранены):
"Проведена беседа с бывшим президентом Кыргызской Республики А.Ш. Атамбаевым при этом стало известно, что А.Атамбаев в день рассмотрения уголовного дела 23 марта 2022г. письменно отказался от участия в судебном заседании в связи с состоянием здоровья, так как он себя плохо чувствовал и передал свое письменное заявление об отказе, дежурному помощнику начальника колонии (ДПНК).
Однако, несмотря на имеющиеся заявление сотрудники учреждения, (10 сотрудников) принудительно вывели его, применив силу без верхней одежды и обуви на улицу и передали конвоирам, а конвоиры заставили сесть в специальную автомашину и принудительно доставили в суд. Во время беседы с А.Атамбаевым сотрудниками Национального центра были обнаружены синяки на ногах и на руках. На предложение медицинской фиксации обнаруженных гематом (заполнения Стамбульского протокола) А.Атамбаев отказался.
Сотрудник ДПНК М.Э., сообщил что письменное заявление бывшего президента А.Атамбаева об отказе участия в судебном процессе и составленный акт сотрудниками учреждения №47, было передано начальнику караула.
Вовремя изучения материалов дела, в личном деле А.Атамбаева не было обнаружено его письменного заявления, а также акта, составленного сотрудниками учреждения №47, в результате чего сотрудниками Национального центра был составлен акт "об отсутствии" вышеназванных документов в материалах дела.
Далее сотрудниками Национального центра было предложено просмотреть видеозапись, в частности, напротив входа камеры, где содержится А.Атамбаев в момент конвоирования от 23.03.2022г., на судебное заседание. Однако сотрудники учреждения №47 отказали в просмотре видеозаписи ссылаясь, что доступ к серверу у них не имеется. При этом группой превентивного посещения также составлен соответствующий акт.
По вышеуказанным фактам Национальным центром будет направлено обращение в соответствующие органы", - сообщает Наццентр.
Ссылка на новость:
https://for.kg/news-756732-ru.html

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Источник - knews.kg
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