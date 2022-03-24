Ни злата, ни булата. Коллективный Запад как голый король, - Владимир Винников

11:27 26.03.2022

Ни злата, ни булата. Коллективный Запад как голый король

Владимир Винников



"Все куплю", - сказало злато;

"Все возьму", - сказал булат.



А.С.Пушкин



Коллективный Запад, конечно, удивляет. Это надо же - настолько потерять и страх, и "берега"?! Вследствие "адских санкций" против нашей страны растут мировые цены на энергоносители, от угля до бензина, а экс-посол США в Москве Майкл Макфол предлагает вообще не платить "этим русским" за поставленную нефть, в крайнем случае - платить полцены, не больше. Вот ударила Россия гиперзвуковым "Кинжалом" по спецобъекту высшего уровня защиты под Ивано-Франковском, построенному еще при СССР на случай атомной войны. Объект разрушен, а "партнеры" из Вашингтона официально и публично недоумевают: к чему бы это сделано, что вы имели в виду? В Форт-Нокс им, что ли, должно прилететь, или в авианосец какой, чтобы перестали "дурочку включать"? Хотя… Есть ли там сейчас хоть что-то ценное, не пустышка ли это для отвода глаз, не ложная ли цель? - тоже очень большой вопрос. В отличие от бесспорно гигантских долгов Соединенных Штатов и столь же бесспорно гигантской эмиссии долларов "из воздуха", чем уже не первый год занимается американский Федрезерв. Кстати, вы заметили, что после начала российской СВОДДУ, то есть менее чем за месяц, федеральный долг США увеличился на 300 млрд долл.? Да, еще никогда со времен Великой депрессии американцы не жили так плохо, как при Путине…



Похоже, нет уже в руках у этих мистеров-свистеров ни злата, ни булата, зато рефлекс "все мое!" продолжает работать, как раньше, словно ни в чем не бывало. И, конечно же, на этом фоне в странах-"санкционерах" полным ходом идет изъятие российских активов: государственных, корпоративных и частных. Правда, информация по этому поводу неизбежно вызывает у людей, хотя бы немного знакомых с историей вопроса, странные и, можно сказать, смешанные чувства. В США сейчас обсуждают закон, позволяющий заблокировать 132 млрд долл. Великобритания относительно размера "замороженных" ею российских средств пока молчит, словно рыба об лед, зато конфискует вертолеты и футбольные клубы. Швейцария, похоже, вообще нарушила свой двухвековой нейтралитет больше на словах, чем на деле, и если что-то делает с деньгами из РФ, то в глубокой банковской тайне, - иначе страна часов, сыра, шоколада и "базельских гномов" рискует очень быстро потерять статус главной "тихой гавани" для капиталов со всего мира. Германия докладывает, что "обездвижила" 25 млрд, Франция - около 22 млрд, Италия - более 800 млн, а Нидерланды - "всего-то" 392 млн "российских" евро. И так далее по списку.



Как хотите, но в итоге получается очень "негусто". Даже с учетом официально признанных ранее 300 млрд долл. золотовалютных резервов до триллиона потерь, заявленных самыми горячими оппозиционными головами, сумма "санкционного конфиската" не доползает. Но, может быть, стоит посмотреть ни то, что происходит по этому поводу в оффшорных юрисдикциях, куда, согласно логике событий и доступной информации, складывались основные корпоративные капиталы российского происхождения? Кипр - думает, Мальта - молчит, из многочисленных владений британской короны пока в открытую отметились только Багамские острова, где нашли около 3 млрд долл…



В этой связи вспоминается ситуация 2013 года, когда переизбранный президентом США Барак Обама (при котором "серым кардиналом" был нынешний хозяин Белого дома Джо Байден) сменил значительную часть своей команды, в том числе назначив министром финансов Джейкоба Лью, главу своей администрации, скорее карьерного бюрократа, чем банкира. А тот с места в карьер взялся за реализацию, казалось бы, простой и сверхдоходной идеи: раз доллары являются национальной валютой и по факту имуществом США, то все их держатели должны действовать в рамках американского законодательства и платить в казну налоги со всех осуществляемых ими транзакций независимо от страны пребывания. Надо сказать, что в конечном итоге официальный Вашингтон этой цели добился, но…



В общем, Лью перестарался. И сильно. Поскольку чуть ли не первым делом отправил десант подчиненной ему финансовой полиции на расположенные под боком у США Британские Виргинские острова (БВО), один из офшоров, где валютой являлся как раз доллар. Американские спецназовцы высадились в тамошней столице Родтауне и начали шерстить местные банки - видимо, не просто так, а по более-менее точным "наводкам". На дворе стоял февраль 2013 года. Из проскочившей тогда по разным каналам информации следовало, что за неделю работы бравые янки подтвердили, что зарегистрированные на БВО структуры управляли активами чуть ли не шесть триллионов долларов, причем около половины этой суммы, как было заявлено, находилось под контролем выходцев из бывшего Советского Союза и стран "восточного блока". Наверное, поработай подчиненные Джейкоба Лью там чуть подольше, дело могло бы принять куда более масштабные формы. Но из Лондона прилетел указ: американское самоуправство в суверенных владениях Ее Величества Елизаветы II прекратить, а всем финансовым полицейским США немедленно покинуть территорию БВО. Что и случилось. Инцидент был исчерпан и официально благополучно забыт, хотя имел многочисленные долгоиграющие последствия: с отмены уже запланированного на май 2013 года вторжения сил коллективного Запада в Сирию и вплоть до нынешней ситуации внутри и вокруг Украины.



На мой взгляд, в этой истории важнее всего масштаб фигурирующих сумм, который, как представляется, вполне соответствует действительности, поскольку совокупный мировой долг сейчас оценивается примерно в 350 трлн долл., глобальный ВВП, то есть сумма производимых всем человечеством за год товаров и услуг, - примерно в 87 трлн долл. по номиналу и в 140 трлн долл. по паритету покупательной способности (ППС), а объем совокупной денежной массы, включая финансовые дериваты, который обслуживает все эти процессы производства/потребления, приближается к квадриллиону долларов, причем растет чуть ли не по экспоненте. Но примерно 90% этих "активов" не имеют реального обеспечения, а потому их глобальный переучет стал такой же необходимостью, как проверка золотого запаса США и мощи НАТО, - не голый ли этот король? Чем, собственно, сейчас и занята Россия - не только в рамках специальной военной операции по демилитаризации и денацификации на Украине (СВОДДУ), но и во всем мире.