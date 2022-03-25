Сердар Бердымухамедов начал формировать свой КабМин - 9 зампредов, 17 министров, 20 -...

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10:40 26.03.2022 Заседание Кабинета Министров Туркменистана

25.03.2022



Заседание Кабинета Министров Туркменистана

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провел заседание Кабинета Минист­ров, на котором были обсуждены вопросы, связанные с утверждением нового состава Правительства, актуальные темы государственной жизни, а также рассмотрены проекты отдельных документов.



Огласив повестку дня, глава государства подписал Постановление "Об утверждении состава Кабинета Минист­ров Туркменистана", включающего 9 заместителей Председателя Кабинета Министров, 17 министров и 20 руководителей отраслевых ведомств.



Утверждение состава Правительства Президент страны начал с назначения заместителя Председателя Кабинета Министров, курирующего финансовый, экономический и банковский комплекс.



Данная сфера, подчеркнул глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов, как известно, играет важную роль в жизни страны. Успешное выполнение стоящих перед этим комплексом задач призвано обеспечить дальнейшее процветание суверенной Отчизны.



На должность заместителя Председателя Кабинета Министров по вопросам экономических, банковских и международных финансовых организаций был назначен М.Мухаммедов. Отметив его солидный трудовой опыт на различных должностях в финансово-экономической области, глава государства высказал уверенность в том, что он справится с этой должностью.



Одновременно М.Мухаммедов был назначен представителем Туркменистана в Экономическом совете стран-участниц Содружества Независимых Государств.



В свою очередь новоназначенный вице-премьер М.Мухаммедов, выразив признательность за оказанное доверие, заверил Президента страны, что приложит все силы для дальнейшей успешной работы курируемой сферы.



Говоря о стоящих перед подот­четным новому вице-премьеру комплексом приоритетных задачах по развитию и совершенствованию экономики, переходу на рыночные отношения, глава государства Сердар Бердымухамедов отметил, что в первую очередь следует обес­печить поддержание темпов роста национальной экономики и ее поступательной динамики. Особый акцент был сделан на необходимости осуществлять на постоянной основе строгий контроль за финансово-экономическим состоянием всех министерств и отраслевых ведомств, а также на важности оказания содействия в оперативном и своевременном решении вопросов, возникающих в процессе работ в данном направлении.



Касаясь перспективных планов кредитных учреждений, Президент Туркменистана заявил, что деятельность Центрального банка страны должна быть нацелена на наращивание инвестиционных фондов отечественных банков, которые уполномочены принимать активное участие в финансировании прио­ритетных инвестиционных проектов. Вместе с тем отмечалась необходимость усиления работ по кредитованию производственных отраслей экономики.



В продолжение подчеркивалось, что особое внимание следует уделить дальнейшему расширению взаимодействия с международными финансовыми структурами, в том числе с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и другими ведущими зарубежными банками.



Одним из значимых направлений работы Президент страны определил строгий контроль за ходом реализации Программы "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах".



Пожелав новому заместителю Председателя Кабинета Министров успехов в работе, глава государства Сердар Бердымухамедов подписал соответствующий Указ.



Затем Президент Туркменистана сообщил о решении оставить на должности вице-премьера, курирующего науку, образование, здравоохранение и другие соответствующие сферы, С.Тойлыева, учитывая накопленный им богатый опыт работы.



Наука и образование – основа наших успехов и прогресса, отметил глава государства. Опираясь на передовую практику и научные достижения с использованием новейших технологий, реализуются масштабные программы и планы, поэтапно внедряются во все отрасли народнохозяйственного комплекса инновации. Наряду с этим повышается экономический, политический, культурный и образовательный потенциал, наша Отчизна уверенно следует вперед, по пути поступательного развития, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов.



В числе приоритетных векторов политики преобразований могущественного государства были определены последовательная модернизация национальной научно-образовательной сферы, в частности, подготовка молодых квалифицированных кадров – нового поколения ученых, а также расширение международного сотрудничества в данной области.



Исходя из этого необходимо широко развивать цифровую образовательную систему, подчеркнул глава Туркменистана, выделив в ряду основных задач совершенствование программ обучения на всех ступенях образования с применением высококачественных автоматизированных ресурсов и соответствующих методов. При этом отмечалось, что цифровые учебные пособия и оборудование должны быть доступными для преподавателей и учащихся.



Пожелав успеха заместителю главы Правительства, Президент Сердар Бердымухамедов подписал Указ о его назначении.



Выразив сердечную признательность за оказанное высокое доверие, вице-премьер заверил, что приложит все усилия для успешного выполнения первоочередных задач, поставленных перед курируемой сферой.



Далее глава государства обратился к М.Маммедовой и сообщил о своем решении, с учетом ее положительного трудового опыта, оставить в должнос­ти заместителя Председателя Кабинета Министров, курирующего сферу культуры.



Политика в данной области рассмат­ривается в качестве одного из главных условий стратегии устойчивого развития страны, отметил Президент Туркменистана, продолжив, что это – определяющий, приоритетный курс по решению стоящих перед новым Правительством задач. В данной связи была подчеркнута необходимость создания новых условий для более широкого приобщения населения к культурным ценностям, духовного и нравственного развития личности, усиления роли культуры в социальных и экономических преобразованиях.



Мы должны добиться того, чтобы наше государство стало известно в мире как страна с высоким потенциалом не только в экономическом плане, но и в духовном, и творческом, подчеркнул глава государства Сердар Бердымухамедов, отметив, что вышесказанное должно быть основной задачей вице-премьера.



Подписав соответствующий Указ, Президент Туркменистана, пожелал заместителю Председателя Кабинета Министров успехов в работе.



Выразив главе государства глубокую признательность за оказанное высокое доверие, вице-премьер заверила, что, используя все свои силы, знания и накопленный опыт, будет с удвоенной энергией трудиться для успешного выполнения поставленных перед ним ответственных задач.



В продолжение заседания Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что одним из приоритетных направлений политики нашего независимого государства выступает дальнейшее развитие нефтегазового комплекса – базовой отрасли отечественной экономики.



Отметив большой профессиональный опыт Ш.Абдрахманова, глава Туркменистана озвучил решение оставить его на посту заместителя Председателя Кабинета Министров по вопросам нефтегазового комплекса. Вместе с тем, на вице-премьера были возложены обязанности председателя с туркменской стороны Туркмено-корейской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Межправительственной туркмено-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Межправительственной туркмено-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству, Совместной межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и Руководящего комитета по реализации проекта газопровода Туркменистан–Афганистан–­Пакистан–Индия.



Обращаясь к заместителю главы Правительства, Президент страны подчеркнул, что в первую очередь внимание руководителей курируемого комплекса следует акцентировать на важности неукоснительного выполнения производственных обязательств, финансово-экономического развития отрасли, достижения высокой ликвидности продукции.



В числе первоочередных задач было определено завершение прокладки трансконтинентального газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, имеющего международное значение и призванного не только обеспечить долгосрочные поставки природного газа из Туркменистана в крупнейшие страны Южной Азии, но и придать мощный импульс дальнейшему социально-экономическому развитию всего региона.



Наряду с этим акцент был сделан на важности продолжения освоения газового месторождения "Галкыныш" и других перспективных нефтегазовых залежей, более активного привлечения иностранных инвестиций с целью ускоренного освоения природных богатств страны.



Подписав соответствующий Указ, Президент Туркменистана пожелал вице-премьеру успехов в работе.



Выразив признательность главе государства за оказанное доверие, вновь назначенный вице-премьер заверил, что приложит все усилия для своевременного выполнения задач, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности нефтегазового сектора.



На должность заместителя Председателя Кабинета Министров по сельскохозяйственному комплексу Президент Туркменистана назначил Э.Оразгелдиева, учитывая его положительный трудовой опыт.



На вице-премьера также были возложены обязанности председателя с туркменской стороны Совместной турк­мено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и Совместной межправительственной туркмено-узбекской комиссии по вопросам водного хозяйства. Заместитель главы Правительства был назначен членом Правления Международного фонда спасения Арала от Туркменистана.



Отметив ключевую роль развития аграрной отрасли в реализации государственной стратегии, глава государства Сердар Бердымухамедов в числе основных задач определил наращивание объемов основной производимой сельхозпродукции. Это должно быть достигнуто за счет повышения культуры земледелия, широкого внедрения в производство разработанных с учетом местных почвенно-климатических условий научно обоснованных методов выращивания сельскохозяйственных культур, организации на должном уровне семеноводческой работы, а также рационального водопользования.



Вместе с тем подчеркивалось, что следует активизировать деятельность сельскохозяйственных институтов, уделять особое внимание вопросам водопользования.



Подписав Указ о назначении Э.Оразгелдиева заместителем Председателя Кабинета Министров, Президент Туркменистана пожелал успехов в ответственной работе.



Высказав сердечную признательность за оказанное доверие, вице-премьер заверил главу государства в том, что приложит все усилия для решения задач, поставленных перед АПК.



На должность заместителя Председателя Кабинета Министров, курирующего строительный комп­лекс, Президент страны назначил Ч.Пурчекова, учитывая его положительный трудовой опыт, возложив на него также обязанности председателя с туркменской стороны Межправительственной туркмено-украинской комиссии по экономическому сотрудничеству.



Обращаясь к вице-премьеру, глава государства отметил сложность и важность стоящих перед отраслью задач. Курируемые министерства и отраслевые ведомства по строительству, энергетике и автомобильным дорогам должны занимать ведущие позиции в выполнении намеченных планов по дальнейшему преобразованию страны, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.



Особый акцент был сделан на приоритетных направлениях работы промышленного комплекса, а также на индустриальном развитии Туркменистана. Вместе с тем отмечалась необходимость принятия действенных мер по привлечению иностранных инвестиций, созданию совместных предприятий, развитию электронной промышленности, налаживанию производства широкого спектра электронной продукции и компьютеров.



В ряду перспективных планов было определено продолжение работ по строительству "Ашхабад-сити". При этом отмечалась важность превращения туркменской столицы в один из красивейших и благоустроенных городов мира, в котором создаются все условия для ведения бизнеса, комфортной жизни горожан.



Глава государства также распорядился усилить контроль за реализацией Национальной сельской программы, в соответствии с которой нужно обеспечить последовательное строительство на высоком качественном уровне зданий и объектов и ввод их в эксплуатацию в намеченные сроки.



Как подчеркивалось, успешное претворение в жизнь начатых в стране масштабных реформ, нацеленных на процветание нашей независимой Отчизны и благополучие туркмен­ского народа, во многом зависит от качественного и своевременного выполнения всех предусмотренных мер.



Подписав соответствующий Указ, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал вице-премьеру успехов в работе.



Выразив глубокую признательность за оказанное высокое доверие, заместитель Председателя Кабинета Министров заверил главу Туркмен­ского государства, что, используя все свои силы, знания и накопленный опыт, будет трудиться для успешного решения поставленных ответственных задач.



Далее Президент страны сообщил, что принял решение оставить Ч.Гылыджова на должности заместителя Председателя Кабинета Министров, курирующего торговый комплекс, учитывая его положительный трудовой опыт. На вице-премьера также были возложены обязанности председателя с туркменской стороны Совместной туркмено-германской комиссии, Межправительственной туркмено-турецкой комиссии по экономическому сотрудничеству, Межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству и Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.



Как отмечалось, торговая сфера и частное предпринимательство являются ключевыми секторами нацио­нальной экономики. Формулируя перспективные направления предстоящей деятельности, глава государства констатировал важность увеличения объемов производства экспортируемых отечественных товаров, расширения внешнеэкономических связей с заинтересованными иностранными партнерами.



В числе первоочередных задач были названы также интенсификация работ по приумножению потенциала текстильной промышленности, повышению эффективности использования значительных средств, регулярно выделяемых государством на развитие отрасли. Следует в оперативном порядке принять все меры для вывода устаревших профильных производств на современный уровень, провести их модернизацию, увеличить объемы производства текстильной продукции, распорядился глава Туркменистана.



Уходящее корнями в глубину веков искусство ковроткачества является одним из бесценных национальных достояний, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, адресовав вице-премьеру соответствующие поручения.



Торгово-промышленная палата должна обеспечить эффективное продвижение на внешних рынках ­отечественной продукции, подчерк­нул глава государства, дав указание широко популяризировать весомые успехи независимого нейтрального Туркменистана, полноправно интег­рирующего в настоящее время в ряд развитых стран мира.



Говоря о предпринимателях, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что, учитывая значимую роль, отводимую частному бизнесу в дальнейшем развитии национальной экономики, государство всегда поддерживало и впредь будет поддерживать деятельность Союза промышленников и предпринимателей.



Исходя из стоящих задач Государственная товарно-сырьевая биржа должна уделять внимание вопросам поставок за рубеж отечественных товаров, а также ввоза в страну импортной продукции по наиболее выгодным ценам, отметил глава Туркменистана. В этой связи было подчеркнуто, что следует наладить продуктивную работу данной структуры по информационно-маркетинговой деятельности в СМИ и на мировых рынках в целях более активной реа­лизации продукции туркменских товаропроизводителей.



Подписав соответствующий Указ, глава государства пожелал вице-­премьеру успехов в работе.



Выразив Президенту страны сердечную признательность за назначение на ответственную должность, вице-премьер заверил, что не пожалеет сил для успешного выполнения поставленных задач.



На должность генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров, курирующего транспортно-коммуникационный комплекс, был назначен М.Чакыев, учитывая накопленный им богатый опыт работы.



На руководителя Агентства были также возложены обязанности председателя с туркменской стороны Межправительственной туркмено-белорусской комиссии по экономическому сотрудничеству.



Как отметил глава государства, сфера транспорта и связи занимает важное место в комплексном развитии других отраслей экономики. В частности, это относится к строи­тельству новых и реконструкции имеющихся железных дорог.



Железнодорожная система Туркменистана имеет большое международное значение, в развитии которой, помимо нас, заинтересованы как соседние государства, так и страны дальнего зарубежья, сказал Президент Сердар Бердымухамедов, подчеркнув, что в данной связи основная задача вице-премьера состоит в том, чтобы эти дороги в кратчайшие сроки были приведены в соответствие мировым стандартам.



В ряду приоритетных планов работы был определен вывод сферы услуг на самый высокий уровень. Соответствующие вопросы должны находиться в центре внимания руководителей не только железнодорожного, но и других видов транспорта, в том числе автомобильного, воздушного и водного, заявил глава государства.



Отметив большое значение развития современных форм связи как для национальной экономики в целом, так и для населения страны, Президент Туркменистана подчерк­нул необходимость совершенствования этой сферы посредством использования передовых технологий, надежного и высокоэффективного оборудования. В числе первоочередных задач была названа дальнейшая модернизация и строительство аэропортов, завершение возведения аэропорта в поселке Джебел.



Подписав соответствующий Указ, глава Туркменистана пожелал назначенному генеральному директору Агентства транспорта и коммуникаций успехов в работе.



Выразив глубокую признательность Президенту Сердару Бердымухамедову за оказанное высокое доверие, руководитель Агентства заверил, что приложит все усилия для претворения в жизнь намеченных планов.



Переходя к следующему кадровому вопросу, глава государства сообщил о решении оставить на должности заместителя Председателя Кабинета Министров, министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова, учитывая его богатый опыт работы.



На него также возлагаются обязанности председателя с туркменской стороны Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, Туркмено-китайского комитета по сотрудничеству, Туркмено-японского экономического комитета, Совместной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, Совместного комитета по сотрудничеству между Туркменистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, Совместной межправительственной туркмено-катарской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, Совместной туркмено-пакистанской межправительственной комиссии, Межправительственной туркмено-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству, Межправительственной туркмено-словенской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.



Кроме того, вице-премьер, руководитель МИД Р.Мередов возглавит Национальную комиссию Туркменистана по делам Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Стратегический консультативный совет, созданный в рамках Меморандума о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Программой развития ООН. Он также назначается председателем Межведомственной комиссии Туркменистана по вопросам Каспийского моря.



Как отмечалось, на состоявшемся недавно заседании Правительства были обсуждены задачи, поставленные перед Министерством иностранных дел, и принята Концепция внешнеполитического курса нашего нейтрального Отечества на ближайшие годы. Пожелав вице-премьеру, руководителю МИД успехов в работе по полномасштабной реализации этой Концепции, при участии профильных министерств и отраслевых ведомств, в целях укрепления авторитета Туркменистана на мировой арене, Президент Сердар Бердымухамедов подписал соответствующие документы.



Выразив главе государства ­искреннюю признательность за оказанное высокое доверие, вице-премьер, руководитель МИД заверил, что приложит все силы, опыт и знания для решения поставленных перед ним и Министерством иностранных дел страны ответственных и важных задач.



Затем Президент Туркменистана сообщил о своем решении оставить Ч.Аманова, учитывая накопленный им богатый опыт работы, на должности заместителя Председателя Кабинета Министров, секретаря Государственного совета безопасности.



Обращаясь к вице-премьеру, секретарю Госсовета безопаснос­ти, глава государства Сердар Бердымухамедов отметил, что ввиду особенностей осуществляемой деятельности первоочередные задачи, стоящие перед военными и правоохранительными органами, будут рассмотрены на заседании Государственного совета безопасности.



Заместитель главы Правительства, секретарь Госсовета безо­пасности выразил сердечную признательность Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами страны за оказанное высокое доверие, заверив, что приложит все силы и знания для выполнения стоящих задач, будет верным священному долгу.



В продолжение заседания было подписано Постановление, в соответствии с которым ответственными кураторами назначены: по Ахалскому велаяту – вице-премьер Ч.Гылыджов, по Балканскому велая­ту – вице-премьер М.Мухаммедов, по Дашогузскому велаяту – вице-премьер Э.Оразгелдиев, по Лебапскому велаяту – вице-премьер Ш.Абдрахманов, по Марыйскому велаяту – вице-премьер С.Тойлыев, по городу Ашхабад – вице-премьер Ч.Пурчеков.



Далее обращаясь к членам Кабинета Министров, Президент Сердар Бердымухамедов распорядился в течение недели предложить достойные кандидатуры на должности руководителей курируемых отраслей, что отвечает требованиям законодательства, предписывающего в месячный срок сформировать состав Правительства страны.



Предупредив, что строгий спрос будет с руководителей всех уровней, глава государства подчеркнул важность внимательного подбора и правильного назначения руководителей, которые будут плодотворно работать во благо народа, используя свой опыт и знания.



Как отмечалось, каждый вице-премьер должен направить свои усилия на решение ключевых задач, стоящих перед министерствами и отраслевыми ведомствами, которые были определены в речи на церемонии инаугурации при вступлении в должность Президента Туркменистана. В числе перспективных планов перед Правительством выступают увеличение доходов и повышение социально-бытового уровня жизни населения как в городах, так и в селах страны. В данном контексте было поручено разработать ­Президентскую программу развития государства на предстоящие семь лет и представить ее на рассмотрение Кабинета Министров.



Далее слово было предоставлено заместителю Председателя Кабинета Министров, министру иностранных дел Р.Мередову, который отчитался по вопросам сотрудничества Туркменистана с Организацией Объединенных Наций.



В своем выступлении на церемонии инаугурации Президент Сердар Бердымухамедов конкретно обозначил ключевые векторы внешнеполитического курса нашей страны на перспективу, одним из приоритетов которого является конструктивное взаимодействие с международными организациями, и прежде всего с ООН. В течение многих лет в формате Сообщества Наций по инициативе Туркменистана были разработаны и приняты стратегические документы, направленные на обеспечение всеобщего мира, безопасности и устойчивого развития, а также на решение важных вопросов глобальной повестки дня.



Так, до 2022 года по предложению нашей страны принято 17 Резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. В то же время Туркменистан входит в состав 11 комиссий, комитетов и советов ООН, осуществляя в их рамках соответствующую международную деятельность.



В данном контексте вице-премьер, руководитель МИД сообщил, что на 61-м пленарном заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, состоявшемся 15 марта нынешнего года, по инициативе нашей страны единогласно принята Резолюция "Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития", соавторами которой выступили 62 государства. Кроме того, на данном заседании Туркменистан избран членом Комиссии ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) на период 2022–2028 годов.



В этой связи заместитель Председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел сердечно поздравил главу государства с очередной большой внешнеполитической победой независимой нейтральной Отчизны.



Заслушав отчет, Президент Сердар Бердымухамедов, обращаясь к участникам заседания и всем соотечественникам, подчеркнул, что сегодня наша Родина – это государство, играющее одну из ключевых ролей в обеспечении устойчивого развития и безопасности в регионе и пользующееся высоким авторитетом и уважением в мире.



Наше нейтральное Отечество придает большое значение укреплению стратегического партнерства с ООН. В рамках авторитетных международных организаций Туркменистан систематически выдвигает важные инициативы. В настоящее время наша страна принимает активное участие в мероприятиях международного уровня по практической реализации принятых резолюций.



В продолжение темы глава государства отметил, что недавно, а точнее 15 марта текущего года, с 61-го пленарного заседания 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Туркменистан поступили сразу две радостные вести. На этом заседании по инициативе нашей страны была единогласно принята Резолюция "Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития", соавторами которой выступили 62 государства. Туркменистан также избран членом Комиссии ООН по праву международной торговли на период 2022–2028 годов.



В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов сердечно поздравил всех с этими знаменательными событиями, приумножающими международный авторитет Отчизны.



Как известно, велосипед широко используется в мире как экологически чистый, доступный и надежный вид транспорта. По сравнению с другими транспортными средствами им легко управлять. Являясь экологичным и увлекательным видом спорта, велоспорт также играет важную роль в поддержании физического здоровья населения, сказал глава Туркменистана.



В нашей стране уделяется большое внимание укреплению здоровья народа, формированию физически крепкой и духовно богатой молодежи посредством развития на мировом уровне физкультуры и спорта, утверждения в обществе принципов здорового образа жизни. Поэтому развитие спорта высших достижений и международного сот­рудничества в этом направлении определено одним из ключевых прио­ритетов государственной политики Туркменистана.



В данном контексте Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что в 2018 году по инициативе нашей страны Сообществом Наций была принята Резолюция об учреждении 3 июня Всемирным днем велосипеда. Это является свидетельством полного признания реализуемого Туркменистаном политического курса по упрочению мира, дружбы и плодотворного взаимодействия на планете.



Доброй традицией в туркменском обществе стала ежегодная организация в нашей стране на регулярной основе массовых веломарафонов, объединяющих тысячи соотечест­венников разных возрастов, объяв­ление дня без автотранспорта. В 2018 году в Ашхабаде по случаю Всемирного дня велосипеда состоялся массовый велоурок с участием многочисленных туркменистанцев, вобравший в себя мероприятия, призванные раскрыть значение велосипеда, способствовать обеспечению безопасности дорожного движения и экологического благополучия.



А в 2019 году в Ашхабаде, в Олимпийском городке при участии 2019 велосипедистов состоялся "Самый продолжительный велосипедный парад по одной линии". Говоря об этом, глава государства с искренней гордостью отметил, что оба выше­упомянутых мероприятия внесены в Книгу рекордов Гиннесса.



Открытие, в целях увековечения Всемирного дня велосипеда, монумента "Велосипед", ныне украшающего великолепный облик столицы, стало ярким свидетельством того большого значения, которое придается в независимой Отчизне этому высокоэкологичному виду транспорта.



Мы и в дальнейшем на комплексной основе продолжим работу по популяризации массовой езды на велосипеде и содействию ее интеграции в систему общественного транспорта для достижения устойчивого развития, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов.



Переходя к теме избрания Туркменистана членом Комиссии ООН по праву международной торговли на период 2022–2028 годов, глава государства отметил, что это также стало значимым событием, приумножив авторитет суверенной Родины. Особую гордость вызывает тот факт, что оно совпадает с периодом единогласного одобрения на очередном заседании Генерального совета Всемирной Торговой Организации государствами-членами данного Совета соответствующей заявки Туркменистана и принятия решения о предоставлении ему статуса присоединяющейся страны к ВТО.



Как известно, в течение последних лет наша независимая нейтральная Отчизна в рамках долгосрочного стратегического партнерства с ООН неоднократно избиралась в ее авторитетные структуры – комиссии, комитеты и исполнительные советы. Это является очередным подтверждением признания возрастающей роли Туркменистана в решении глобальных вопросов, а также широкой поддержки мировым сообществом позитивного внешнеполитического принципа, направленного на устойчивое социально-экономическое развитие в региональном и международном измерении.



Еще раз сердечно поздравив участников заседания и соотечественников с принятием по инициативе нашей страны Резолюции "Интег­рация массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития" и избранием Туркменистана членом Комиссии ООН по праву международной торговли на период 2022–2028 годов, Президент Сердар Бердымухамедов пожелал всем крепкого здоровья, долголетия и семейного благополучия.



Выступивший затем Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов от имени Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша еще раз поздравил главу государства с всенародным избранием на высшую должность.



Аркадаг также поздравил вице-премьеров от имени Халк Маслахаты и Меджлиса Милли Генгеша с назначением на ответственные посты, пожелав больших успехов в работе во имя благополучия народа и процветания любимой Отчизны, чтобы оправдать доверие Президента Туркменистана.



Как вам известно, продолжил Председатель Халк Маслахаты, поступила очередная добрая весть – по инициативе нашей страны на 61-м заседании 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций была единогласно принята Резолюция "Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития".



Кроме того, Туркменистан избран членом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли на период 2022–2028 годов.



Это – большое политическое событие в жизни нашей Отчизны, наглядное свидетельство поддержки во всем мире продвигаемых ею благородных инициатив, а также очередное подтверждение полного признания Сообществом Наций гуманной внутренней и внешней политики нейтрального Туркменистана, заявил Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов, сердечно поздравив всех со знаменательными событиями, пожелал больших успехов в работе во имя дальнейшего процветания и приумножения международного авторитета любимого Отечества.



Туркменистан вступил в новую эру своего развития, которая названа "Возрождение новой эпохи могущественного государства". На историческом заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша была принята Национальная программа социально-экономического развития страны на ближайшие 30 лет.



Нам нужны новые проекты, новые идеи и новые управленческие решения для претворения в жизнь намеченных на будущее грандиозных дел, успешного развития Отечества в новую эру, продолжил лидер нации, подчеркнув, что все это предстоит выполнить новым руководителям нашей страны, которые должны оправдать доверие народа и удостоиться почета.



Старшему поколению отведена значимая роль в деле поддержания проводимой государственной политики и воспитания молодежи на основе образцового примера.



Наследие наших предков завещано всему человечеству. На протяжении тысячелетий формировались народная мудрость, патриотические, социально-гуманистические принципы, благородные национальные черты и богатый духовный мир туркмен.



Как отметил Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша, наши предки создали о своих государственных руководителях такие мудрые поговорки, как "Один руководитель дороже тысячи исполнителей", "Тело без головы – туша", "У народа без главы не будет ни достатка, ни изобилия". Так, они считали, что в успешном управлении государством и его развитии, приумножении благосостояния народа многое зависит от руководителей.



– Сегодня на руководителей всех уровней, в том числе на вас, возлагается огромная ответственность за судьбу независимой Отчизны и последующих поколений, – сказал ­Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов



В данном контексте отмечалась необходимость руководителей идти в ногу со временем, быть в постоянном поиске новых перспектив в сфере передового производства, инноваций и технологий, цифровой системы, уверенно действовать на пути к высоким достижениям, что, само собой, требует большого труда.



Особое внимание следует уделять повышению качества жизни и увеличению доходов населения, созданию новых рабочих мест. Вся эта деятельность соответствует главному принципу политики "Государст­во – для человека!". Это в свою очередь наглядно свидетельствует о том, что забота о человеке является ключевым направлением государственной стратегии. Чувствуя проявляемую заботу, наш родной народ полностью поддерживает проводимую политику, активно участвует в реализации реформ, благодаря чему достигаются успехи и новые высокие рубежи, констатировал Аркадаг, подчеркнув, что все это консолидирует наше общество и приумножает чувство гордости за независимое Отечество.



Выразив твердую убежденность в том, что каждый из руководителей, своевременно и качественно выполнив предусмотренные в Национальной программе задачи, внесет достойный вклад в дело поступательного развития нашей страны и повышения уровня жизни туркменистанцев, Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша еще раз поздравил с назначением на должность заместителей Председателя Кабинета Министров, пожелав им крепкого здоровья и успехов в работе.



Затем Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов обратился к Президенту Туркменистана с личной просьбой.



Как вы знаете, вот уже 40 лет я работаю на руководящей должнос­ти, 25 лет занимаюсь политикой. В связи с большим объемом работы за это время, я не мог отдохнуть в полной мере, сказал лидер нации, обратившись с просьбой предоставить трудовой отпуск с 1 апреля.



Аркадаг Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что за период отпуска планирует завершить работу над своими новыми книгами, а также должным образом подготовиться к проведению на высоком уровне намеченных на текущий год Межпарламентскому форуму стран Центральной Азии и Российской Федерации, Диалогу женщин стран Центральной Азии и России и другим международным мероприятиям.



Прозвучала также просьба на период отпуска временное исполнение должностных обязанностей Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша возложить на заместителя К.Бабаева.



Заслушав Аркадага, Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что просьба будет удовлетворена.



Далее, обращаясь к участникам заседания, глава Туркменистана подчеркнул, что развитию и расширению межпарламентского сотрудничества отводится важное место в реализации инициатив нашей страны, направленных на обеспечение устойчивого развития и всеобщего мира.



Как известно, продолжил Президент Сердар Бердымухамедов, 28–29 марта 2022 года в городе Алматы Республики Казахстан по случаю 30-летия Межпарламентской Ассамблеи государств-членов СНГ планируется проведение торжественного заседания Совета этой структуры. Обращаясь к председателю Меджлиса Милли Генгеша Г.Маммедовой, глава государства сообщил, что под ее руководством делегация Туркменистана совершит служебную командировку в соседнюю братскую страну для активного участия в юбилейном заседании и предстоящих в его рамках мероприя­тиях и встречах.



Как отмечалось, переговоры, которые состоятся в ходе визита, и их результаты призваны укрепить международный авторитет нейтральной Отчизны, а также установить эффективные контакты между представителями парламентов разных стран, оказать содействие в обмене опытом в области законотворчества. В данной связи было подчеркнуто, что руководителю Меджлиса Милли Генгеша необходимо провести работу для организованного и успешного осуществления этого важного визита парламентской делегации Туркменистана.



Подписав соответствующее Распоряжение, Президент страны направил документ председателю Меджлиса Милли Генгеша по цифровой системе.



В завершение глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов еще раз поздравил участников заседания с назначением на должности заместителя Председателя Кабинета Министров, пожелал им крепкого здоровья, больших успехов в ответственной работе, выразив твердую уверенность, что они с честью справятся с поставленными перед ними первоочередными задачами. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - turkmenistan.gov.tm

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