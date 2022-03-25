В Баткене скоропостижна скончалась журналистка Арзыгул Галымбетова

14:11 26.03.2022

На 38-м году жизни скончалась корреспондент АКИpress Арзыгул Галымбетова



В Баткенской области на 38-ом году жизни скончалась журналист Галымбетова Арзыгул Эшматовна.



Похороны пройдут 26 марта в городе Баткен.



Арзыгул Галымбетова родилась 24 ноября 1984 года в городе Баткен.



В 2009 году окончила факультет журналистики и информационных систем Бишкекского гуманитарного университета имени К.Карасаева.



Трудовую деятельность начала в 2007 году с должности телеведущей на телерадиокомпании «Эхо Манаса».



В 2007-2008 годах работала корреспондентом и ведущей на радиостанции «Кыргыз Обондору».



В 2008-2009 года была корреспондентом редакции газеты «КТР ОБО».



С 2010 года по настоящее время работала корреспондентом, представителем информационного агентства АКИpress по Баткенской области.



Коллектив АКИpress выражает слова соболезнования родным и близким Арзыгул Галымбетовой.