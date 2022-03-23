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Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что, - Герман Садулаев
12:12 26.03.2022

Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что
Герман Садулаев
писатель, публицист
23 марта 2022,

Долгие годы и десятилетия нам жужжали в уши о том, что мы теперь живем не при капитализме, а в "постиндустриальном" обществе, и что наша экономика вот-вот станет (а в развитых странах уже стала) полностью "цифровой". Другие времена, брат! Все эти ваши полезные ископаемые, территории, людские ресурсы больше не выгодны, да и не нужны никому. Цифра! Информационные технологии – вот какой бизнес сейчас рулит!

Но сегодня вследствие войны санкций и попыток устроить экономическую блокаду России внезапно оказалось, что людям до сих пор нужны зерно и нефть. Несмотря на весь прогресс информационных технологий, отсталые биологические людишки по-прежнему кушают хлеб, сделанный из пшеницы, и заливают в баки своих автомобилей топливо, сделанное из нефти. Парадокс! Почему бы вам не испечь хлеб из биткойнов? Почему до сих пор нет такой технологии, чтобы заправить машину по wi-fi?

У России есть зерно и есть нефть. Но нет Apple Pay. По замыслу авторов санкций, отключение Apple Pay должно было, наверное, ввергнуть Россию в катастрофу. Голод, холод, стая бродячих собак дожевывает последнего хипстера, который не смог купить спасительное кофе-ту-гоу, потому что Apple Pay не работает. Однако совершенно неожиданно цены на еду и бензин стали сумасшедшими темпами расти не только (и даже не столько) в России, сколько во всем остальном мире, особенно в тех странах, которые придумали санкции и у которых есть Apple Pay.

Потому что в России есть продовольствие и есть нефть. А с платежными и коммуникационными системами можно что-то придумать. В конце концов, жили же мы как-то раньше совсем без смартфонов. А вот без еды и топлива жить человек не может. Все эти информационные технологии хороши, когда есть что пожрать. А когда нечего, то не особенно-то они и помогут. Запад построил такую модель экономики, в которой он получает деньги ни за что, меняет стеклянные бусы так называемой интеллектуальной собственности на вполне реальные богатства народов: нефть, металлы, зерно и так далее. Ровно так же, как раньше тот же Запад выменивал у индейцев их земли и золото за свои дешевые побрякушки. Такова система патентов.

Конечно, технологии и ноу-хау – это не только развлекательные приложения для смартфонов. Это и чертежи приборов, и рецепты лекарств, и много чего еще действительно нужного и полезного. Но сама система, при которой обладатель технологии наживается на всех пользователях, является изощренной эксплуатацией. Именно так Америка стремится эксплуатировать весь мир. У США сейчас самый большой фонд патентов, примерно на шесть триллионов долларов. Они получают лицензионные выплаты, сопоставимые с доходами от экспорта сельхозпродукции. Это налог, который Америка собирает со всего мира, потому что выманила к себе ученых, специалистов и может финансировать исследования. Другие страны вынуждены платить за лицензии и не могут финансировать собственные исследования и удержать специалистов. Замкнутый круг.

Но этот узел легко может быть разрублен отказом от признания американских патентов. Ведь "интеллектуальная собственность" – понятие конвенциональное. Чаще всего чертежи можно скопировать, изделие повторить, рецепт лекарства получить в лаборатории, разложив одну таблетку. И американская экономика лишится громадных средств. Ох, не стоит кидаться камнями, когда живешь в стеклянном доме! Сама же Америка и подала исторический пример: во время борьбы за независимость США не признавали патенты на изобретения, выданные в Великобритании, а выдавали на те же самые изобретения свои патенты собственным гражданам. Мы тоже так можем – репатентовать объекты интеллектуальной собственности в России, чтобы выплаты не уходили за границу.

Еще один хороший пример – Китай. Формально Китай присоединился к конвенциям о защите интеллектуальной собственности еще в 1980-х годах (до этого никаких авторских прав для иностранцев в коммунистическом Китае вообще не было). Но фактически китайцы продолжили распоряжаться чужой интеллектуальной собственностью весьма свободно. США постоянно жаловались, что к ним же, в Америку, идет огромный поток экспортируемой из Поднебесной контрафактной продукции: изготовленной по неоплаченным технологиям, с нарушениями интересов правообладателей и подделанными торговыми марками. Ну и что? Главное, чтобы работало.

Думаю, китайское руководство сознательно допускало нарушения прав американских владельцев патентов и торговых марок, чтобы не платить, чтобы сэкономить средства для разработки собственных технологий. Еще вчера Китай все подделывал, но сегодня у него достаточно оригинальных технологий. И качество продукции улучшается. А еще Голливуд. То, что у нас будут меньше показывать голливудских фильмов – это хорошо. Но неужели кто-то думает, что российские кинозрители не увидят чего-то? Все все увидят. Просто не заплатят за это Голливуду. Это будет тоже "нарушение авторских прав", и что? Если российский законодатель декриминализирует нарушение прав американских правообладателей, то кто же нас накажет?
А ведь я помню, как ходили по офисам специальные мытари, проверяли, лицензионный ли у нас стоит на компьютерах Windows. И если пиратский, то страшно наказывали и штрафовали. Вот зачем это было, а? Теперь, надеюсь, такого не будет.

Источник - взгляд
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