Казахи хотят быть начальниками, поэтому отказываются работать на стройке

10:20 26.03.2022

Казахстанцы хотят быть начальниками, поэтому отказываются работать на стройке

Олег ВЕЛИКИЙ



Количество резюме на электронной бирже труда в феврале 2022 года снизилось на 22%, однако вакансий стало больше. В прошлом месяце было опубликовано 72 000 вакансий и 54 000 резюме.

Достаточно много на рынке труда людей с юридическим образованием, социальных работников и с недавних пор учителей физкультуры, передает корреспондент "Экспресс К".



Кто востребован на рынке труда Казахстана



С высшим образованием: врачи общей практики, бухгалтеры, учителя, маркетологи, агрономы

Со средним специальным образованием: швеи, трактористы, повара, слесари-ремонтники, продавцы, бетонщики

Без образования: подсобные рабочие, продавцы непродовольственных товаров, охранники, грузчики, курьеры, сторожа, кухонные работники.

"Прирост в феврале был на водителей, слесарей по ремонту технологических установок, монтажников технологического оборудования. Стабильный дефицит сохраняется на охранников, средний медперсонал, воспитателей", - говорит руководитель управления стратегии и анализа АО "Центр развития трудовых ресурсов" Улпан ШЕГЕНОВА.



Между тем на сайте enbek.kz, например, охраннику в Атырауской области предлагают зарплату от 110 тысяч тенге, медсестрам в Темиртау - от 130 тысяч, санитаркам в Актобе - от 75 тысяч, воспитателю в Павлодаре - от 90 до 110 тысяч, учителю математики в колледже - от 100 тысяч, преподавателям иностранного языка готовы платить от 150 до 250 тысяч тенге.



В каких областях наибольшая потребность в кадрах?



Строительство, обрабатывающая промышленность, образование, сельское хозяйство, торговля. Эти отрасли лидируют уже третий год подряд.



В период пандемии больше всего востребованы были: индивидуальные услуги, торговля, сельское хозяйство, строительство. В 2022 году, наоборот, в этих областях спрос уменьшился, и стали востребованы специалисты в сфере здравоохранения, и заработал гостиничный бизнес.



Директор департамента по вопросам занятости НПП РК "Атамекен" Айдана ТОГЫЗБАЕВА говорит, что специалистами их ведомства был проведен опрос среди 32 тысяч субъектов бизнеса. Из них только 9 тысяч сообщили, что нуждаются в рабочей силе, и еще 112 компаний намерены сократить рабочие кадры.



В 2022 году планировалось сократить 764 000 человек, но по факту оказалось меньше. В 2023-м планируется сократить 445 000 человек, но компании зачастую не знают, что будет через год, поэтому даже наоборот, может, будет потребность,



- сказала Айдана ТОГЫЗБАЕВА.



Многие руководители компаний, особенно строительных, хотели бы привлечь к работе иностранцев, так как казахстанцы считают эту отрасль непрестижной и не спешат идти работать на стройку.



"Что касается потребности в кадрах на текущий год, работодатели ищут 59 000 человек, из них иностранная рабочая сила - 6 тысяч человек. В основном это Атырау, Жамбылская область и Алматы. Ищут в сфере здравоохранения, образования, строительства. Работодатели просят граждан из соседних республик, так как у нас отрасль строительства не особо престижной считается, и местные неохотно идут туда", - добавила Айдана ТОГЫЗБАЕВА.



Кстати, большинство безработных до сих пор не знают, что есть возможность бесплатно обучиться, пройти курсы, получить гранты. Из 50 тысяч безработных, которые приняли участие в тестах, организованных НПП "Атамекен", большинство заявили, что хотят быть руководителями. Только 14% респондентов были готовы к физическому труду.