 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.03.2022
13:18  Россию не должно волновать чужое общественное мнение, - Тимур Шерзад
13:12  Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане Кыргызстана с поддержкой РФ воевали, - Виктория Гунгер
13:06  Александр Роджерс: Россия и ее многочисленные союзники приступают к осаде Европы
12:44  Самый дорогой газ, закупаемый Китаем - туркменский
12:23  Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть 2
12:15  Европу накроет взрыв радикального исламизма, - Владимир Прохватилов
12:12  Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что, - Герман Садулаев

11:29  Нацификация и денацификация Украины: только факты, - Владимир Овчинский
11:27  Ни злата, ни булата. Коллективный Запад как голый король, - Владимир Винников
10:40  Сердар Бердымухамедов начал формировать свой КабМин - 9 зампредов, 17 министров, 20 -...
10:36  Глава КырМинздрава выгоняет частные клиники из "приватизированных" ими гос-поликлиник и роддомов
10:20  Казахи хотят быть начальниками, поэтому отказываются работать на стройке
10:12  Центр по предупреждению пыток подтверждает факты издевательств над бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым
09:39  YouTube заблокировал канал рос-пранкеров Вована и Лексуса, уличивших в идиотизме британских министров Уоллеса и Пател
08:32  Борбордук. Война не будет. Таджики вернули кыргызским пограничникам трофейный автомат
01:16  "Уже невыгодно": киргизы, таджики, узбеки объяснили отъезд из России
01:14  Перемена мест слагаемых: уйдет ли российская нефть в Азию
00:24  Доллару и евро вход воспрещен. Путин застал Запад врасплох, - Вл.Михеев
00:01  Рос-либер-олигарх Прохоров сбежал в Израиль и просится в иудеи. Отрежьте скорее...
Пятница, 25.03.2022
19:35  Токаев создает в Казахстане "Вторую республику", - И.Джорбенадзе
19:07  Ресурсная валюта. Станет ли энергорубль заменой нефтедоллару? - Владимир Винников
17:57  Победа героинового джихада в Афганистане, - Незамуддин Бахави
17:38  Бешенный Бейшеналиев. Окончательно слетевший с катушек глава кырминздрава ругается уже и на Генпрокуратуру
16:51  Отказаться от российского газа легко - нужно потеплее одеться, - The Economist
16:49  Сердар Бердымухамедов лично открыл ж/к имени Мяликгулы Бердымухамедова
16:45  Гигантский флагшток, установленный Рахмоном в Муминабаде, опасно накренился и скоро рухнет (видео)
16:40  В Бишкеке парад военной техники. Куда/на кого наступаем?
15:54  Экс-кырпреза Атамбаева "босиком по снегу насильно" волокут в суд. Кырпрез Жапаров уверяет, что "он всех простил и никому не мстит"
14:28  Попрание ада. На Украине Россия отбивает у НАТО свою русскую историю, - Александр Проханов
13:02  Причальная история. Казахстану придется сократить нефтедобычу. Из-за отломанной штормами российской трубы, - "Э-К"
12:59  Акимат Алматы никак не может построить... крематорий (себе?)
12:36  "Тальго-Тульпар". Узбекистан запускает скорый поезд Алматы-Ташкент (3 раза в неделю)
12:33  СМИ сообщают о смерти Владимира Жириновского. Спикер Госдумы Володин опровергает
12:30  В южно-кыргызском Раззакове (экс-Исфане) буза из-за ареста местных курбаши
11:26  Казахстанский нео-облцентр Капшагай, решением маслихата, переименовался в "Динмухамед Кунаев"
10:20  КырПрез Жапаров особым обращением уговаривает кыргызстанцев переписаться переписью
09:10  Талибы обещают все-таки разрешить афганкам учиться. Только переоденут (замотают) по-новому
09:01  Киргизия окончательно? выиграла в международном суде тяжбу с Белоконем по "Манас Банку"
09:00  Галко-Урганты. Россияне заполнили гостиницы Нур-Султана и Алматы, - "Э-К"
08:53  В Алматы начали реприватизацию. Всего, что раздарил по родне и за взятки экс-аким Сагинтаев, - "Э-К"
08:44  Цифровой Госплан. России предстоит построить Экономику Будущего, - Александр Галушка
08:25  Сердар Бердымухамедов ищет поддержки Индии, - В.Панфилова
08:03  Каzахстан или Казахстан? - А.Каминская
07:22  Рубли за газ. Если нет рублей, оплачивайте российский экспорт золотом, - В.Катасонов
07:20  Киевский режим окончательно превратился в полицейскую диктатуру, - С.Князев
00:54  Газ за рубли: Путин издевается над Западом, - "Politico"
00:52  Проект США по отрыву Киргизии и Таджикистана от России может провалиться
00:49  Ловушка Америки, или Здесь точно должен быть снарк! - Го Сяоли
00:47  Рейтинг Эрдогана перешел на военное положение, - И.Субботин
00:44  "Решается, кто в доме хозяин". Как изменила мир спецоперация на Украине? - Федор Лукьянов
Четверг, 24.03.2022
23:03  Укр-ракета попала в Бердянском порту в российский военный транспорт "Орск"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане Кыргызстана с поддержкой РФ воевали, - Виктория Гунгер
13:12 26.03.2022

Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане КР с поддержкой РФ воевали
24 марта 2022 - Виктория Гунгер

Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане КР с поддержкой РФ воевали

В Бишкеке 22 апреля прошел мирный митинг за дружбу народов Кыргызстана и России. Надо отметить, что среди сторонников Запада в КР он вызвал массу негатива. Участников обвинили чуть ли не в пропаганде войны и даже предлагали наказать. К слову, для тех, кто выступает на стороне НПО, таких санкций почему-то ими не оговаривалось.

Мирная позиция vs мнение провокаторов

Важно другое. Если на плакатах прозападных представителей Кыргызстана систематически виднеются записи с обвинениями в оккупации и т.д., то на митинге "За дружбу!" звучали призывы к скорейшему установлению мира и поддержке стратегического партнера в лице России. Никаких слов в поддержку войны во пророссийском мероприятии точно не звучало.

Подобная акция – конституционное право граждан КР на проведение мирных митингов. Ни к этому ли систематически оперируют различные представители НПО и сторонники Запада в КР. Так что никакого нарушения со стороны организаторов не было. Акция прошла в установленном для этого месте – в сквере имени Горького (а не возле посольства РФ, как одна из недавних акций отдельных НПО).

Главным лозунгом мероприятия были: "За дружбу КР и РФ", "Поддержку наших трудовых мигрантов и стратегического партнерства с Россией". И стоит напомнить ряду прозападных сторонников, что это тот политический курс, который был избран властями страны уже несколько лет, а не участниками акции. Поэтому единственная пропаганда на прошедшем мероприятии – пропаганда дружбы и взаимного партнерства. То, что эта концепция не отвечает идеям отдельных представителей СМИ и части активистов и энпэошников, живущих за финансирование "из вне", - другой вопрос. Кыргызстан – демократическое государство. А плюрализм мнений и позиций по тем или иным вопросам – один из ключевых аспектов этого направления.

"Нет войне, да - дружбе!"

Как подчеркивали участники акции, Кыргызстан продолжит призывать стороны к миру и скорейшему прекращению конфликта. Так как и народ России, и народ Украины – братские для нашей страны.

По словам кандидата в депутаты на последних выборах в ЖК общественного деятеля Юлии Лилиенталь, в мире сейчас не простая ситуация.

"Кыргызстан исторически был ближе к России. Именно Россия поддерживала нашу страну в самых тяжелых моментах истории. Российские технологи, инженеры, врачи первыми приехали поднимать Киргизскую ССР. Это сделал тогда ни Запад, ни Евросоюз. Поэтому неправда, что Россия сейчас пытается сделать нас своей колонией, как преподносят это отдельные граждане КР. Но благодаря РФ у нас есть свой суверенитет, независимость, благодаря ей мы на протяжении многих лет безвозмездно получаем гуманитарную помощь: только за последний год больше 100 вагонов муки, подсолнечного масла. РФ – единственная страна, которая на протяжении многих лет списывает нам миллиардные долги. Поэтому мы в рамках акции поддерживаем не столько Россию, сколько мир во всем мире", - подчеркнула VB.KG Юлия Лилиенталь.

Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане КР с поддержкой РФ воевали

Согласен с это позицией и политолог Токтогул Какчекеев. Как он подчеркнул VB.KG, удивительно, но, когда в Донецке и Луганске годами убивали людей, наши "доблестные" НПО молчали и ничего не говорили, им было все равно.

"Но сейчас у них "неожиданно" появилось воодушевление и агрессивность. А все потому, что сейчас Россия в одиночку борется со всем Западом и продолжает ту борьбу, которую закончили наши отцы и деды в 1945 году и в которой потеряли 29 млн. граждан. Сейчас же РФ защищает всех. Идет спецоперация по принуждению неонацистов, не говоря уже про наличие биолабораторий США на территории Украины. Но все нынешние либералы молчали и про это. Я знаю, что такое война. Я служил когда-то во Львове. Уже тогда национализм там давал свои всходы", - сказал Какчекеев.

Политолог уверен, что, если мы потеряем такого друга и партнера, как Россия, нам придет конец.

"От нас требуется выразить поддержку нашей вековой дружбе, тем более что мы являемся членами ЕАЭС и ОДКБ. Ведь так, как помогает РФ КР на безвозмездной основе, не помогает никто. Например, в этом году наш друг Россия выделила 10 млн долларов для поддержки нашего бюджета. Кто нас так безвозмездно поддержит, кроме России? И единственное, что я желаю, обеспечить нам всем мир", - заключил Токтогул Какчекеев.

Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане КР с поддержкой РФ воевали

***

Да, в отношении спецоперации на Украине Кыргызстан занимает нейтральную позицию. Это неоспоримый аргумент. Но это вовсе не значит, что граждане независимого государства, коим является Кыргызстан, не могут высказывать свое мнение. Ведь те, кто так рьяно сейчас возмущается этой поддержкой, первыми начали митинговать у российского посольства и писать на плакатах обвинения. Так почему их так сильно удивляет, что в свободной стране у граждан может быть иное мнение, прописанное Конституцией? И озвучивают его в первую очередь наши мигранты и независимые эксперты – те, кто не живет на деньги западных грантов и проектов, те, кто пытается думать не про очередной взнос от американских или европейских кураторов, а думает прежде всего о своей стране и ее благополучии.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648289520


Новости Казахстана
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз
- О Новом Казахстане и Второй республике
- О стратегических перспективах
- Дела семейские
- О ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума
- Изменит ли Капшагай смена имени и статуса?
- Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания
- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  