 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.03.2022
14:44  Россия наносит Европе экономический контрудар, - О.Самофалова
14:32  В горах Иле-Алатауского заповедника найдена сверх-секретная вилла (Сатыбалды Назарбаева?)
14:11  В Баткене скоропостижна скончалась журналистка Арзыгул Галымбетова
14:10  В Киргизии изловили и оперативно выдали Узбекистану "лидера РЭО "Хизб ут-Тахрир"
13:39  В северной Тавриде (бывшей южной Украине) началось формирование новых органов власти, - вице-премьер Крыма Мурадов
13:18  Россию не должно волновать чужое общественное мнение, - Тимур Шерзад
13:12  Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане Кыргызстана с поддержкой РФ воевали, - Виктория Гунгер

13:06  Александр Роджерс: Россия и ее многочисленные союзники приступают к осаде Европы
12:44  Самый дорогой газ, закупаемый Китаем - туркменский
12:23  Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть 2
12:15  Европу накроет взрыв радикального исламизма, - Владимир Прохватилов
12:12  Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что, - Герман Садулаев
11:29  Нацификация и денацификация Украины: только факты, - Владимир Овчинский
11:27  Ни злата, ни булата. Коллективный Запад как голый король, - Владимир Винников
10:40  Сердар Бердымухамедов начал формировать свой КабМин - 9 зампредов, 17 министров, 20 -...
10:36  Глава КырМинздрава выгоняет частные клиники из "приватизированных" ими гос-поликлиник и роддомов
10:20  Казахи хотят быть начальниками, поэтому отказываются работать на стройке
10:12  Центр по предупреждению пыток подтверждает факты издевательств над бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым
09:39  YouTube заблокировал канал рос-пранкеров Вована и Лексуса, уличивших в идиотизме британских министров Уоллеса и Пател
08:32  Борбордук. Война не будет. Таджики вернули кыргызским пограничникам трофейный автомат
01:16  "Уже невыгодно": киргизы, таджики, узбеки объяснили отъезд из России
01:14  Перемена мест слагаемых: уйдет ли российская нефть в Азию
00:24  Доллару и евро вход воспрещен. Путин застал Запад врасплох, - Вл.Михеев
00:01  Рос-либер-олигарх Прохоров сбежал в Израиль и просится в иудеи. Отрежьте скорее...
Пятница, 25.03.2022
19:35  Токаев создает в Казахстане "Вторую республику", - И.Джорбенадзе
19:07  Ресурсная валюта. Станет ли энергорубль заменой нефтедоллару? - Владимир Винников
17:57  Победа героинового джихада в Афганистане, - Незамуддин Бахави
17:38  Бешенный Бейшеналиев. Окончательно слетевший с катушек глава кырминздрава ругается уже и на Генпрокуратуру
16:51  Отказаться от российского газа легко - нужно потеплее одеться, - The Economist
16:49  Сердар Бердымухамедов лично открыл ж/к имени Мяликгулы Бердымухамедова
16:45  Гигантский флагшток, установленный Рахмоном в Муминабаде, опасно накренился и скоро рухнет (видео)
16:40  В Бишкеке парад военной техники. Куда/на кого наступаем?
15:54  Экс-кырпреза Атамбаева "босиком по снегу насильно" волокут в суд. Кырпрез Жапаров уверяет, что "он всех простил и никому не мстит"
14:28  Попрание ада. На Украине Россия отбивает у НАТО свою русскую историю, - Александр Проханов
13:02  Причальная история. Казахстану придется сократить нефтедобычу. Из-за отломанной штормами российской трубы, - "Э-К"
12:59  Акимат Алматы никак не может построить... крематорий (себе?)
12:36  "Тальго-Тульпар". Узбекистан запускает скорый поезд Алматы-Ташкент (3 раза в неделю)
12:33  СМИ сообщают о смерти Владимира Жириновского. Спикер Госдумы Володин опровергает
12:30  В южно-кыргызском Раззакове (экс-Исфане) буза из-за ареста местных курбаши
11:26  Казахстанский нео-облцентр Капшагай, решением маслихата, переименовался в "Динмухамед Кунаев"
10:20  КырПрез Жапаров особым обращением уговаривает кыргызстанцев переписаться переписью
09:10  Талибы обещают все-таки разрешить афганкам учиться. Только переоденут (замотают) по-новому
09:01  Киргизия окончательно? выиграла в международном суде тяжбу с Белоконем по "Манас Банку"
09:00  Галко-Урганты. Россияне заполнили гостиницы Нур-Султана и Алматы, - "Э-К"
08:53  В Алматы начали реприватизацию. Всего, что раздарил по родне и за взятки экс-аким Сагинтаев, - "Э-К"
08:44  Цифровой Госплан. России предстоит построить Экономику Будущего, - Александр Галушка
08:25  Сердар Бердымухамедов ищет поддержки Индии, - В.Панфилова
08:03  Каzахстан или Казахстан? - А.Каминская
07:22  Рубли за газ. Если нет рублей, оплачивайте российский экспорт золотом, - В.Катасонов
07:20  Киевский режим окончательно превратился в полицейскую диктатуру, - С.Князев
00:54  Газ за рубли: Путин издевается над Западом, - "Politico"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В горах Иле-Алатауского заповедника найдена сверх-секретная вилла (Сатыбалды Назарбаева?)В горах Иле-Алатауского заповедника найдена сверх-секретная вилла (Сатыбалды Назарбаева?)
14:32 26.03.2022

Общественник отыскал в горах виллу Сатыбалды
Алан ИСАЕВ

Общественный деятель Бакытжан БАЗАРБЕК опубликовал результаты расследования о наличии в горах недалеко от Иле-Алатауского парка красивой виллы. Он отмечает, что в радиусе 10 километров нет ни одного населенного пункта.

Как отметил в своем посте Бакытжан БАЗАРБЕК, участок под индивидуальное жилое строительство принадлежит гражданину по фамилии САТЫБАЛДЫ.

На земельном участке расположена вилла - 100*25 м с огромным садом и красивыми дорожками по нему, две вертолетные площадки, теннисный корт, домик для гостей, домик для охраны, парковка для охраны, парковка для гостей и многое другое,
- отмечает БАЗАРБЕК.

Общественник недоумевает, как одинокий участок под ИЖС оказался посреди сельскохозяйственных земель и недалеко от нацпарка. Он отмечает, что самый ближайший к элитной вилле населенный пункт - село Бекболат Ашекеев, до которого если по прямому через горы - 8,53 км, по дороге - 14 км.

Согласно базе АИС ГЗК, этот земельный участок под ИЖС привязан к селу Шамалган, массив Шамалган,
- отмечает общественник.

Также он говорит, что вилла находится вне охранной зоны нацпарка.

В других местах охранная зона нацпарка составляет более 10 километров, а в месте размещения элитной виллы охранная зона сужается до 2 км, и возведенная вилла оказывается вне охранной зоны,
- говорит БАЗАРБЕК.

https://telegra.ph/Sovmestnoe-rassledovanie-FBRK-s-vedushchim-yuristom-po-zemelnym-otnosheniyam-Bakytzhanom-Bazarbek-o-tom-kak-i-komu-dostalsya-uch-03-23

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648294320


Новости Казахстана
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз
- О Новом Казахстане и Второй республике
- О стратегических перспективах
- Дела семейские
- О ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума
- Изменит ли Капшагай смена имени и статуса?
- Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания
- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  