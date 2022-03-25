В горах Иле-Алатауского заповедника найдена сверх-секретная вилла (Сатыбалды Назарбаева?)

14:32 26.03.2022

Общественник отыскал в горах виллу Сатыбалды

Алан ИСАЕВ



Общественный деятель Бакытжан БАЗАРБЕК опубликовал результаты расследования о наличии в горах недалеко от Иле-Алатауского парка красивой виллы. Он отмечает, что в радиусе 10 километров нет ни одного населенного пункта.



Как отметил в своем посте Бакытжан БАЗАРБЕК, участок под индивидуальное жилое строительство принадлежит гражданину по фамилии САТЫБАЛДЫ.



На земельном участке расположена вилла - 100*25 м с огромным садом и красивыми дорожками по нему, две вертолетные площадки, теннисный корт, домик для гостей, домик для охраны, парковка для охраны, парковка для гостей и многое другое,

- отмечает БАЗАРБЕК.



Общественник недоумевает, как одинокий участок под ИЖС оказался посреди сельскохозяйственных земель и недалеко от нацпарка. Он отмечает, что самый ближайший к элитной вилле населенный пункт - село Бекболат Ашекеев, до которого если по прямому через горы - 8,53 км, по дороге - 14 км.



Согласно базе АИС ГЗК, этот земельный участок под ИЖС привязан к селу Шамалган, массив Шамалган,

- отмечает общественник.



Также он говорит, что вилла находится вне охранной зоны нацпарка.



В других местах охранная зона нацпарка составляет более 10 километров, а в месте размещения элитной виллы охранная зона сужается до 2 км, и возведенная вилла оказывается вне охранной зоны,

- говорит БАЗАРБЕК.



https://telegra.ph/Sovmestnoe-rassledovanie-FBRK-s-vedushchim-yuristom-po-zemelnym-otnosheniyam-Bakytzhanom-Bazarbek-o-tom-kak-i-komu-dostalsya-uch-03-23