Глава КырМинздрава выгоняет частные клиники из "приватизированных" ими гос-поликлиник и роддомов

10:36 26.03.2022

26 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Алымкадыр Бейшеналиев: Уволить меня может только президент



"Я еще раз скажу - я буду и дальше проводить реформы, восстанавливать наше здравоохранение и делать его для народа. И уволить меня может только президент, избранный народом", - заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, комментируя последние события вокруг себя.



Комментарий министра опубликован на официальной странице Минздрава в Facebook. Алымкадыр Бейшеналиев напомнил, что по Конституции председатель кабинета министров, его заместители и члены кабмина назначаются президентом с согласия Жогорку Кенеша.



"Поэтому, говоря о предписании, я имел в виду только то, что решение о моем наказании будет принимать, согласно законодательству, президент. То, что мои слова зачастую истолковываются неверно, это не ново. Но и здесь я тоже извлекаю уроки - учусь правильнее выражать свои мысли. Я понимаю, что все это является медийным бунтом против выселения клиники Алмазбека Исманкулова, тем более сегодня представители муниципалитета снова пытались освободить помещение, и вновь дали срок в три дня для освобождения помещения", - высказался министр.



Алымкадыр Бейшеналиев уверен, что вся шумиха в прессе по поводу его высказываний направлена на то, чтобы отвлечь от основных вопросов по деятельности Алмазбека Исманкулова. В том числе от использования им государственного кредита в личных целях, о международном скандале из-за этого кредита, даже о том, что выплата этого кредита ложится на налогоплательщиков.



"Почему никто не возмущается тем, что долгое время частная клиника занимает государственное помещение, и даже в пандемию, когда катастрофически не хватало мест, Алмазбек Исманкулов не предложил помещение для размещения больных. И сейчас, вместо того чтобы извиниться и освободить помещение, он ищет разные способы, лишь бы остаться в государственной больнице. Как вся эта ситуация выглядит с моральной точки зрения? Да, меня начинают активно троллить за фразы, сказанные на эмоциях. Но поймите, я стараюсь сделать здравоохранение для народа, который выбрал президента и доверил ему судьбу страны. А президент доверил мне здравоохранение, чтобы я провел реформы и восстановил систему здравоохранения", - отметил Алымкадыр Бейшеналиев.



Министр подчеркнул, что хорошие результаты его деятельности есть. Стала работать Больница кыргызско-турецкой дружбы, позавчера президент посмотрел отремонтированный травматологический корпус, который простаивал с 2011 года.



"Я вернул здание Бишкекскому роддому № 2, теперь там стало просторнее для рожениц, достраиваем "Алтын балалык", проводится работа по качественной подготовке медицинских кадров. Что мешает Алмазбеку Исманкулову решить вопрос с техническим кредитом, снять частное помещение для клиники и продолжить работу, как это делают другие медцентры?" - заключил министр здравоохранения.