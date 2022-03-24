Александр Роджерс: Россия и ее многочисленные союзники приступают к осаде Европы

13:06 26.03.2022

Сразу хочу сказать, что я отслеживаю прогнозы нескольких аналитиков из разных стран – и все они примерно сходятся в своем видении текущего расклада. Болеют они при этом за разные страны (каждый за свою, конечно), но общая оценка происходящего у них схожая.

Итак, что мы уже имеем в наличии:



– Индия готова покупать у России нефть за рупии (и организовать для этого кросс-валютные свопы);



– Саудовская Аравия готова продавать Китаю нефть за юани;



– Иран и Венесуэла уже торгуют с Россией своей нефтью за рубли;



– Китай налаживает торговлю с Россией в паре рубль-юань (и кросс-валютные свопы для этого).



Плюс Путин заявил, что мы будем торговать газом с недружественными странами (а это все, кто поддерживает санкции и пытается арестовывать наши активы) за рубли.



Австрия и Италия пока заявили, что не будут торговать с нами за рубли, а Германия заявила, что она "растеряна". На этом основании "сами догадываетесь, кто" уже устроили праздничный гопак на тему: "Ага, ничего у Путина не получилось".



Правда, скакуасы привычно не заметили, что все три эти страны высказались, что они готовы платить в евро, а не в долларах (стадия принятия новой реальности "торг"). Что на самом деле является главной целью данной стратегии.



Они также не заметили фразу Путина, что мы вводим торговлю газом за рубли "для начала". Будут упорствовать, за рубли начнет торговаться и нефть. А затем и все остальное.



Мне пытались возражать, что Европа сможет заместить российский газ катарским. И мол даже подписано соответствующее соглашение. Во-первых, пока не соглашение, а меморандум о намерениях (сколько их таких уже писалось по разным поводам – гораздо больше, чем было реализовано). Во-вторых, для существенного увеличения поставок катарского СПГ в Европу пока физически не существует нужной инфраструктуры, ее можно будет построить (по самым оптимистичным для Европы оценкам) не ранее 2026 года. За это время Европа успеет десять раз капитулировать от холода и голода.



Ну и товарищи из Египта только что убрали действовавшие до этого 25%-е скидки на проход газовозов через Суэцкий канал, что существенно удорожает себестоимость перевозок (понятно, на чьей стороне это играет).



И, чисто гипотетически, в том регионе столько всяких вооруженных группировок, а газовозы при проходе через канал такие уязвимые. Столько всего может случиться… на месте страховых компаний я бы существенно повысил стоимость страховки подобных рейсов.



При этом Россия вполне может прожить без торговли с Евросоюзом вообще. Как за счет имеющихся золотовалютных резервов, так и за счет недавно заключенных торговых сделок – например, с Пакистаном (220 миллионов населения) и Мьянмой (еще 50 миллионов).



Уже очевидно, что продовольствие существенно подорожает, а Россия является его крупных экспортером: мы торгуем с Ближним Востоком, Африкой и Юго-Восточной Азией, то есть со странами, которые не собираются входить в самоназванный "цивилизованный мир" (чем дальше, тем меньше), поэтому санкций против России не вводили и не будут.



А Европе (особенно Северной) газ нужно качать уже прямо сейчас, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону. Каждый день промедления – это меньшие запасы на зиму, каждый день промедления – это рост цен на спотовом рынке. Вчера было 1500 за тысячу кубов, и это далеко не предел.



Напомню, цена отсечения, при которой большинство производств в Европе становится нерентабельным – около 800 долларов за тысячу кубометров. Пока "Газпром" прокачивал все согласно заключенных договоров, и итоговая средняя цена была ниже, но что будет, если поставки остановятся? Мощности прокачки через "Ямал-Европа" на апрель до сих пор не забронированы… Как говорил один мой приятель, уже покойный, "тик-так"…



Опять же, Россия является крупным игроком на мировом рынке продовольствия. А со взятием под контроль Украины эта доля еще больше возрастает (даже если на Украине посевная будет сорвана).



Мы с коллегами много лет пишем, что для нормальной жизнедеятельности государства нужно обеспечить три составляющие безопасности: продовольственную, энергетическую и военную (то есть производство вооружений и боеприпасов). Еще производство лекарств, но это уже во вторую очередь.



Европа, как оказалось, умудрилась провалить все три составляющие. Да, и оружейную тоже. Западная пресса пишет, что Британия передала на Украину фактически все свои запасы противотанковых систем, Франция – тоже, сразу несколько стран оказались на грани исчерпания своих запасов легких и мобильных вооружений. С ними еще никто не воевал, а уже нечем.



Добавьте к этому тот факт, что с появлением гиперзвукового оружия авианосцы превращаются в очень дорогие плавучие братские могилы, потому что, как сказал Байден в редкую минуту просветления: "Гиперзвуковые ракеты такие же, как обычные, только их почти невозможно перехватить" (это дословная цитата).



Итого это не "объединенный Запад изолирует Россию", это Россия и ее многочисленные союзники приступают к осаде Европы. Уже много раз цитировал Карла нашего Густава Юнга, но сделаю еще раз: "Европа – маленький полуостров на огромном Азиатском континенте". Полуостров, который зарвался, и теперь его начинают ставить на место. Только начинают.



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Александр Роджерс