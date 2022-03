Нацификация и денацификация Украины: только факты, - Владимир Овчинский

11:29 26.03.2022 Нацификация и денацификация Украины: только факты

обыкновенный фашизм в XXI веке

Владимир Овчинский Юрий Жданов Вера Коваленко

24 марта 22



Перед судом



Из Нюрнберга, где ждут процесса,



На днях известье пришло о том,



Что у фашиста Рудольфа Гесса



Отшибло память перед судом...



Как сообщает об этом пресса,



Забыл он десять последних лет.



В разбитом сердце Рудольфа Гесса



Воспоминаний о прошлом нет!



Забыл, что звали его Рудольфом,



Забыл свой город, свою страну.



Забыл, как с другом своим Адольфом



Он мировую зажег войну.



На все былое легла завеса...



Но не избегнет злодей суда.



Пусть злая память Рудольфа Гесса



Исчезнет скоро - и навсегда!



С. Маршак



(Впервые опубликовано в газете "Правда", 20 октября 1945, № 251, под названием "Гесс без памяти").



Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 24 февраля 2022 года демилитаризация и денацификация объявлены главными целями специальной военной операции на Украине.



Демилитаризация в целом представляет собой комплекс мер, направленных на разоружение, переформатирование вооруженных сил, отказ от подготовки к войне, то есть инструментальный механизм предотвращения и защиты от военной агрессии.



Денацификация в большей степени представляет собой стратегический концепт, идейную суть процесса, реализующегося через целый комплекс мер по нейтрализации нацификации, усилившейся на территории современной Украины, с начала 1990-х годов прошлого столетия.



Денацификация - это серьезная идеологическая, историческая, правовая проблема, юридические основы которой заложены историческими решениями стран-союзниц - СССР, США, Великобритании и Франции в рамках Потсдамского соглашения 1945 г. и Нюрнбергского процесса, осудившего главных военных преступников, виновных в преступлениях против мира и человечества, геноциде населения в ходе Второй мировой войны (1939-1945 г.г.).



Юридическим и концептуальным основанием необходимости денацификации современной Украины является многолетний процесс ее нацификации, идейно базирующейся на историческом опыте преступной деятельности украинских националистов движения ОУН-УПА*, "бандеровщины" в период Великой Отечественной войны и послевоенного времени, активно подпитываемого сегодня неонацистскими нарративами, националистическими идеями и поддержкой западных стран.



Нацификация включает в себя уголовно наказуемые деяния, запрещенные международным правом и российским уголовным законом, - геноцид мирного населения, реабилитацию и одобрение нацизма и нацистских преступлений, распространение, пропаганду и оправдание основополагающих принципов и идей нацистской идеологии Третьего рейха, включающей идею расового превосходства исключительной нации над другими, отрицание фактов и преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран Оси.



В ХХI веке процесс нацификации в ряде стран, особенно на Украине, достиг критической, крайне опасной отметки.



По данным Центра военных и политических исследований в ходе мониторинга 18 европейских стран, проведенного еще в 2012 году рамках масштабного исследования Международного правозащитного движения "Мир без нацизма" – "Белая книга нацизма", участие в котором приняли Институт этнологии и антропологии РАН (г. Москва) и Центр по изучению ксенофобии и антисемитизма при Техническом университете (г. Берлин), установлены рост радикализации националистических движений и активизации радикально-националистических партий, ужесточение лозунгов ксенофобии и политической нетерпимости. Наиболее высокие рейтинги политической нетерпимости и ксенофобии были зафиксированы в Украине, Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Греции, Венгрии, Болгарии, Румынии, Франции.



Истоки нацизма на Украине



Глава ОУН Степан Бандера (в центре) с немецким крестом За военные заслуги 2-ой степени среди офицеров Третьего Рейха

Преступная деятельность националистов ОУН–УПА в годы Второй мировой войны и Великой Отечественной войны, в послевоенный период подробно задокументирована и подкреплена историческими свидетельствами, архивными, рассекреченными документами, которые представлены в работах отечественных ученых, военных историков и специалистов органов государственных власти:



В 2-х томном военно-историческом труде "Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны" представлены многочисленные документы из рассекреченных архивов Украины, Белоруссии, Польши и Германии (ред. А. Н. Артизов. М.: Российская политическая энциклопедия, 2012 г.);



Исторические сведения о деятельности ОУН-УПА* из документов НКВД-МГБ СССР, рассекреченные в 2008 году (опубликованы на официальном сайте Историко-документального департамента МИД России);



Документальный труд Министерства обороны РФ "Деятельность организаций украинских националистов в годы Великой Отечественной войны" включает уникальные рассекреченные документы – донесения, пояснительные записки и спецсообщения должностных лиц Красной Армии и лидеров украинского партизанского движения, содержащие задокументированные свидетельства зарождения и развития националистического движения на Украине, его партнерства с нацистами, участия националистов в вооруженных формированиях;



Серия военно-исторических трудов об историческом опыте борьбы с бандформированиями и националистическими формированиями ОУН-УПА в Западной Украине в 1920-1950-е и 1945-1991 г.г. (А.А. Климов, А.В. Козлов, В.П. Баранов, Ю.А. Марценюк, Н.Е. Рогожкин, М.: Редакция журнала "На боевом посту" Войск национальной гвардии РФ, 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2019 г.);



Сборник документов "НКВД-МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939-1956)" (МВД России; Сост. Н.И. Владимирцев, А.И. Кокурин. М., 2008 г.) и другие сборники документов и исследования.



Мы отметим некоторые исторические факты, предопределившие формирование политических взглядов украинских политических лидеров и процесс нацификации Украины в современный период.



Часть I. Нацификация Украины после Великой Отечественной войны

Процесс нацификации современной Украины опирался на благоприятную историческую почву - националистические идейные основы "бандеровщины", ОУН-УПА*, активно взращиваемые в рамках динамичного процесса современной евроинтеграции, отметившейся усилением активности неонацистских движений в странах Западной Европы.



Нацификация Украины при Н.С. Хрущеве: "оттепель" для бандеровцев



(7 сентября 1953 г.-14 октября 1964 г.)



В мае 1947 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "Об отмене смертной казни", в результате действия которого бандеровцам и нацистам не грозила высшая мера наказания за акты геноцида и особо тяжкие военные преступления, совершенные в ходе Великой Отечественной войны и в послевоенный период.



По "бериевской амнистии", в соответствии с Указом "Об амнистии" от 27 марта 1953 г., из 2,5 млн заключенных, в том числе более полумиллиона осужденных по 58 "политической" статье, были освобождены 1 млн. 200 тыс. человек, прекращены следственные дела в отношении 400 тыс. Среди освобожденных было почти 100 тыс. человек, "политических", осужденных по 58 статье, но не входивших в категорию особо опасных преступников (шпионы, диверсанты, террористы, троцкисты, эсеры, националисты и пр.) - всего 221,4 тыс. человек, которые находились в особых лагерях МВД СССР.



Активным инициатором массовой амнистии бандеровцев и пособников нацистов выступал лично Хрущев, который с 7 сентября 1953 года стал Первым секретарем ЦК КПСС.



С первых дней своего руководства страной Хрущев, с одной стороны, активно "зачищал" следы своего личного участия в массовых репрессиях на Украине и в Москве, а, с другой, гневно обличал других руководителей партии в сталинизме и тех же репрессиях.



Он же стал инициатором Указа Президиума Верховного Совета СССР "Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." от 17 сентября 1955 года, в соответствии с которым были освобождены из мест заключения и от других мер наказания лица, осужденные на срок до 10 лет лишения свободы, пособники гитлеровцев, осужденные за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях.



Указанные категории граждан были не просто амнистированы, с них сняли судимость и поражение в правах. В результате этого многие бывшие украинские нацисты, бандеровцы и члены их семей смогли быстро "перекраситься", и в дальнейшем даже войти в советские и партийные органы.



Деятельность Хрущева по насыщению активными пособниками нацистов послевоенного украинского общества стала мощной бандеровско-националистической миной замедленного действия, которая взорвется в 90-е годы на постсоветском пространстве Украины.



Противоречивый период партийного руководства В.В. Щербицкого



(25 мая 1972 г. - 28 сентября 1989 г.)



Неоднозначно оценивается и двойственная позиция в отношении бандеровцев Первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Украины В.В.Щербицкого, на протяжении 17 лет возглавлявшего политическое руководство Украины (25 мая 1972 г. - 28 сентября 1989 г.), который с одной стороны активно боролся с проявлениями национализма и "бандеровщиной", а с другой - сам сеял и поощрял национализм.



В Докладной записке первого секретаря ЦК КПУ Щербицкого в ЦК КПСС о фактах проявления национализма в УССР от 23 апреля 1973 г. (полный текст - в документальном сборнике "Политическое руководство Украины. 1938-1989" (2006 г., авт.кол-в: В.Ю. Васильев, Р. Ю. Подкур, Х. Куромия, Ю. И. Шаповал, А. Вайнер), В. Щербицкий признает усиление антисоветской деятельности националистов и перечисляет меры, предпринимаемые партийным руководством республики, по нейтрализации и противодействии националистическим акциям.



В докладной записке указано, что в 1967-1971 гг. на Украине стало отмечаться заметное оживление националистических элементов, инспирируемое зарубежными антисоветскими центрами. Возросла враждебная обработка интеллигенции и молодежи в направлении критики национальной политики КПСС, призывов к сопротивлению якобы проводимой "насильственной русификации" Украины, разжигания антирусских настроений, обоснования "исторической несправедливости" воссоединения Украины с Россией, "неравноправного" положения УССР в составе Союза ССР и т.п.



Щербицкий отмечает, что пользуясь отсутствием надлежащего отпора, националистические элементы организовывали ежегодные сборища у памятников Шевченко в гг. Киеве и Каневе (например, 22 мая, в день перезахоронения праха Т.Г. Шевченко), у могил националистических деятелей во Львове. Националистические проявления встречали поддержку у определенного круга творческой интеллигенции, особенно из окололитературной среды, ряда преподавателей учебных заведений и научных сотрудников институтов АН УССР (философии, истории, языкознания, литературы, археологии и др.).



Инспираторами указанных националистических проявлений выступала часть оставшихся на враждебных позициях бывших главарей, участников и активных пособников банд оуновского подполья (на Украине их проживает свыше 130 тыс. чел.), а также группа украинских националистов из числа интеллигенции - т.н. "шестидесятники" в городах - в г. Киеве; г. Одессе, имевшие сообщников в других городах республики, ряд из которых ранее уже привлекались к ответственности за антисоветскую деятельность. Перечисленные лица проводили активную националистическую обработку своего окружения, главным образом молодежи, занимались изготовлением, распространением в республике и передачей за рубеж документов враждебного содержания.



Как следует из записки, украинские националисты установили и поддерживали регулярную связь с зарубежными центрами ОУН через приезжавших на Украину эмиссаров по нелегальным каналам. У арестованных националистов было изъято около тысячи антисоветских, националистических и других враждебных документов, в том числе "Программа украинской национальной коммунистической партии", в которой обосновывается необходимость создания нелегальной партии для объединения антисоветских сил на борьбу за "самостоятельную Украину".



Щербицкий подробно освещает основные направления противодействия националистическим проявлениям. В частности, наряду с репрессивными мерами в отношении инспираторов националистических проявлений проводились мероприятия по развенчанию идеологии украинского национализма, по отрыву из-под ее влияния "политически неустойчивых лиц".



Однако, несмотря на проводимые партийным руководством Украины мероприятия, снизивших накал националистической противоправной деятельности, единомышленники арестованных пытаются продолжать подрывную работу на более конспиративной основе, рекомендуют "в ответ на репрессии удесятерить усилия, чтобы пробуждать национальное сознание", стремятся вовлечь в "движение" "новых людей".



Как следует из письма Щербицкого, среди националистов-подпольщиков, были представители интеллигенции - сотрудники института философии АН УССР, бывшие члены КПСС, националистическая группа из числа студентов Львовского госуниверситета, распространявших антисоветские листовки, многочисленные националистические группы в городах Западной Украины, у которых при обыске было изъято оружие и антисоветская литература.



Докладная записка Щербицкого содержала не только подробный анализ текущей ситуации, связанной с усилением противоправной деятельности националистов, но и комплекс мер по денацификации Украины.



Наряду с признанием опасной деятельности националистического подполья на Украине Щербицкий одновременно добился запрета в СССР разглашать сведения о бандеровцах и об участии украинцев в массовом убийстве мирных жителей белорусской деревни Хатыни.



В фильме-расследовании "Позорная тайна Хатыни" (2008 г.) подробно рассказано о трагедии, произошедшей в белорусской деревне Хатынь, в ходе которой 22 марта 1943 года все 149 жителей деревни, в том числе 75 детей, были заживо сожжены. Из 300 палачей Хатыни только 100 были немцами, а 200 - украинских националистов ОУН-УПА, вошедших в полицейскую бригаду Шуцманшафт. Совместно с гитлеровцами украинские националисты уничтожили в Белоруссии больше 600 деревень, вместе с их жителями.



Щербицкий, мотивируя свой запрос необходимостью не портить дружбу между братскими народами, обратился совместно с белорусским партийным лидером в Центральный комитет КПСС с просьбой не разглашать сведения об участии украинских пособников гитлеровцев в массовом убийстве мирных жителей белорусской деревни Хатынь, и эта просьба была воспринята "с пониманием".



Также не афишировалось участие украинских пособников гитлеровцев в массовых расстрелах в Бабьем Яру.



Замалчивание массовых убийства граждан украинскими пособниками нацистов привело к росту национализма и неонацизма на Украине.



Публицисты интернет-издания Украина.ру приводят факты, подтверждающие, что В. Щербицкий был одним из первых, кто предпринимал попытки украинизации Крыма. При нем также были установлены жесткие языковые квоты, в частности, в Харькове из пяти областных и городских газет русскоязычной была только одна, а местное телевидение и радиовещание было полностью украиноговорящим. На всю Украинскую республику был один русский литературный журнал "Радуга", и все попытки создать что-то еще, пресекались на корню, иногда даже с оргвыводами.



Противоречивая национальная политика, реализуемая Щербицким, укладывается в общую историческую канву, серьезно усилившую рост националистических движений Украины в новых политических условиях.



Рост украинского национализма при первом президенте Украины Л.М. Кравчуке



(24 августа 1991 г. - 19 июля 1994 г.)



Один из инициаторов и подписантов Беловежского Соглашения о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) 8 декабря 1991 г. - Кравчук стал первым президентом Украины на волне перестроечной деструкции.



В течение 1985 - 1987 годов в Украине не существовало политических сил в виде общественных объединений и народных фронтов, аналогичных тем, которые возникли в Прибалтике и России.



По личному указанию Горбачева ЦК Компартии Украины через местные органы КГБ и их агентуру активизировало процесс создания параллельных с партией "демократических" политических структур.



Чернобыльская катастрофа (апрель 1986 г.) способствовала оживлению общественно-политического движения в республике. 13 ноября 1988 г. в Киеве состоялся первый за годы советской власти массовый экологический митинг (20 тыс. участников). Помимо вопросов экологии, острой критике были подвергнуты должностные лица, виновные в чернобыльской трагедии и ее последствиях.



В 1989 г. в Украине прокатилась волна шахтерских забастовок, которые наряду с экономическими требованиями, остро ставили и политические вопросы - отказ в доверии номенклатуре и чиновникам-бюрократам.



В условиях резкого обострения социально-экономического кризиса, роста цен и непрерывного ухудшения жизненного уровня населения весной 1990 г. состоялись первые демократические выборы в Верховную Раду, которые усилили расслоение политических сил.



В сентябре 1989 г. возникла массовая политическая организация - Движение (Народный Рух Украины за перестройку). Одна за другой создавались политические партии Украины (Украинская республиканская партия, Демократическая партия Украины, "Партия зеленых", Партия демократического возрождения Украины и др.).



Именно Кравчук был главным "переговорщиком" с оппозиционными политическими движениями.



16 июля 1990 г. Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, которая стала предвестником независимости Украины.



Во главе Верховного Совета стоял Кравчук.



24 августа 1991 г. Верховный Совет Украинской ССР, после ГКЧП, принял Акт провозглашения независимости Украины, в котором, в частности, подчеркивалось: "Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства - Украина. Территория Украины является неделимой и неприкосновенной. Отныне на территории Украины имеют силу исключительно Конституция и законы Украины".



1 декабря 1991 г. Украина выбирала первого Президента самостоятельного государства.



В избирательный бюллетень по выборам Президента Украины были включены кандидатуры шести кандидатов - В. Гринева, Л. Кравчука, Л. Лукьяненко, Л. Табурянского, В. Чорновила, И. Юхновского.



Уже в первом туре, набрав 61,6% голосов, победил Председатель Верховной Рады Украины, в недалеком прошлом заведующий идеологическим отделом ЦК КПУ, секретарь ЦК КПУ Кравчук.



Его избрание на тот момент стало негласным договором партийной элиты с политической националистической оппозицией, находящейся под контролем КГБ Украины.



Нацификация Украины в период президента Л.Д. Кучмы



(19 июля 1994 г. - 23 января 2005 г.)



По мнению большинства исследователей развития националистического движения в Украине, первый мощный всплеск нацификации был зафиксирован в годы правления Кучмы.



В своем научном труде "Украина в паутине национализма: политические и правовые последствия" историк В.Н. Бабенко отмечает, что "в период президентства Л. Кучмы (1994–2004) был принят закон о языках, применение которого сопровождалось грубым ущемлением права использования русского языка, на котором говорила большая часть населения Украины.



Автор ссылается на оценку особенностей политической борьбы на Украине и роль в ней националистических партий и движений, озвученную украинским исследователем В.Р. Секачевым, который обвиняет президента Л. Кучму в том, что именно он стал "носителем" современного национализма на Украине. Президент нередко использовал, указывает он, "умеренную националистическую риторику для отстаивания интересов олигархической элиты русскоязычной Юго-Восточной Украины, к которой и сам принадлежит". Результаты такой политики оказались, подчеркивает он, плачевными. Особенно это отразилось на статусе русского языка и положении русскоязычного населения: "Во время правления Кучмы с 1996 по 2000 г. количество учеников, обучающихся на русском языке, сократилось на Украине на 579 тыс. человек, число русскоязычных школ – на 541, причем это происходит даже в русскоязычных областях (кроме только Донбасса)". А в восьми областях Западной Украины, где проживают 740 тыс. русских, осталось лишь 13 школ с обучением на русском языке".



В.Н. Бабенко подчеркивает, что именно при Кучме были образованы националистические партии и организации, антисемитскую и русофобскую деятельность которых нередко поощряла официальная власть. Верной и объективной представляется авторская оценка политической поддержки националистов и русофобии экс-президента Украины, которая подтверждается названием и содержанием книги Л.Кучмы "Украина – не Россия", в которой он упрекает россиян в непонимании и неприятии тех изменений, которые произошли в политической и социально-экономической сферах украинского общества, говоря о разных исторических судьбах двух государств, разных самоощущениях и совершенно не схожих культурно-языковых ситуациях Украины, стремящейся как можно сильнее отмежеваться от России и вступить в Евросоюз и НАТО.



По данным цитируемого украинского исследователя В.Р. Секачева такие националистические организации как Украинская национальная самооборона* (УНСО) и Украинская национальная ассамблея* (УНА) были зарегистрированы министерством юстиции Украины в качестве одной политической организации под общим названием УНА-УНСО*.



"За шумными пропагандистскими акциями вскоре последовали террористические действия: избиения неугодных журналистов, налеты на офисы политических оппонентов, нападения на православные приходы Московской патриархии с целью их передачи "национальным церквам". "Своей целью УНСО объявляет повсеместную борьбу с русским империализмом – от Прибалтики до Дальнего Востока и создание Украинской империи. Большая Украина, по мнению руководителей организации, должна включить в себя все земли бывшего СССР, где украинцы составляли большинство населения: части России, Белоруссии, Казахстана и т.п.". В 1991 г. в западных областях Украины начала действовать Социал-националистская партия Украины* (СНПУ), которая стала выступать с крайне националистическими лозунгами".



Не случайным представляется, что и название книги Л. Кучмы "Украина – не Россия", как справедливо обращает внимание В.Н. Бабенко, "трансформировалось в лозунг, размещавшийся часто во время противостояния на Крещатике на плакатах националистов, готовых любыми средствами бороться против "москалей" и против всего, что связано с Россией. Все это в конечном итоге привело к проявлению крайне агрессивной формы национализма, основанной на русофобии и антисемитизме".



Нацификация Украины в период президента В.А. Ющенко



(23 января 2005г. - 25 февраля 2010 г.)



В период президентского срока Ющенко националистические нарративы, прославление и героизация пособников нацистов, инициированные политическим руководством страны, приняли масштабный характер, активность националистов многократно возросла. Причины такого лояльного отношения Ющенко к нацистским проявлениям, политики, историки и публицисты объясняют многими факторами, в том числе и малоизвестными фактами его семьи.



Результаты историко-биографического исследования Ю.Вильнера позволили сделать вывод о том, что попавший в плен отец экс-президента Украины Виктора Ющенко - Андрей Ющенко - был завербован немцами в качестве тайного агента лагерной охраны, доносившего в гестапо о ситуации среди узников концлагерей. Отец будущего президента Украины В. Ющенко - Андрей Ющенко не случайно после освобождения в 1945 году из плена попал в фильтрационный лагерь НКВД, были серьезные подозрения, что он был тайным завербованным агентом гестапо, изобличать которых было сложно, поскольку все они были законспирированы, по учетам официально не проходили, имели клички. После войны он неоднократно вызывался в НКВД, поскольку в его биографии были "темные пятна", связанные с периодом его плена, которые он не мог объяснить. И лишь дружба со школьным другом - влиятельным и высокопоставленным украинским чекистом Б. Шульженко (впоследствии, в 60-70-е годы занимал пост заместителя председателя КГБ Украины) остановила бесконечные проверки органами безопасности биографии военного времени Андрея Ющенко, дело было прекращено в виду недостаточности улик. Поэтому симпатии националистам экс-президента В. Ющенко и щедрая раздача наград героям ОУН-УПА*, жертвами которых стали несколько миллионов мирных граждан - евреев, украинцев, поляков, не являются случайными.



Кандидатура и политические взгляды В. Ющенко были позитивно оценены западными странами в ходе его президентской кампании.



Практически все партийные лидеры современной Украины имели тесные - личные, профессиональные и/или финансовые связи с Америкой, не стал исключением и Ющенко, который заключил брак с гражданкой США (дочерью этнических украинцев).



По данным члена Палаты представителей Конгресса США Рона Пола, озвученным в СМИ, президентская кампания Ющенко частично была оплачена американским правительством.



Именно в период президентского срока Ющенко националистическая карта стала активно использоваться западными кураторами в политической жизни Украины.



По мнению украинского политика В. Колесниченко, с начала президентской кампании Ющенко в 2004 г. на Украине "началась бешеная работа по реабилитации всего бандеровского движения. В Ивано-Франковской области начали массово переименовывать улицы, ставить памятники "борцам с советской империей". Ющенко патронировал это дело, его это устраивало, потому что для Ющенко и для идеи "Долой от Москвы" мобилизация национально-озабоченного электората была очень важна. Поэтому из бандеровцев делали героев, это был мобилизационный фактор для Западной Украины".



О поддержке националистов и бандеровцев политическим руководством Украины свидетельствует ряд президентских решений.



В октябре 2007 г. - в период своего президентства Ющенко присвоил звание "Герой Украины" посмертно Р. Шухевичу, главе УПА*(Украинской повстанческой армии), командиру спецбатальона Абвера "Нахтигаль" в г. Львове в 1941 г.



Ранее, в августе 2006 г. - В. Ющенко присвоил звание "Герой Украины" - сыну нацистского преступника Р. Шухевича - Ю. Шухевичу, главе националистической праворадикальной экстремистской организации УНА-УНСО*("Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона", 1990-1994 и 2005-2014 гг., в 2015 г. УНА-УНСО вошла в состав "Правого сектора"*).



В январе 2010 г. - перед своим уходом с поста президент Украины В. Ющенко присвоил звание "Герой Украины" посмертно С. Бандере, лидеру ОУН* (Организации украинских националистов). Награда была передана внуку "героя". Публично указ осудили Россия и Польша.



В апреле 2010 г. Донецкий окружной административный суд отменил указы украинского президента В. Ющенко о присвоении звания "Героя Украины" С. Бандере и главе УПА* Р. Шухевичу, признав их незаконными.



Нацификация Украины в период президента В. Ф. Януковича



(25 февраля 2010 г. - 22 февраля 2014 г.)



Украинский политик, экс-депутат В. Колесниченко на примере президента Януковича дал подробный анализ схемы, каким образом западными кураторами используется националисты для совершения государственного переворота и устранения неугодных политиков.



По его мнению, украинская власть в лице Януковича "заигрывала с националистами, украинский президент "создавал и подпитывал "управляемого монстра" в лице национал-фашистских молодчиков. Национальная идея активно эксплуатируется в ходе выборной кампании.



В. Колесниченко прямо указал, что Янукович, выстраивал "стратегию" своей избирательной кампании на второй срок по схеме, создавая и поддерживая монстра в лице национал-фашистских молодчиков, для того, чтобы показать населению: вам придется выбирать – либо я, либо эти погромщики. Националистическая партия "Свобода"* появилась на всех центральных теле- и радиоканалах, контролировалось и финансировалось, в том числе из администрации украинского президента, с целью создания "управляемого монстра". И эта схема работала очень серьезно.



В. Колесниченко отмечает, что Янукович недооценил масштаб и угрозы заигрывания с националистами, движение которых контролировалось из Канады и США. И вот эти люди, которые стали штурмовиками во время Майдана, ранее готовились в скаутских лагерях, уже начиная с 2000-х годов – в Венгрии, в Польше, в Словакии и на Западной Украине. Туда вывозили детей, начиная с 12-14 лет. "Мы тогда обращались к Януковичу, обращались в СБУ, показывали программы мероприятий, которые там проводились: "вооруженные действия в условиях города", "организация беспорядков", "противодействие малыми силами вооруженным сотрудникам милиции". Это все изучалось в "скаутских лагерях", этому всему обучали будущих активистов майдана, и это все продолжалось на протяжении 10-15 лет и после 2010 года с приходом к власти Януковича расцвело буйным светом. Янукович и его окружение либо недооценили опасность всего этого, либо половина из его окружения были предатели, которые готовили этот переворот. И они сегодня также остались у власти. Поэтому его недальновидность и его команды просто использовали как рычаг для продолжения русофобской политики".



В своем интервью политик вспоминает, что пытался предупреждать о существующих угрозах, опасных акциях, проходящих на Западной Украине, о подготовке отрядов штурмовиков, акциях "спортивных фанатов", необходимости принятия контрмер. Однако Янукович недооценивал угрозы, отвечал окружению: "Ты не провоцируй. Не обращай внимания, мы все это будем делать".



Украинский политик обращает внимание, что ставшими традиционными бандеровские марши 1 января в Киеве и других городах останавливали силами простых людей, активистов антибандеровских движений, что официально вызывало недовольство Януковича, который возмущался: "Кто вы такие? Что вы здесь провоцируете? Эти люди вам ничем не мешают. Поэтому пусть выступают, нам нужна стабильность".



По мнению В. Колесниченко, "Януковича "вели", ему объясняли, что ему это надо".



Избирательным штабом Януковича с 2004 года и вплоть до государственного переворота фактически руководил американский политтехнолог Пол Манафорт. Он использовал Януковича втемную, как инструмент для организации государственного переворота. Янукович со своими западными политтехнологами настолько заигрались с нацистами, что позволили им превратиться в мощный силовой инструмент переворота.



В конце декабря 2013 г. - феврале 2014 г. в ходе протестного движения "Евромайдана" в г. Киеве громко заявила о себе признанная экстремистской и запрещенная в РФ украинская националистическая праворадикальная организация "Правый сектор"*, первые резонансные акции которой произошли 1 декабря 2013 г. в ходе столкновения со спецподразделениями МВД Украины. Одним из источников финансирования признавался олигарх Порошенко, впоследствии ставший президентом Украины.



Западными кураторами очередной раз была реализована классическая схема: через использование националистического фактора и ударной силы боевиков-националистов - смещение неудобного и приведение к власти лояльного Западу президента Украины.



Костяк "Правого сектора" составляла бандеровская группировка, созданная по инициативе украинской националистической организации "Тризуб им. Степана Бандеры" *. После государственного переворота 2014 г. лидер "Правого сектора" Д. Ярош выдвигал свою кандидатуру на пост президента в ходе внеочередных президентских выборов.



Нацификация Украины в период врио президента А.В. Турчинова



(февраль 2014 г. - июнь 2014 г.)



С момента государственного переворота и смещения президента Януковича и до избрания президентом Порошенко обязанности президента Украины исполнял председатель Верховной Рады А.Турчинов (февраль 2014 г. - июнь 2014 г.).



Этот период отметился беспрецедентным всплеском преступной активности националистов-бандеровцев, усиливших негативные последствия майданного движения, спровоцировавшего острый политический кризис.



Масштаб злодеяний бандеровцев и их последователей огромен и спустя несколько десятилетий их человеконенавистнические идеи продолжают вдохновлять и оказывать влияние на умы отдельных политических лидеров и неонацистов.



Именно в период врио президента Турчинова 2 мая 2014 г. - в г. Одессе было совершено массовое убийство мирных граждан в Доме профсоюзов: с особым зверством были убиты и заживо сгорели 48 человек - участников движения "Куликово поле", выступавших против "Майдана". По неофициальным данным количество погибших превышает 300 человек, в том числе женщин и детей, несколько десятков человек было ранено. Более 3 тыс. националистов-карателей специально организованно были доставлены в г. Одессу, размещены в специально подготовленных местах, а позднее подвезены к месту провокации и расправы над мирными гражданами. До настоящего времени не проведено официального расследования трагедии, виновные не наказаны.



Нацификация Украины в период президента П.А. Порошенко



(7 июня 2014 г. - 20 мая 2019 г.)



Щедро финансируемый Порошенко "Правый сектор"* активно поддерживал его президентскую кампанию 2014 г., расправлялся с противниками, реализовывал политическую программу "по объединению и сохранению Украины, по наведению порядка на востоке Украины", возвращение под полный контроль государства Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова".



Каким образом "Правый сектор" обеспечивал порядок на Украине и в Донбассе свидетельствуют документы ООН.



В опубликованном в июне 2016 года Докладе спецдокладчика ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях "Правый сектор" был отнесен к числу "склонных к насилию ополчений, которые действуют в качестве самостоятельной силы благодаря официальному потворству на высоком уровне и при почти полной безнаказанности". В частности, речь идет о насилии над людьми (журналистами, писателями), с убеждениями которых они не согласны, а также об угрозах применения насилия в адрес адвокатов и судей. Авторы доклада заявили: "…ультранационалистические группы и другие вооруженные формирования, такие как "Правый сектор", "Свобода" и "Самооборона", должны быть признаны незаконными и реально разоружены, распущены и привлечены к ответственности или подчинены закону. Акты насилия или запугивания со стороны лидеров и членов этих групп не должны встречать попустительства государства на любом уровне, а подстрекательство с их стороны к насилию и ненависти по отношению к другим общинам следует наказывать".



В 2015 году Украина объявила уголовным преступлением отрицание героизма двух военизированных формирований времен Второй мировой войны, Организации украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА).



В мае 2015 г. - в период своего президентства Порошенко подписал закон, признающий бойцов ОУН и УПА, в том числе борцов с советской властью в послевоенный период (до 1956 г.) - борцами за независимость Украины. Данным законом были предусмотрены социальные льготы и государственные гарантии - 1201 "героям", оставшимся в живых (по состоянию на май 2018 г.).



Между тем, националисты и неонацисты устроили настоящую охоту на журналистов в Украине. Публицист-международник Л.Голинкин, выпускник Бостонского колледжа, приехал в США ребенком-беженцем из восточноукраинского города Харькова в 1990 г., обращает внимание на факты расправ и убийств представителей прессы: "В мае 2016 года ультранационалистический веб-сайт "Миротворец", имеющий ссылки на правительство, опубликовал личные данные тысяч журналистов, получивших аккредитацию от поддерживаемых Россией повстанцев на востоке Украины. "Миротворец" назвал журналистов "пособниками террористов". Связанный с правительством веб-сайт, объявляющий об открытии сезона для журналистов, был бы опасен где угодно, но особенно в Украине, которая имеет тревожный послужной список убийств журналистов".



16 марта 2017 г. - несколько националистических организаций, в том числе запрещенные в РФ: "Правый сектор", Организация украинских националистов, Всеукраинское объединение "Свобода", "Национальный корпус", Конгресс украинских националистов и "C14" подписались под так называемым "Национальным манифестом", предусматривающим: создание Балто-Черноморского Союза; разрыв всех связей и отношений с Россией; разработка плана по возврату Донбасса и Крыма, включающего разведывательно-диверсионную деятельность, и его реализация; восстановление ядерного статуса Украины; введение института импичмента президенту и ликвидация олигархов.



6 декабря 2018 г. - 236 депутатов Верховной Рады Украины поддержали законопроект № 8519 "О внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно усиления социальной защиты участников борьбы за независимость Украины в XX веке", который признавал бойцов ОУН (Организации украинских националистов) и УПА (Украинской повстанческой армии) участниками боевых действий. Против законопроекта - 19 депутатов, воздержались - 3, не голосовали - 68. Одним из авторов поправок был депутат фракции "Радикальной партии" Ю. Шухевич (сын лидера УПА* Р.Шухевича).



В феврале 2019 г. П. Порошенко на сессии Верховной Рады в присутствии президента Европейского совета Д.Туска подписал закон о внесении поправок в Конституцию Украины, идейным вдохновителем и гарантом которых являлся, закрепляющих в основном законе страны - стратегическую цель Украины - вступление в ЕС и НАТО, за внесение изменений проголосовало 334 депутата. День подписания П. Порошенко назвал "историческим днем". Ранее, в марте 2018 г. членами НАТО Украина был присвоен статус страны-кандидата в НАТО.



Нацификации при президенте В.А.Зеленском



(20 мая 2019 г. - по н.в. действующий президент)



В апреле 2019 г. - Накануне официального вступления в должность действующий президент Украины Зеленский в интервью киевским журналистам публично заявил, что поддерживает декоммунизацию, с Россией нет ничего общего "кроме границ", "Степан Бандера - герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно".



В январе 2021 года - в Киеве и других городах Украины националисты организовали и провели "факельное шествие" - Марш Бандеры, посвященный 112-летию идеолога националистов и лидера ОУН* С. Бандеры, участие в котором приняли националисты запрещенных РФ организаций "Правый сектор"* "Свобода"*, и "Нацкорпус"*. Ежегодное шествие ультраправых нацистов, беспрецедентное по своему масштабу и вызову в январе 2021 г., - вызвало сильный общественный резонанс и дипломатический скандал - посол Израиля выразил протест, справедливо объявив Бандеру пособником нацистов, в результате подвергся оскорблениям со стороны радикалов, которые пикетировали посольство Израиля.



Факельное шествие Марш Бандеры в январе 2021 г. в Киеве

В апреле 2021 г. - в г. Киеве - впервые (ранее во Львове и других городах Западной Украины) прошел инициированный ультранационалистической партией "Свобода"* марш националистов, в том числе с участием "Правого сектора"* в честь 77-летия 14-й дивизии "СС" "Галичина", созданной под руководством Г. Гиммлера в апреле 1943 г. в г. Львове, для проведения целевых карательных операций против мирного населения Восточной Польши и Украины.



Радикалы с нацистской символикой и фашистскими приветствиями сканировали: "Мы сила, которая будет управлять этой страной. Мы сила, которая ведет войну на своей территории. Мы сила, которая будет воевать в Москве. Мы гордимся и помним подвиги дивизии СС "Галичина"… скоро мы пройдем с золотым львенком [символом дивизии СС "Галичина"] по Донецку и руинам Москвы".



Марш националистов в г. Киеве 28 апреля 2021 г. в честь 77-летия карательной дивизии СС Галичина

Несмотря на действующий в Украине Закон №317-VIII от 09.04.2015 г. "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", органы власти перекрыли центр города и движение транспорта, и в сопровождении полицейского кордона обеспечили беспрепятственный проход участников марша в центр города, а ранее "по ошибке" администрация Киева частично профинансировала марш.



Марш в честь эсэсовской дивизии "Галичина" прошел накануне Дня Победы - 28 апреля 2021 г., был молчаливо проигнорирован официальным Киевом, что, по мнению независимых экспертов, объясняется тем, что националистов в Украине поддерживает США, используя их как ударную боевую силу в случае необходимости. Протест выразила оппозиционная партия "Оппозиционная платформа-За жизнь", потребовавшая реакции властей и недопустимости попыток реабилитации нацизма.



13 июня 2021 г. - в столице Украины г. Киеве прошла церемония прощания с нацистским карателем Орестом Васкулой - бывшим военнослужащим карательной дивизии СС "Галичина". В похоронах участвовал президентский полк (!). Это вызвало возмущение даже однопартийцев действующего украинского президента.



Несмотря на отдельные официальные заявления украинских властей о недопустимости фашистской идеологии и героизации нацизма, нацификация Украины, националистические нарративы прямо или опосредованно поддерживались и определялись политическим руководством страны, что подкреплялось законодательными инициативами.



В июле 2021 г. - Верховной Радой Украины было принято решение об утверждении и обеспечении плана мероприятий по празднованию на государственном уровне и проведению в октябре 2022 года в столице Украины - городе Киеве, областных центрах, других населенных пунктах Украины торжественных мероприятий, посвященных 80-летию создания Украинской повстанческой армии (УПА).



В ходе заседания была предпринята очередная попытка героизации нацистских преступников на Украине, приуроченная к празднованию 80-летия Украинской повстанческой армии*(УПА).



Депутаты Верховной Рады Украины вновь выступили с предложением вернуть звание "Герой Украины" - лидерам ОУН-УПА* - "символу эпохи" Степане Бандере и "почетному гражданину" Львова, Тернополя, Ивано-Франковска - Роману Шухевичу, которое было инициировано и поддержано 78 депутатами от партий ""Европейская солидарность" (основатель Порошенко), "Слуга народа" (Зеленский) и "Батькивщина" (Тимошенко).



Итоги нацификации



С 1990 - х годов на Украине фиксируется несколько десятков националистических и радикальных неонацистских формирований (организаций, партий, группировок, сообществ), образовавшихся и действующих в разное время в постсоветской Украине, в их числе запрещенные в Российской Федерации (в скобках дата создания):



· Национальный корпус (2016 г.)



· Украинское объединение патриотов (УКРОП, 2014 г.)



· Народный фронт (2014 г.)



· Правый сектор* (2013 г.)



· Украинская национальная ассамблея-Украинская народная самооборона* (УНА-УНСО, 1990 г., в 2014 г. структурировалась в "Правый сектор"



· Белый молот (2013 г., в 2014 г. структурировалась в "Правый сектор"



· Братство* (1999 г.)



· Народный фронт Полтавщины (2011 г.)



· Радикальная партия Олега Ляшко (2010 г.)



· Украинский национальный союз (2009 г.)



· С14 ("Сич", 2009 г.) - украинская праворадикальная группировка.



· Социал-национальная ассамблея* (СНА,2008 г., структура "Патриот Украины", реорг.2014 г.)



· Украинская республиканская партия (2006 г.)



· Патриот Украины (2006 г.)



· Украинская народная партия (2002 г.)



· Всеукраинский союз "Отечество" (1999 г.)



· Свобода (1995 г.), в структуре: молодежный "Сокил", и "Братство Корчинского"



· Тризуб им. Степана Бандеры (1993 г.)



· Конгресс украинских националистов (1992 г.)



· Национальное собрание Украины - Украинская народная самооборона (1990 г.)



· УНСО (1991 г.)



· Народное движение Украины (1990 г.)



· "Мизантропик Дивижн"* (MD) - украиноязычная секция международной боевой неонацистской сети с фашистской атрибутикой (свастика, униформа "СС" и вермахта и т.д.), действующей под лозунгами "Смерть россии!" (Россия на флаге "MD" со свастикой с маленькой буквы).



· Всеукраинское политическое движение "Государственная независимость Украины" (1990–2003 гг.).



· Социал-национальная партия Украины (СНПУ, 1991–2004 гг.).



· Организация украинских националистов (ОУН, 1929 г.)



Военизированные националистические организации:



· Добровольческий Рух ОУН (2015 г.)



· Батальон "Азов" (2014 г.), входящий в ВСУ, был в контакте с неонацистскими организациями, в т.ч. американским членом "террористической национал-социалистической организации".



Количественный состав неонацистских объединений и социальная база поддержки требует специальных исследований на основе методов анализа социальных сетей и больших данных.



Часть II. Денацификация Украины

После того, как российским президентом одной из целей проведения специальной военной операции на Украине была определена денацификация, опубликован ряд интересных работ: "Денацификация: необходимо очищение украинского общества" - Н. Сорокин (Завтра, 28 февраля 2022), "Денацификация. О том, как в Германии исправляли ошибки прошлого" - Г. Бовт (Газета.ру, 21 марта 2022) и другие, в которых был рассмотрен исторический опыт Германии, исследованы актуальные проблемы современной денацификации, которые необходимо решать, обсуждается тезис о необходимости подготовки документальной основы и комплексной программы/плана денацификации.



Полагаемым необходимым представить собственное видение процесса денацификации, основанное с одной стороны на учете исторического опыта стран-союзников в послевоенной Германии, многие аспекты которого не утратили актуальность и сегодня, с другой - выделить основные направления денацификации Украины.



Денацификация Германии



Юридически денацификация стала результатом Потсдамского соглашения 1945 года, в рамках которого были приняты документы, зафиксировавшие итоги Потсдамской конференции, проходившей с 17 июля по 2 августа 1945 года в Потсдаме в закрытом режиме без участия прессы. На Потсдамской конференции фактически была зафиксирована коллективная ответственность всех четырех держав-союзниц за Германию в целом, были приняты решения о новом политическом и территориальном устройстве Германии, ее демилитаризации и денацификации, выплачиваемых Германией репарациях и судьбе немецких военных преступников.



В Потсдамской конференции участвовали руководители держав-победительниц СССР, США и Великобритания - И. Сталин, Г. Трумэн и У. Черчилль и министрами иностранных дел. В дальнейшем Черчилля сменил новый премьер-министр Великобритании К.Эттли. Франция в Потсдамской конференции не участвовала, присоединилась 4 августа 1945 г. с оговорками к Потсдамскому соглашению.



Заключительный протокол Потсдамской конференции был опубликован в виде совместного коммюнике под названием "Ведомственное сообщение о Берлинской конференции трех держав", и представлял собой заявление о намерениях (а не императивный международный договор).



Подписанный сторонами-участницами конференции протокол содержал следующие пункты: ход конференции; учреждение Совета министров иностранных дел (СМИД); принципы послевоенной оккупации Германии; положения о репарациях; экономическая целостность Германии, распоряжение военно-морским и торговым флотом Германии; предание суду военных преступников; нормы по территориальным вопросам и восточным землям (до окончательного мирного урегулирования с Польшей и Австрией); заключение мирных договоров; управление опекаемыми территориями;



переселение оставшегося германского населения из Польши и управляемых ею территорий Германии, из Чехословакии и Венгрии.



Согласно концепции союзников, закрепленной по результатам Потсдамского соглашения 1945 года, денацификация предусматривала ликвидацию всех нацистских организаций, очищение" немецкого и австрийского общества, культуры, СМИ, экономики, юриспруденции и политики от любого рода националистических идей.



С начала 1946 года Контрольным советом стран-союзниц было издан ряд директив, концептуально оформивший основные политические принципы послевоенной Германии и дифференцированы категории лиц, подлежащих судебному следствию и мерам.



Законом № 4 Контрольного совета от 30 октября 1945 года было установлено, что уголовные дела за преступления нацистов против граждан стран Антигитлеровской коалиции должны рассматривать только военные трибуналы государств-союзников.



Законом № 10 Контрольного совета было предусмотрено введение новых составов преступлений: преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, принадлежность к определенным категориям преступной группы или организации (НСДАП, Гестапо, СС и других.



Политические принципы послевоенной Германии включали:



Денацификацию - ликвидацию всех нацистских организаций, идея которой была выдвинута и рассмотрена в рамках Потсдамского соглашения 1945 г. и предусматривало "очищение" немецкого и австрийского обществ, культуры, прессы, экономики, юриспруденции, образования и политики от нацистской идеологии и любого рода национал-социалистического влияния.



Демилитаризация включала полное разоружение Германии, роспуск армии, ликвидацию запасов вооружения и полный демонтаж военно-промышленного комплекса оккупированной Германии с целью предотвращения дальнейшей военной угрозы с ее стороны.



Демократизация включала восстановление и поддержка гражданских свобод, в том числе свободы слова, прессы и религии, принцип многопартийности выборов и разделения органов власти, с ограничениями, предусмотренными необходимостью соблюдения военной безопасности. Демократические принципы реализовывались с контролем за системой образования и воспитания в Германии.



Децентрализация реализовывалась путем передачи функционала, ресурсов, и полномочий по принятию политических решений на средний и низший уровень (городов, поселков и деревень), в сфере экономики - деконцентрация экономической мощи Германии.



Демонтаж в историческом контексте представлял собой ликвидацию промышленной инфраструктуры (металлургии, тяжелой промышленности) с целью недопущения индустриальной основы новой войны, а также устранение ущерба СССР, нанесенного Германией.



Денацификация в послевоенной Германии - являлась вынужденной, комплексной мерой реагирования стран-союзниц на массовые преступления нацистов, приведшие к массовой гибели мирного населения, проводилась с различной степенью жестокости в зависимости от зоны послевоенной Германии.



Историческим документом, реализовавшим стратегические концепты Потсдамского соглашения 1945 г. по денацификации Германии, стала Директива Контрольного совета № 38 от 12 октября 1946 года "Арест и наказание военных преступников, нацистов и милитаристов; интернирование, контроль и надзор за потенциально опасными немцами" (полный текст документа приведен в конце статьи), в котором было провозглашено, что целью денацификации являлось "установление общей политики Германии охватывающей:



(а) Наказание военных преступников, нацистов, милитаристов и промышленников, которые поощряли и поддерживали нацистский режим.



(b) Полное и прочное уничтожение нацизма и милитаризма путем заключения в тюрьму и ограничений для важных участников или приверженцев этих верований.



(c) Интернирование немцев, которые, хотя и не виновны в конкретных преступлениях, считаются опасными для целей союзников, а также контроль и наблюдение за другими, считающимися потенциально столь же опасными".



Директива Контрольного совета № 38 от 12 октября 1946 г. конкретизировала денацификацию, предусмотренную Потсдамским соглашением. Главную ответственность за этот процесс должны были взять на себя Командующие зон оккупации. Все взрослые немцы должны были предстать перед судами по денацификации [Spruchkammern], где будет рассмотрено их поведение во времена Третьего рейха.



Данным документом был установлены категории преступников и пособников, в зависимости от степени тяжести совершенных преступлений или содействии, процедуры в отношение осужденных - интернирование, контроль и надзор за потенциально опасными немцами, различные степень санкций для четырех категорий преступников и пособников нацизма (функционеров режима, сотрудников карательных органов, определенных категорий военных, членов НСДАП и некоторых других.



Лиц, подлежащих денацификации, поместили в одну из пяти групп: главные преступники, преступники, мелкие преступники, последователи или реабилитированные лица. Директива стремилась дать точное определение вида поведения, применимого к каждой категории, и установить наличие наказания. Наказание могло варьироваться от смертной казни или длительных тюремных сроков наказания для серьезных преступников до конфискации имущества, запрет на занятие профессиональной деятельностью, снижение заработной платы, ограничение на поездку или обязательную регистрацию в органах власти.



В своей работе Г. Кун "Возвращение из преисподней: денацификация послевоенной Германии" (журнал "Историк и художник", 2007. № 12), опираясь на немецкие архивные данные, подробно осветил процесс послевоенной денацификации Германии и насколько различны были подходы к ее реализации у Советского Союза и союзников.



Несмотря на попытки нацистов сжечь документы, подтверждающие их преступления, сразу после капитуляции Германии во Второй мировой войне в руках союзников оказалась картотека, состоящая из 8 млн учетных карточек, содержавшая сведения о членах и кандидатах в члены нацистской партии. В первые же дни были арестованы и отправлены в строго изолированные лагеря нацисты, занимавшие посты различной степени важности в нацистской Германии: общее число арестованных составило в английской оккупационной зоне около 90 тысяч человек, в американской - свыше 100 тысяч.



Согласно Директиве первая самая опасная группа - главные преступники могли быть заключены в тюрьму или интернированы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и последующим ограничением в правах.



Вторая группа - преступники также могут быть заключены в тюрьму или интернированы на срок до 10 лет с конфискацией имущества и последующим ограничением в правах.



Третья группа - так называемым второстепенным преступникам может быть дан испытательный срок по меньшей мере на два года, но, как правило, не более трех лет, в течение которого они ограничиваются в правах.



Четвертая группа - от последователей может быть потребована периодическая явка в полицию по месту жительства, им не будет дозволено покидать оккупационную зону или Германию без разрешения, им может быть приказан выход в отставку или перевод на низшую должность или работу, им можно приказать выплатить единовременно или повторно взнос в счет репараций, они не могут выставляться кандидатами на выборах в любую инстанцию, но могут голосовать.



Директивно предусматривалось, что "лица, которые, несмотря на свое формальное членство или кандидатство или какие-либо другие внешние признаки, не только занимали пассивную позицию, но и активно сопротивлялись национал-социалистической тирании по мере своих сил, терпя вследствие этого невыгоды" считаются реабилитированными и к ним не может быть применено никаких санкций.



В зависимости от отнесения к той или иной категории зависела форма и степень наказания.



"Получатели выгод" от нацизма наказывались трудовым лагерем сроком до пяти лет, привлечение к общественным работам, конфискации имущества (полной или частичной), в особых случаях - лишение избирательного или запрет на занятие определенных должностей сроком не менее 5 лет.



"Попутчики" наказывались возмещением ущерба путем внесения денежного взноса или регулярной выплатой, в случае отказа - денежным штрафом или принудительным трудом. В редких случаях для этой категории предусматривалось понижение в должности или отправка на пенсию.



В американской зоне, где подходы к очистительной денацификации были самые строгие, были признаны: главными виновными – 1654; виновными – 22122; незначительно виновными – 106422; попутчиками – 485057; невиновными – 18454; попавшими под амнистию – 2789196, прекращено по разным причинам производство – 200207.



Свидетельство о прохождении денацификации базировалось на необходимости заполнения обширной анкеты из 131 вопроса, включая сведения о личной, политической и профессиональной деятельности.



Получение продуктовой карточки и трудоустройство было возможны только при предъявлении квитанции о сдаче такой анкеты для запуска процедуры денацификации. "Уклонисты" могли подвергаться санкциям, вплоть до тюремного заключения.



Общее количество немцев, причастных к нацизму, по данным союзников в 1945-1948 годах составляло около 3,5 млн немцев. Однако вся немецкая нация была признана больной нацизмом, в связи с чем даже мирное население должно было пройти процедуру денацификации.



В соответствии с Законом Контрольного совета № 4 от 30 октября 1945 года, уголовные дела за преступления нацистов против граждан стран Антигитлеровской коалиции должны рассматривать только военные трибуналы государств-союзников. Детально процесс денацификации исследовали историки А. Грахоцкий, В.Кружков, Е. Харонкина, Е. Лезина и другие авторы.



Немецкий историк А. Вайнке в своей монографии "Преследование нацистских преступников в разделенной Германии" (2002 г.) указал, что в 1945-1949 годах перед военными трибуналами государств-союзников предстали около 10 тысяч гитлеровцев.



Однако процесс денацификации в разных оккупационных зонах Германии стран-союзниц - СССР, США, Великобритании, Франции, - осуществлялся с разной степенью интенсивности и жесткости, в российской и французской зоне - более лояльно, а в американской - очень жестко.



Карта Германии по зонам ответственности государств-союзников

В работе "Холокост немецкие суды: амнистировать, вытеснять, наказать (Jasch H.-Ch., Kaiser W., 2017 г.) уточнялось, что после 1946 года военная администрация советской зоны оккупации разрешила немецким судам рассматривать дела о преступлениях, которых совершили немцы против граждан иных стран. Денацификация в советской зоне проводилась одновременно с социальной перестройкой общества по социалистическому образцу. Функционеры НСДАП были однозначно отстранены от руководства и частично изолированы в тюрьмах.



Опираясь на сведения немецких архивов Г. Кун подчеркивает, что в советской зоне денацификация проходила менее бюрократически и более снисходительно к рядовым членам партии, которые сразу же после окончания войны получили принципиальную возможность интеграции в новое общество, нацеливаясь на будущее страны без капиталистов и крупных землевладельцев, с рабочими на руководящих постах.



Последовательно очищались органы управления, юстиции, средняя и высшая школы, откуда уволили в 1945-1948 гг. примерно полмиллиона бывших членов нацистской партии - 80 % всех судей и учителей. Пока переписывались учебники и формировались новые учебные программы детей обучали пенсионеры и студенты. Были созданы 200 новых судов с обновленным кадровым составом. Считается, что денацификация в советской зоне явилась знаком разрыва с нацистским прошлым. В феврале 1948 г. ее официально объявили завершенной.



В советской и западной зоне были запрещены все ранее работавшие СМИ, активно шел процесс создания новых форм независимой прессы (США), в советской зоне копировался централизованный подход советской прессы.



Спустя три года в конце мая 1948 года союзники трех западных зон прекратили контроль над денацификацией и передали ее полностью немцам.

Новая немецкая элита под надзором союзников не намеревалась ограничиться такими защитными мерами, как осуждение главных военных преступников и наказание крупных и мелких нацистов, а ставила целью полное искоренение духа нацизма и демократизацию общество.

Перевоспитание начиналось в некоторых городах и деревнях с шоковой терапии: население принуждали осматривать концлагерь в их местности, демонстрировали "добровольно-принудительным" зрителям документальный фильм о лагерях уничтожения "Жернова смерти".



В американской оккупационной зоне в 1948 году немецкие суды получили полномочия рассматривать преступления, совершенные в отношении евреев Восточной Европы, а также иностранных рабочих, угнанных в нацистскую Германию. Дела обвиняемых в военных преступлениях в американской зоне также рассматривали суды присяжных. В Оккупационной зоне США в 545 судах американским военным командованием было разобрано более 900 тысяч дел.



Вместе с тем, по единодушным оценкам историков-исследователей, опиравшихся на свидетельские показания, американские подходы к денацификации существенно отличались практики союзников.



Наряду с процедурой привлечения к ответственности преступников и их пособников, в процесс денацификации было вовлечено гражданское население Германии, которому принудительно показывали фильмы о военных преступлениях и концентрационных лагерях.



Одной из самых жестких форм процесса денацификации германского населения в 1945 году, отпечатавшееся в эмоциональной памяти немцев на многие десятилетия, стал привлечение американскими военными гражданского населения, направление его к местам массовых захоронений расстрелянных мирных граждан и принуждение выкапывания вручную и подручными средствами из общих мест тел погибших евреев, русских, поляков, венгров, перенос на руках искалеченных, изуродованных тел погибших, в том числе детей и младенцев, и перезахоронение их.



Денацификация по-американски



Именно такая организация американцами буквально "влобовую" шокирующей "очной ставки" мирных немцев с результатами зверств нацистов, виновных в массовой гибели невиновных людей, не только заставило немцев испытать эмоциональное потрясение, ужас и шок, но и впоследствии испытывать глобальную вину и стыд немецкой нации за "молчаливую причастность" при одном только упоминании причастности нацизму, и послужило многолетней жестокой "прививкой" против распространения идеологии нацизма.



Однако даже столь беспрецедентные меры в отношении лиц, причастных к нацизму, включающие запрет занимать государственные должности, не смогла полной мере перекрыть политическую карьеру бывших членов НСДАП, проживающих в западной зоне ответственности, часть из которых позднее заняла руководящие должности, около 40 % вливались и составляли костяк новых партий ФРГ.



Методы и формы денацификации, проводимые странами-союзницами, имели свою специфику в зависимости о того, представители какой страны из держав-победительниц ее проводили, временной период (на территории СССР вплоть до 60-х годов) и территории, на которой она осуществлялась в Германии, Прибалтике, на Украине в послевоенное время. Но главные принципы денацификации, изложенные в специальном документе - Директиве Контрольного совета № 38 от 12 октября 1946 г. (приведен ниже без приложения), объединялись единой целью - неотвратимое наказание главных военных преступников и пособников нацизма и упреждающие мероприятия недопустимости нацизма в будущем.



Директива Контрольного совета № 38 от 12 октября 1946 г. "Арест и наказание военных преступников, нацистов и милитаристов, а также интернирование, контроль и наблюдение за потенциально опасными немцами".



Контрольный совет постановляет:



ЧАСТЬ I



1. Целью этой статьи является установление общей политики Германии, охватывающей:



(а) Наказание военных охранников, нацистов, милитаристов и промышленников, которые поощряли и поддерживали нацистский режим.

(b) Полное и прочное уничтожение нацизма и милитаризма путем заключения в тюрьму и ограничения важных участников или приверженцев этих верований.



(c) Интернирование немцев, которые, хотя и не виновны в конкретных преступлениях, считаются опасными для целей союзников, а также контроль и наблюдение за другими, считающимися потенциально столь же опасными



2. Ссылки

(а) Потсдамское соглашение, разд. III, пара. 3, I(а);

(б) Потсдамское соглашение, ст. III, пара. 3, III;

(c) Потсдамское соглашение, ст. III, пара. 5;

г) Директива Контрольного совета № 24;

(e) Контроль Законного совета № 10, Статья II, Параграф 3 и Статья III, Параграфы. 1 и 2.



3. Проблема и общие принципы

Считается, что для осуществления принципов, установленных в Потсдаме, необходимо будет разделить военных преступников и потенциально опасных лиц на пять основных категорий и установить наказания и санкции, соответствующие каждой категории. Мы считаем, что состав категорий и характер взысканий и санкций должны быть согласованы в некоторых деталях, но никоим образом не ограничивая полную свободу действий, предоставляемую Законом № 10 Контрольного совета командирам зон.



4. В настоящее время требуется четкое определение политики союзников в отношении явно опасных, а также только потенциально опасных немцев, чтобы установить единые положения для размещения этих лиц в различных зонах.



5. Категории и состав включают

Состав категорий и санкций подробно рассматривается в Части II настоящей Директивы. Они должны применяться в соответствии со следующими общими принципами:

а) следует проводить различие между тюремным заключением военных преступников и аналогичных правонарушителей за преступное поведение и интернированием потенциально опасных лиц, которые могут быть заключены под стражу, поскольку их свобода будет представлять опасность для Союзнического дела.

(b) Командиры зон могут, если они того пожелают, поместить человека в более низкую категорию условно, за исключением тех, кто был осужден за особо тяжкие преступления в связи с их виной в конкретных преступлениях.

(c) В пределах категорий Командующие зонами сохранят за собой право по своему усмотрению изменять санкции, если это необходимо для удовлетворения требований отдельных случаев в пределах, установленных в настоящей Директиве.

(d) Классификация всех правонарушителей и потенциально опасных лиц, оценка санкций и рассмотрение дел будут осуществляться агентствами, назначенными командующими зонами в качестве ответственных за выполнение настоящей директивы.

(e) Командиры зон и трибуналы будут иметь право повышать или понижать категории лиц. Командиры зон могут, если они желают, использовать немецкие трибуналы для целей классификации, суда и пересмотра.

(f) В целях предотвращения того, чтобы лица, в отношении которых ведется работа в соответствии с настоящей Директивой, избежали каких-либо последствий Директивы путем переезда в другую Зону, каждый Командующий Зоной должен обеспечить, чтобы другие Зоны знали и понимали методы, используемые им для подтверждения документов, удостоверяющих личность классифицированные лица.

(g) Для выполнения настоящей Директивы рекомендуется, чтобы Командующий каждой Зоной издавал Приказы или Зональные законы, соответствующие по существу положениям и принципам настоящей Директивы в его собственной Зоне. Командиры Зон будут снабжать друг друга копиями таких Законов или Приказов.

(h)При условии, что такие Зональные законы в целом соответствуют изложенным здесь принципам, за отдельными командирами зон сохраняется полная свобода действий в отношении их применения в деталях в соответствии с местной ситуацией в их соответствующих зонах.



(i) В Берлине Союзная Комендатура будет нести ответственность за выполнение принципов и положений настоящей Директивы и будет издавать такие постановления и приказы, которые требуются для этой цели. Любая свобода действий при выполнении настоящей Директивы, оставленная командующим зонами, будет осуществляться Комендатурой союзников в Берлине.



(j) Помимо категорий и санкций, установленных в Части II настоящей Директивы, лица, совершившие военные преступления или преступления против мира или человечности, как они определены в Законе № 10 Контрольного совета, будут рассматриваться в соответствии с положениями и процедурами, установленными тот Закон.



ЧАСТЬ II



СТАТЬЯ 1 Группы ответственных лиц



Для справедливого определения ответственности и обеспечения наложения (за исключением случая 5 ниже) санкций должны быть выделены следующие группы лиц:

1. Крупные преступники;

2. Правонарушители (активисты, милитаристы, спекулянты);

3. Мелкие правонарушители (стажеры);

4. Последователи;

5. Реабилитированные лица. (Лица, включенные в вышеуказанные категории, которые могут доказать свою невиновность перед трибуналом.)



СТАТЬЯ 2 Крупные правонарушители



К крупным преступникам относятся:



1. Кто по политическим мотивам совершил преступления против жертв или противников национал-социализма;

2. Любой, кто в Германии или на оккупированных территориях обращался с иностранными гражданами или военнопленными вопреки международному праву;



3. Любой, кто несет ответственность за бесчинства, грабежи, депортации или другие акты жестокости, даже если они совершены в борьбе с движениями сопротивления;

4. Любой, кто занимал руководящую должность в НСДАП, одном из ее формирований или дочерних организаций, или в любой другой национал-социалистической или милитаристской организации;

5. Любой, кто в правительстве рейха, земель или в администрации ранее оккупированных территорий занимал руководящую должность, которую мог занимать только ведущий национал-социалист или ведущий сторонник национал-социалистической тирании;

6. Тот, кто оказывал крупную политическую, экономическую пропагандистскую или иную поддержку национал-социалистической тирании или кто по причине своих отношений с национал-социалистической тиранией получал очень значительные прибыли для себя или других;

7. Любой, кто активно участвовал в национал-социалистической тирании в гестапо, СД, СС или Geheime Feld- или Grenz-Polizei;

8. Любой, кто в какой бы то ни было форме участвовал в убийствах, пытках или других жестокостях в концентрационном лагере, трудовом лагере, медицинском учреждении или приюте;

9. Любой, кто для личной выгоды или выгоды активно сотрудничал с гестапо, СД, СС или подобными организациями, разоблачая или иным образом способствуя преследованию противников национал-социалистической тирании;

10. Любой указанный член Верховного командования германских вооруженных сил;

11. В части I Приложения "А" приводится перечень категорий лиц, которые в силу характера якобы совершенных ими преступлений, указанных в пп. 1-10 настоящей статьи, а также занимаемые ими должности подлежат тщательному расследованию и, если результаты расследования потребуют судебного разбирательства, должны быть привлечены к судебной ответственности как лица, совершившие особо тяжкие преступления, и наказаны в случае признания их виновными.



СТАТЬЯ 3 Правонарушители



А. Активисты



I. Активистом является:

1. Тот, кто своим положением или деятельностью существенно продвинул национал-социалистическую тиранию;

2. Любой, кто воспользовался своим положением, своим влиянием или своими связями для применения силы и высказывания угроз, жестоких действий и осуществления притеснений или иных несправедливых мер.

3. Любой, кто проявил себя как открытый приверженец национал-социалистической тирании, особенно ее расовых убеждений.



II. Активистами, в частности, являются следующие лица, если они не являются тяжкими преступниками:



1. Любой, кто существенным образом способствовал установлению, укреплению или сохранению национал-социалистической тирании словом или делом, особенно публично посредством речей или писем или посредством добровольных пожертвований за счет своей или чужой собственности либо с использованием своей личной репутации или своего положения в политической, экономической или культурной жизни;



2. Тот, кто через национал-социалистическое учение или воспитание отравил дух и душу молодежи;



3. Тот, кто в целях укрепления национал-социалистической тирании подорвал семейную и супружескую жизнь, пренебрегая общепризнанными моральными принципами;

4. Любой, кто на службе национал-социализма незаконно вмешивался в отправление правосудия или политически злоупотреблял своим положением судьи или прокурора;

5. Любой, кто на службе национал-социализма агитировал с подстрекательством или насилием против церквей, религиозных общин или идеологических объединений;

6. Любой, кто на службе национал-социализма высмеивал, портил или уничтожал ценности искусства или науки;

7. Любой, кто принимал руководящее или активное участие в уничтожении профсоюзов, подавлении труда и незаконном присвоении имущества профсоюзов;

8. Любой, кто в качестве провокатора, агента или информатора вызвал или пытался вызвать возбуждение дела в ущерб другим лицам из-за их расы, религии или политической оппозиции национал-социализму или из-за нарушения национал-социалистических правил;

9. Любой, кто использовал свое положение или власть при национал-социалистической тирании для совершения преступлений, в частности, посягательств, хищений и мошенничества;

10. Любой, кто словом или делом занял позицию ненависти к противникам НСДАП в Германии или за границей, к военнопленным, населению ранее оккупированных территорий, иностранным гражданским рабочим, заключенным или подобным лицам;

11. Любой, кто выступал за переход на фронт из-за оппозиции национал-социализму.



III. Активистом также является любое лицо, которое после 8 мая 1945 года поставило или может поставить под угрозу мир немецкого народа или всего мира, защищая национал-социализм или милитаризм, изобретая или распространяя злонамеренные слухи.



Б. Милитаристы



I. Милитаристом является:

1. Тот, кто стремился привести жизнь немецкого народа в соответствие с политикой милитаристской силы;

2. Любой, кто выступал или несет ответственность за господство над иностранными народами, их эксплуатацию или перемещение; или

3. Любой, кто для этих целей продвигал вооружение.



II. Милитаристами, в частности, являются следующие лица, если они не являются тяжкими преступниками:

1. Любое лицо, которое словом или делом устанавливало или распространяло милитаристские доктрины или программы или принимало активное участие в любой организации (кроме Вермахта), служащей продвижению милитаристских идей. .

2. Тот, кто до 1935 г. организовывал или участвовал в организации планомерной подготовки молодежи к войне;

3. Любой, кто, осуществляя власть командования, несет ответственность за бессмысленное опустошение после вторжения в Германию городов и деревень;

4. Любой, независимо от его звания, который в качестве члена Вооруженных Сил (Вермахта), Имперской трудовой службы (Reichsarbeitsdienst), Организации Тодта (OT) или Транспортной группы Шлеера злоупотреблял своими служебными полномочиями для получения личных преимуществ или жестоко плохо обращаться с подчиненными;

5. Любой, чье прошлое обучение и деятельность в Генеральном штабе или иным образом, по мнению командующих зонами, способствовали продвижению милитаризма и кого, по мнению командующих зонами, могут поставить под угрозу цели союзников.



C. Спекулянты



I. Спекулянтом является:

Любой, кто, используя свое политическое положение или связи, получил личные или экономические выгоды для себя или других от национал-социалистической тирании, перевооружения или войны.



II. Спекулянтами, в частности, являются следующие лица, поскольку они не являются крупными преступниками:



1. Всякий, кто исключительно благодаря своему членству в НСДАП получил должность или был преимущественно повышен в ней;

2. Любой, кто получил существенные пожертвования от НСДАП или ее формирований или дочерних организаций;

3. Любой, кто получал или стремился к выгоде для себя или других за счет тех, кто подвергался преследованиям по политическим, религиозным или расовым мотивам, прямо или косвенно, особенно в связи с присвоением, принудительной продажей или подобными сделками;

4. Любой, кто получил непропорционально высокую прибыль от вооружений или военных сделок;

5. Тот, кто неосновательно обогатился в связи с управлением ранее оккупированными территориями.



Г. В Части II Приложения "А" приводится перечень категорий лиц, которые в силу характера предположительно совершенных ими преступлений, указанных в пунктах А, Б и С настоящей статьи, будут тщательно расследованы и, если результаты расследования требуют судебного разбирательства, должны быть привлечены к суду как виновные и наказаны в случае признания их виновными.



СТАТЬЯ 4 Мелкие правонарушители (стажеры)



I. Мелким правонарушителем является:

1. Любое лицо, включая бывших военнослужащих Вооруженных Сил, которое во всем остальном принадлежит к группам правонарушителей, но в силу особых обстоятельств кажется заслуживающим более мягкого осуждения и, согласно его характеру, может ожидать выполнения своих обязанностей в качестве гражданин мирного демократического государства после прохождения испытательного срока;

2. Любой, кто иначе принадлежит к группе последователей, но из-за своего поведения и ввиду своего характера, должен сначала проявить себя.



II. Более мелким преступником является:

1. Любой, кто родился после первого дня января 1919 года, не принадлежит к группе серьезных преступников, но кажется преступником, однако не проявляя презренного или жестокого поведения и который может быть ожидал ввиду его характера, чтобы проявить себя;

2. Любой, не крупный преступник, который кажется преступником, но рано и безоговорочно отошел от национал-социализма и его методов.

3. В части III Приложения "А" приведен перечень категорий лиц, в отношении которых будет проведено тщательное расследование и при наличии доказательств вины в соответствии с положениями пп. I и II настоящей статьи, будут привлечены к ответственности как менее опасные преступники и наказаны, если их вина будет доказана.



СТАТЬЯ 5 Последователи



I. Последователь:

Любой, кто был не более чем номинальным участником или сторонником национал-социалистической тирании.



II. В соответствии с этим стандартом последователем, в частности, является:

1. Любой, кто в качестве члена НСДАП или одного из ее формирований, за исключением HJ и BDM, только платил членские взносы, участвовал в собраниях, где присутствие было обязательным, или выполнять неважные или чисто рутинные обязанности, которые были возложены на всех членов.

2. Любой, не являющийся тяжким преступником, преступником или преступником меньшей тяжести, который был кандидатом в члены НСДАП, но еще не был окончательно принят в члены;

3. Любое лицо, являющееся бывшим военнослужащим, которое, по мнению Командующего Зоной, в силу своей квалификации может поставить под угрозу цели союзнико



НСДАП, но еще не был принят в собрание;

3. Любое лицо, являющееся бывшим военнослужащим, которое, по мнению Командующего Зоной, в силу своей квалификации может поставить под защиту союзников целителей



СТАТЬЯ 6 Реабилитированные лица



Реабилитированным является:

Любой, кто, несмотря на его формальное членство или кандидатуру или любой другой внешний признак, не только проявлял пассивную позицию, но и активно сопротивлялся национал-социалистической тирании в пределах своих полномочий и тем самым страдал от невыгодного положения.



СТАТЬЯ 7 Санкции



В соответствии со степенью ответственности санкции, указанные в статьях 8-11, должны применяться в справедливой выборке и градации, чтобы добиться исключения национал-социализма и милитаризма из жизни немецкого народа и возмещения причиненного ущерба.



СТАТЬЯ 8 Санкции в отношении серьезных правонарушителей



I. Серьезные преступники, совершившие конкретное военное преступление, подлежат следующим санкциям:

(a) смертная казнь;

b) тюремное заключение на всю жизнь или на срок от пяти до пятнадцати лет с каторжными работами или без таковых;

(c) Кроме того, могут быть применены любые санкции, перечисленные в пункте II настоящей статьи.



II. Следующие санкции могут быть применены к другим тяжким преступникам:

(a) они должны быть заключены в тюрьму или интернированы на срок, не превышающий 10 лет; можно учесть интернирование после 8 мая 1945 г.; инвалиды будут обязаны выполнять специальные работы в соответствии со своими возможностями;



(b) Их имущество может быть конфисковано. Однако им должна быть оставлена ​​сумма, необходимая для покрытия простого существования, принимая во внимание семейные условия и способность зарабатывать;

(c) Они не имеют права занимать какие-либо государственные должности, в том числе должности нотариуса или адвоката;

d) они теряют любые законные права на получение пенсии или пособия, выплачиваемых из государственных фондов;

(e) Они должны потерять право голоса, способность быть избранными и право быть политически активными в любом случае или быть членами политической партии;

f) им не разрешается быть членами профсоюза, деловой или профессиональной ассоциации;



(g) Им запрещается в течение не менее десяти лет после их выпуска:

i) заниматься профессиональной или независимой деятельностью на предприятии или хозяйственной деятельности любого рода, владеть долей в нем или контролировать или контролировать его;

ii) быть занятым на любой зависимой должности, кроме обычной работы;

iii) быть активным учителем, проповедником, редактором, автором или радиокомментатором;

h) на них распространяются ограничения в отношении жилой площади и места жительства, и они могут быть призваны на общественные работы;

(i) Они теряют все лицензии, концессии и привилегии, предоставленные им, а также право владеть автомобилем.



СТАТЬЯ 9 Санкции в отношении правонарушителей



1.Они могут быть заключены в тюрьму или интернированы на срок до десяти лет для проведения ремонтно-восстановительных работ. Политическое интернирование после 8 мая 1945 г. может быть принято во внимание.

2. Их имущество может быть конфисковано (в качестве возмещения ущерба) полностью или частично. В случае частичной конфискации имущества следует отдавать предпочтение средствам производства (Sachwerte). Им должны быть оставлены необходимые предметы для повседневного использования.

3. Они не имеют права занимать какие-либо государственные должности, в том числе должности нотариуса или адвоката.



4. Они теряют любые законные права на получение пенсии или пособия, выплачиваемых из государственных фондов.

5. Они теряют право голоса, способность быть избранными и право быть политически активными в любой форме или быть членами политической партии.

6. Им не разрешается быть членами профсоюзов, деловых или профессиональных ассоциаций.

7. Им запрещается в течение не менее пяти лет после их освобождения:

(a) заниматься профессиональной или независимой деятельностью на предприятии или хозяйственной деятельности любого рода, владеть долей в нем или контролировать или контролировать его.

(b) Быть занятым на любой зависимой должности, кроме обычной работы.

(c) Быть активным учителем, проповедником, редактором, автором или радиокомментатором.

8. На них распространяются ограничения по жилой площади и месту жительства.

9. Они теряют все предоставленные им лицензии, концессии и привилегии, а также право на владение автотранспортным средством.

10. По усмотрению Командующих Зон, санкции могут быть включены в зональные законы, запрещающие правонарушителям покидать Зону без разрешения.



СТАТЬЯ 10 Санкции против мелких правонарушителей



Если решение трибунала относит человека к категории мелких правонарушителей, он может быть помещен на испытательный срок. Испытательный срок должен быть не менее двух лет, но, как правило, не более трех лет. В какую группу будет окончательно отнесено лицо, ответственное по настоящему Договору, будет зависеть от его поведения в период испытательного срока. Во время испытательного срока будут применяться следующие санкции:



1. В течение испытательного срока им запрещается:



(a) управлять предприятием в качестве владельца, партнера, управляющего или руководителя, осуществлять надзор или контроль над предприятием или приобретать любое предприятие в полностью или частично, или любую долю или долю в нем, полностью или частично;



(б) Быть активным учителем, проповедником, писателем, редактором или радиокомментатором.



2. Если мелкий правонарушитель является владельцем независимого предприятия или какой-либо доли в нем на момент его классификации, его доля в таком предприятии может быть заблокирована.



3. Термин "предприятие", используемый в подпунктах "а" и 2 пункта 1 настоящей статьи, может не включать мелкие ремесленные предприятия, розничные магазины, фермы и подобные предприятия, на которых занято менее 20 человек.



4. Имущественные ценности, приобретение которых основывалось на использовании политических связей или специальных национал-социалистических мер, таких как арианизация и вооружение, подлежат конфискации.

5. На период испытательного срока могут быть наложены дополнительные санкции, вытекающие из указанных в статье 11 настоящего Федерального закона, путем их избрания и изменения, в частности:

а) ограничения на занятие независимой профессией и запрет на обучение подмастерьев;

(b) В отношении государственных служащих: уменьшение пенсии, выход на пенсию или перевод на должность с меньшим рангом или на другую должность с уменьшением вознаграждения, прекращение продвижения по службе, перевод из отношений государственной службы в отношения контрактного служащего.



6. Не допускается помещение в трудовой лагерь или конфискация всего имущества.



7. На усмотрение Командующих Зонами санкции могут быть включены в зональные законы, запрещающие мелким правонарушителям покидать Зону без разрешения.



8. По усмотрению командующих зонами санкции могут быть включены в зональные законы, лишая их права быть избранным и права быть политически активным в любой форме или быть членом политической партии. Им также может быть отказано в праве голоса.



9. От них могут потребовать периодически отмечаться в полиции по месту жительства.



СТАТЬЯ 11 Санкции против последователей



На усмотрение Командующих Зонами могут быть применены следующие санкции к последователям:

1. Они могут быть обязаны периодически отмечаться в полиции по месту жительства;



2. Им не разрешается покидать Зону или Германию без разрешения;

3. Гражданские члены этой категории не могут баллотироваться на выборах ни на каком уровне, но могут голосовать.

4. Кроме того, в отношении государственных служащих может быть назначен выход в отставку или перевод на должность с более низким рангом или на другую должность, возможно, с уменьшением вознаграждения или отменой продвижения по службе, установленного в то время, когда лицо принадлежало к НСДАП. Соответствующие меры могут быть применены к лицам, занятым в хозяйственных предприятиях, в том числе в сельском и лесном хозяйстве.

5. Им может быть предписано уплачивать разовые или регулярные взносы в фонды возмещения ущерба. При определении размера взносов принимается во внимание период членства последователя, уплаченные им сборы и взносы, его состояние и доход, его семейное положение и другие соответствующие факторы.



СТАТЬЯ 12 Реабилитированные лица



К лицам, объявленным трибуналом реабилитированными, не применяются никакие санкции.



СТАТЬЯ 13



Лица, относящиеся к категориям, определенным в статьях 2–6 выше, которые виновны в конкретных военных преступлениях или других правонарушениях, могут быть привлечены к ответственности независимо от их квалификации в соответствии с настоящей Директивой. Наложение санкций в соответствии с настоящей Директивой не препятствует уголовному преследованию за одно и то же правонарушение.



Берлин, 12 октября 1946 года.



Р. НУАРЕ, генерал дивизии



П.А. КУРОЧКИН, генерал-полковник



ЛЮЦИУС Д. КЛЕЙ, генерал-лейтенант



ГВЕЙ ЕРСКИН, генерал-майор



Современные правовые основы денацификации Украины

В докладе МИД России "Неонацизм - опасный вызов правам человека, демократии и верховенству права" (Москва, 2015 г.) представлен международный анализ неонацистских тенденции в мире и ситуация в области соблюдения государствами международно-правовых обязательств в сфере противодействия нацизму и неонацизму, дан обзор международных инструментов и механизмов по проблематике борьбы с нацизмом, военными преступлениями, преступлениями против человечности, геноцидом, героизацией нацизма, неонацизмом, агрессивным национализмом, дискриминацией, ксенофобией, расизмом и другими видами нетерпимости.



Международно-правовые принципы денацификации ООН:



Конвенция "О предупреждении преступления геноцида и наказании за него" (Принята резолюцией 260 (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1948 года);



Резолюция ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", принятая Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2015 года (по докладу Третьего комитета (A/70/487)] 70/139).



Правовые основы денацификации в СНГ и ОДКБ



В 2012 г. Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ принят модельный закон "О недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников".



Рекомендации по совершенствованию национального законодательства государств – членов ОДКБ в сфере противодействия нацизму и его проявлений от 5 ноября 2019 г. содержат детальные юридически значимые характеристики проявлений нацизма, к которым отнесены следующие действия (извлечение):



1) в зависимости от формы проявления:



- геноцид;



- пропаганда идей нацизма, в том числе пропаганда либо публичное



демонстрирование атрибутики или символики;



- реабилитация нацизма;



- надругательство над телами умерших участников борьбы с фашизмом



и местами их захоронения;



- акты вандализма в отношении скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма;



- совершение нацистских ритуалов;



2) в зависимости от средств распространения:



- в Интернете;



- с использованием средств массовой информации;



- посредством деятельности социальных групп;



- посредством публичных выступлений;



- посредством внешнего (вещественного) выражения нацистской атрибутики и ее символики.



Совершенствование законодательства государств - членов ОДКБ в сфере противодействия нацизму и его проявлениям в первую очередь должно быть направлено на пресечение формального выражения и возможного распространения нацизма



Рекомендации формулируют предложения по законодательному противодействию проявлениям нацизма. В частности, даются рекомендации по совершенствованию составов преступлений и правонарушений, криминализацию реабилитации нацизма как действия, выражающегося в следующем:



- восстановление в правах, присвоение государственных или общественных наград, а также установление иных государственных или общественных мер поощрения в отношении нацистских преступников и их пособников, в том числе присвоение их имен улицам и площадям, населенным пунктам и иным географическим объектам, предприятиям, учреждениям и организациям, единицам боевой техники, установление в их честь праздничных дат;



- публичное оправдание идеологии и практики нацизма, признание их правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, а также публичное распространение идеологии нацизма;



- публичное одобрение или отрицание преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности, установленных приговором Международного военного трибунала, а также приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанных на приговоре Международного военного трибунала.



17 марта 2022 г. Экспертный совет ОДКБ одобрил Концепцию рекомендаций о криминализации реабилитации нацизма и унижения военных ветеранов.



Рекомендации по криминализации деяний, связанных с попытками реабилитации нацизма, искажения исторической правды, унижения чести и достоинства военных ветеранов, отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне, принижения гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы разрабатываются в соответствии с Программой деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств – членов ОДКБ на 2021–2025 годы



Решение о включении мероприятия по разработке проекта Рекомендаций в Программу принято Советом ПА ОДКБ 29 ноября 2021 года



Пояснительной записке к Концепции рекомендаций, образ Великой Отечественной войны и Победы во всех государствах – членах ОДКБ остается символом единения людей разных национальностей, социальных и возрастных групп. Огромный патриотический смысл образа Победы остается современным потому, что выражает огромную силу духа народа, которого не только никто не может завоевать или подчинить, но который именно поэтому выдвинут историей на самый передний план строительства нового мира.



При этом отмечается, что осознание этого обстоятельства заставляет с особой ответственностью относиться к постоянно повторяющимся попыткам предложить обществу "новое прочтение", пересмотр устоявшихся представлений относительно происхождения Второй мировой войны, обстоятельств ее развязывания, роли и места Великой Отечественной войны в истории ХХ века.



В настоящее время ряд зарубежных государств активно реализует информационные кампании, направленные на оказание информационно-психологического влияния на общественное сознание граждан государств ОДКБ с одной целью - дискредитации роли Советского Союза и его вооруженных сил в победе над Германией во Второй мировой войне.



В ходе деструктивных информационных кампаний активно продвигается тезис о национально-освободительном характере действий пособников гитлеровской Германии из числа представителей коренного населения оккупированных территорий в период 1939-1945 гг. Этот тезис используется в качестве "оправдания" совершенных данными лицами военных преступлений. Кроме того, подобные идеи оказывают коренное влияние на восприятие роли Советского Союза во Второй мировой войне. В частности, в общественном сознании Советский Союз из государства-освободителя народов Европы трансформируется в государство - агрессор, виновное, наряду с фашистской Германией, в развязывании войны.



Помимо постоянных попыток фальсификации исторических фактов в целях минимизации роли СССР в Победе над нацистской Германией, в ряде зарубежных государств наблюдаются тенденции по героизации нацизма. В настоящее время это выражается в следующем:



1) распространение нацистской символики;



2) возведение в ранг национальных героев тех, кто сражался против СССР либо сотрудничал с нацистами;



3) уничтожение, демонтаж, осквернение советских памятников солдатам-освободителям;



4) рост и легитимация радикально-националистических организаций и движений, фактически поддерживающих фашистскую идеологию.



Основная опасность этой деятельности заключается в возможном развитии угрозы трансформации исторического сознания граждан государств ОДКБ и разрушения историко-культурной основы гражданской идентичности общества.



С проблемами манипулирования историческими фактами сталкиваются не только государства ОДКБ. Многие государства предпринимают определенные шаги, в первую очередь, в юридической плоскости, направленные на противодействие фальсификации истории и искажения исторической правды. С этой целью используются различные юридические средства, в том числе меры, связанные с установлением юридической ответственности, включая уголовную.



Определенный опыт в формировании правовых основ противодействия попыткам реабилитации нацизма накоплен и в рамках межпарламентского взаимодействия государств – участников СНГ и государств – членов ОДКБ. Так, в 2012 г. Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ был принят модельный закон "О недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников".



В развитие положений этого модельного закона Парламентской Ассамблеей ОДКБ 5 ноября 2019 г. приняты Рекомендации по совершенствованию национального законодательства государств – членов ОДКБ в сфере противодействия нацизму и его проявлений, в которых представлены результаты анализа понятия "нацизм" в национальном законодательстве государств – членов ОДКБ, рассмотрены возможные проявления нацизма, а также сформулированы предложения по совершенствованию системы правового регулирования противодействия проявлениям нацизма и распространению нацистской символики.



В настоящее время назрела необходимость сближения законодательства государств – членов ОДКБ, регламентирующего ответственность за совершение деяний, связанных с попытками реабилитации нацизма.



Решение данной задачи предполагается в рамках принятия Рекомендаций по криминализации деяний, связанных с попытками реабилитации нацизма, искажения исторической правды, унижения чести и достоинства военных ветеранов, отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне, принижения гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы. Основной целью разработки которых должно стать формирование согласованных и унифицированных подходов к криминализации в государствах – членах ОДКБ деяний, связанных с попытками реабилитации нацизма, искажения исторической правды, унижения чести и достоинства военных ветеранов, отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой войне, принижения гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы.



Положения Рекомендаций будут уточнять и дополнять ранее принятые модельные акты ОДКБ и СНГ. В настоящее время активной проводится работа над первой редакцией проекта Рекомендаций, который в июне 2022 г. планируется направить на согласование в заинтересованные органы государственной власти, научно-исследовательские и экспертные учреждения. Доработанный и согласованный проект Рекомендаций планируется представить для рассмотрения на очередном заседании Экспертно-консультативного совета при Совете ПА ОДКБ осенью 2022 г.



Правовые и организационные меры в России



В ходе парламентских слушаний Совета Федерации Федерального Собрания РФ 23 апреля 2015 г. "Политико-правовые аспекты противодействия реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников: сравнительный анализ и уроки на будущее", по итогам дискуссии участники парламентских слушаний были даны рекомендации, в их числе:



Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Следственному комитету Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации:



осуществлять уголовное и административное преследование в отношении лиц, причастных к пропаганде нацизма, отрицания его преступлений, участию в неонацистских и им подобных организациях, таких как украинские "Правый сектор", "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА–УНСО), "Украинская повстанческая армия" (УПА), "Тризуб им. Степана Бандеры", "Братство", признанных Верховным Судом Российской Федерации экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации;



продолжить работу по подготовке предложений в целях совершенствования законодательства в области противодействия реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников.



Основные выводы



Денацификация современной Украины - многоэтапная комплексная деятельность, осуществляемая в единстве применения уголовно – процессуальных, разведывательных, контрразведывательных, оперативно-розыскных средств и методов специальных подразделений и силовых структур в период проведения специальной военной операции на Украине и послевоенный период.



Она должна включать:



Привлечение к уголовной ответственности и наказание виновных лиц за геноцид мирного населения ДНР и ЛНР, акты терроризма, особо тяжкие и тяжкие преступления, совершенные членами неонацистских и националистических организаций и групп;



Отмену действующих законодательных актов и законопроектов, предусматривающих реабилитацию, поощрение (награды, льготы) и/или героизацию нацистских преступников, а также регламентирующих государственную поддержку и проведение на государственном уровне националистических проектов и мероприятий;



Искоренение и запрет националистических нарративов, публичных призывов и героизации нацистов в политических программах, в деятельности органов государственной власти и правоохранительных структур, в образовательном процессе и в средствах массовой информации;



Запрет на деятельность националистических и неонацистских структур, конфискацию их имущества и финансовых активов.



Указанные процедуры по денацификации в части полного запрета героизации нацизма и поддержки националистических идей и движений должны быть законодательно обеспечены на всей территории Украины, вплоть до внесения изменений и закрепления их в основном законе страны.



Денацификация предопределяет необходимость кадрового обновления ведущих политических институтов и органов власти, запрет занимать государственные и руководящие должности лицам с националистическими установками или осужденными за геноцид и военные преступления.



Необходима разработка комплексной программы по денацификации общественно-политических установок гражданского населения, включающей посещение мест массовых захоронений жертв геноцида на территории Донбасса, ознакомление и широкое освещение результатов расследований, документов и сведений о преступлениях националистов на территории Украины, общественно-просветительские и культурно-исторические проекты (киноискусство, музеи, выставки, онлайн-медиа).



*организации, запрещенные в РФ



Теги события: денацификация украинские нацисты политика украина общество одесса - 2 мая майдан бандеровщина специальная военная операция история разрушение ссср русский язык ялтинско-потсдамский мир третий рейх

Поделиться 2



Спецоперация на Украине и мировая экономика

27 февраля 2022Cообщество

"Экономика"10



Ядерный щит России и военная операция на Украине

4 марта 2022Cообщество

"Переводы"2



Миграция, беженцы и кризис на Украине

3 марта 20224

КомментарииНаписать свой комментарий

Геннадий

Сергеев

24 марта 2022 в 23:58

На территории нынешней Украины должны располагаться множество общих могил массовой зачистки русского населения, выступившего против прихода фашистов к власти. Их было очень много. Олег Царев сказал, что все они бесследно исчезли.

Если это так, тогда обнаружение братских русских могил не в интересах фашистского режима, Соединенных Штатов и Путина.

И это объясняет нынешние "странности" военной операции РФ.



Борис

Сорокин

25 марта 2022 в 12:49

Сколько букаф в статье, у к понятию, как будет происходить денацификация Украины не приближают.

Пример Германии - обманка: против нацистской Германии был весь мир, и весь мир сейчас - за Украину.

Скандальная слава композитора Ивасюка говорит о нацизме украинцев больше, чем деятельность всех упомянутых "проукраинских" политиков. Отсутствие Щербицкого якобы способствовало выдвижению Горбачева Генсеком, а сменивший Щербицкого Кравчук, оказался тем еще националистом. Источник - zavtra.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648283340





Новости Казахстана

- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз

- О Новом Казахстане и Второй республике

- О стратегических перспективах

- Дела семейские

- О ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума

- Изменит ли Капшагай смена имени и статуса?

- Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания

- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары