|В горах Иле-Алатауского заповедника найдена сверх-секретная вилла (Сатыбалды Назарбаева?)
14:32 26.03.2022
Общественник отыскал в горах виллу Сатыбалды
Алан ИСАЕВ
Общественный деятель Бакытжан БАЗАРБЕК опубликовал результаты расследования о наличии в горах недалеко от Иле-Алатауского парка красивой виллы. Он отмечает, что в радиусе 10 километров нет ни одного населенного пункта.
Как отметил в своем посте Бакытжан БАЗАРБЕК, участок под индивидуальное жилое строительство принадлежит гражданину по фамилии САТЫБАЛДЫ.
На земельном участке расположена вилла - 100*25 м с огромным садом и красивыми дорожками по нему, две вертолетные площадки, теннисный корт, домик для гостей, домик для охраны, парковка для охраны, парковка для гостей и многое другое,
- отмечает БАЗАРБЕК.
Общественник недоумевает, как одинокий участок под ИЖС оказался посреди сельскохозяйственных земель и недалеко от нацпарка. Он отмечает, что самый ближайший к элитной вилле населенный пункт - село Бекболат Ашекеев, до которого если по прямому через горы - 8,53 км, по дороге - 14 км.
Согласно базе АИС ГЗК, этот земельный участок под ИЖС привязан к селу Шамалган, массив Шамалган,
- отмечает общественник.
Также он говорит, что вилла находится вне охранной зоны нацпарка.
В других местах охранная зона нацпарка составляет более 10 километров, а в месте размещения элитной виллы охранная зона сужается до 2 км, и возведенная вилла оказывается вне охранной зоны,
- говорит БАЗАРБЕК.
https://telegra.ph/Sovmestnoe-rassledovanie-FBRK-s-vedushchim-yuristom-po-zemelnym-otnosheniyam-Bakytzhanom-Bazarbek-o-tom-kak-i-komu-dostalsya-uch-03-23