Самый дорогой газ, закупаемый Китаем - туркменский

12:44 26.03.2022

Туркменский газ продолжает занимать лидирующую позицию по стоимости поставок газа в Китай. Передает сетевое издание discover24.ru со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.



Отмечается, что стоимость поставок газа из Туркменистана в КНР за январь-февраль текущего года составила 1,44 миллиарда долларов.



На второе место вышла Российская Федерация с показателем более 500 миллионов долларов за такой же период. Следом идут Мьянма (224,6 миллиона долларов), Казахстан (105,1) и Узбекистан (48,4).