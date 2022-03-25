В северной Тавриде (бывшей южной Украине) началось формирование новых органов власти, - вице-премьер Крыма Мурадов

13:39 26.03.2022

На территориях Украины, перешедших под контроль российских военных, начинается новая жизнь. В Херсонской области и на юге Запорожской области, например, уже начали формировать новые военно-гражданские администрации.



Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов



Кроме того, РИА Новости пишут, что на этих территориях возобновили процесс трансляции российского телевизионного и радиовещания. Об этом агентству рассказал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.



По словам политика, речь идет не только о Херсонской области, но и о населенных пунктах юга Запорожской области, расположенных в Приазовье, среди которых Мелитополь и Бердянск. Кроме того, Мурадов добавил, что развитие этих регионов может быть тесно связано с Крымом.



Тем временем в Европе все чаще говорят об успехе специальной операции РФ. Накануне, в эфире Болгарского национального радио генерал этой страны Димитар Шивиков заявил, что Владимир Зеленский скоро объявит о капитуляции. Болгарский военный высказался против поставок оружия Киеву и осудил русофобскую политику киевских властей.