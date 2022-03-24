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|Самый дорогой газ, закупаемый Китаем - туркменский
12:44 26.03.2022
Туркменский газ продолжает занимать лидирующую позицию по стоимости поставок газа в Китай. Передает сетевое издание discover24.ru со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.
Отмечается, что стоимость поставок газа из Туркменистана в КНР за январь-февраль текущего года составила 1,44 миллиарда долларов.
На второе место вышла Российская Федерация с показателем более 500 миллионов долларов за такой же период. Следом идут Мьянма (224,6 миллиона долларов), Казахстан (105,1) и Узбекистан (48,4).