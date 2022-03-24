Европу накроет взрыв радикального исламизма, - Владимир Прохватилов

12:15 26.03.2022 Европу накроет взрыв радикального исламизма

Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики

24 марта 2022,



Турция приступила к формированию и переброске на Украину отрядов наемников из числа подконтрольных сирийских боевиков, пишет независимый ливанский портал Al Mayadeen со ссылкой на сирийскую разведку. 450 боевиков покинули сирийскую провинцию Идлиб и прибыли на Украину, проехав через Турцию, для участия в боевых действиях против российских войск.



Транспортировка боевиков из Турции на Украину не могла пройти морским путем, так как российский ВМФ заблокировал украинское побережье. Боевики были доставлены морем сначала в румынский порт Констанца, а затем уже в Одесскую область Украины. Такая логистика подразумевает непосредственное участие в подготовке и реализации плана переброски сирийских боевиков на Украину спецслужб США и НАТО. Оперативное руководство этой операцией, скорее всего, обеспечивает британская разведка МИ-6, глава которой Ричард Мур является давним другом президента Турции Эрдогана.



Лидеры террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам*" (бывшая "Джебхат ан-Нусра*" – "Аль-Каида*") провели ряд встреч с высшим руководством Исламской партии Туркестана*, а также группировок "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" (все упомянутые организации запрещены в России), и получили от них разрешение для части их боевиков проникнуть на Украину через турецкую территорию. Большинство этих боевиков – ветераны сирийской войны. Они привыкли к войне, творили бесчинства, мародерствовали и вызывали головную боль даже у своих главарей в Идлибе. Им предоставили возможность воевать против России за хорошие по нынешним меркам деньги.



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Главари "Хайат Тахрир аш-Шам" заверили этих боевиков, что их семьям будет разрешено присоединиться к ним позже. Это означает, что боевиков и членов их семей переместят в страны Европы, поскольку исход спецоперации Z у турецкой разведки сомнений не вызывает. Переброска боевиков-джихадистов на Украину призвана затянуть сопротивление киевского режима, максимально отсрочив его падение. Около трехсот из этих боевиков – граждане Сирии, родом из сельской местности Идлиба и Алеппо, еще полторы сотни – граждане Бельгии, Франции, Китая, Марокко, Туниса и Великобритании. Источники Al Mayadeen сообщили, что боевики родом из Сирии будут получать 1200-1500 долларов в месяц, зарплата выходцев из других стран неизвестна.



Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем предупредил того о росте числа иностранных наемников, действующих на Украине, в том числе из Албании и Хорватии, в частности воевавших ранее в Сирии джихадистов из Косово. В начале февраля МИД Украины открыто заявлял, что содействует ветеранам Армии освобождения Косово, желающим добраться до Украины. И было это, кстати, задолго до официального объявления о создании киевским режимом "иностранного легиона".



Фото: Patrick King/Global Look Press

11 марта, по данным Telegram-канала российского политолога Вероники Крашенинниковой, "Исламское сопротивление в Ираке подтвердило прибытие 9 марта в Ирак сотрудников разведслужб НАТО из Венгрии, Литвы, Италии, Германии, Великобритании для вербовки наемников из Сирии, Ливии, Турции, Туниса, Судана, Египта, Иордании, израильских советников-специалистов по уличным боям и иракцев. Иракский новостной канал Sabereen сообщил о попытках украинских властей вербовать иракских наемников с большим опытом действий в соцсетях. Агенты СБУ в сопровождении офицеров турецкой разведки, как сообщается, посетили оккупированные Турцией районы на севере Сирии и встретились с боевиками, поддерживаемыми Анкарой, 4 февраля".



Сотрудники турецкой разведки встретились с одним из лидеров сирийских террористов Абу Мухаммедом аль-Джолани (в международном списке террористов) с целью ускорить переброску боевиков для участия в боевых действиях на Украине. Турция, как сообщается, также перевезла всех оставшихся в Нагорном Карабахе боевиков на Украину. В конце февраля сообщалось, что в сирийском Африне на подконтрольных турецким формированиям территориях развернут пункт отбора желающих для отправки на Украину в составе отряда украинского бизнесмена и местного криминального авторитета Тарика аль-Джасима. По предварительным данным, две сотни боевиков предполагалось перебросить на Украину морским транспортом.

Ввиду фактической блокады морских гаваней Украины перекидывать подмогу будут, вероятнее всего, авиатранспортом через западные границы Украины, как полагает Telegram-канал "Рыбарь". По информации телеканала "Царьград", Тарик аль-Джасим – сириец из села Мизназ в сельской местности Идлиба. Именно там находится оплот террористического формирования "Джебхат ан-Нусра", которое является филиалом "Аль-Каиды" в Сирии (обе организации запрещены в России). Некогда приехавший на Украину учиться сириец "поднялся" при помощи связей с мафией на наркотиках и проституции. Кроме того, в родне у него – боевики террористических группировок, участвовавшие в боях как в Сирии, так и в Ираке.



"Поддерживаемое Ираном иракское шиитское ополчение "Асхаб аль-Кахф" обвинило США и НАТО в использовании баз Эйн аль-Асад и Аль-Танф для вербовки иракской суннитской молодежи для борьбы против России на Украине", – сообщает независимый пакистанский портал The Namal. В своем обращении на арабском языке ополченцы потребовали прекращения этих действий со стороны НАТО под угрозой применения военной силы. Прибывающие на Украину боевики будут использоваться в диверсионных и карательных операциях, а также в качестве пушечного мяса в боях против союзных войск России и республик Донбасса. С целью облегчения пересечения границ и для сокрытия принадлежности к террористическим организациям всем прибывающим на Украину боевикам оформляются иностранные паспорта на несуществующие установочные данные. В дальнейшем, после окончания операции Z, будет невозможно отследить их перемещение по миру.



По окончании боевых действий оставшиеся в живых боевики будут перемещены в Европу, для чего уже сейчас создаются каналы их транзита в страны Евросоюза в рамках запланированной спецслужбами США, Великобритании и Турции операции по продвижению в ЕС радикальной экстремистской идеологии с перспективой построения исламского государства – европейского халифата. Перебрасываемые на Украину боевики-джихадисты нацелены на личное обогащение и не поддаются контролю. Они легко могут быть перекуплены самыми радикальными группировками, в частности так называемым Невидимым легионом джихада "Таблиги Джамаат*" (организация запрещена в России).



Эта организация со штаб-квартирой в Райвинде (пакистанская провинция Пенджаб) открыто поддерживается правительством Пакистана и Пакистанской межведомственной разведкой (ISI). "Таблиги Джамаат" является "движущей силой исламского радикализма и основным вербовщиком исполнителей экстремистских акций и террористических актов по всему миру", отмечает Алекс Алексиев, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне. По оценкам французских СМИ, до 80 процентов исламских экстремистов вышли из рядов "Таблиги Джамаат", что дало французским спецслужбам основание именовать эту организацию "прихожей фундаментализма".



Еще раз. После завершения спецоперации Z на Украине все эти отморозки неизбежно окажутся в Европе. А там и без того таких ребят довольно много – в наличии спящих ячеек джихадистов не сомневается никто, включая спецслужбы европейских стран. На ход операции на Украине они существенного влияния не окажут. А вот вспышка революционного джихада в Европе практически гарантирована. Старый Свет ждут непростые времена еще и в этом смысле. Источник - взгляд

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