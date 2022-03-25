В Киргизии изловили и оперативно выдали Узбекистану "лидера РЭО "Хизб ут-Тахрир"

14:10 26.03.2022

26 марта 2022, Бишкек - 24.kg, Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Сотрудники ГКНБ экстрадировали лидера ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Узбекистан



В рамках выявления и пресечения религиозно-экстремистских и террористических формирований пресечена подрывная деятельность иностранного гражданина – лидера РЭО "Хизб ут-Тахрир" по южному региону Кыргызстана, организовавшего подпольную экстремистскую сеть. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



По его данным, задержанный Ш.И. является региональным руководителем РЭО "Хизб ут-Тахрир" в Республике Узбекистан. Он активно проводил со своими единомышленниками подпольную деятельность по созданию и укреплению структур запрещенной организации в южных регионах КР и приграничных областях РУз.



В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных в рамках досудебного производства, установлено, что мужчина более десяти лет находился в официальном розыске в Узбекистане и пытался скрыться на территории Кыргызской Республики. ГКНБ экстрадировал его в Узбекистан.