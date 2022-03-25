Азербайджанская армия вошла (вторглась?) в армянский Нагорный Карабах

18:01 26.03.2022

Вооруженные силы Азербайджана вошли в Нагорный Карабах

Вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности России в Карабахе



Фото: Валерий Мельников / РИА Новости



Вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.



"С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента", - сообщили в министерстве.



В российском Минобороны сообщили, что азербайджанские военные нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного-Карабаха. Уточняется, что удары с беспилотников типа "Байрактар ТБ-2" были нанесены в районе населенного пункта Фурух.



Россия призвала Азербайджан отвести войска, в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) введено военное положение.



"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - говорится в бюллетене российского военного ведомства. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента принимает меры для урегулирования ситуации.



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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о введении военного положения на территории региона. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу НКР.



"26 марта президент Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - прим. ред.) Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории республики Арцах военного положения", - сообщила пресс-служба НКР.



Во время военного положения на территории непризнанной республики будет ограничено право на свободу собраний, запрещены забастовки и другие мероприятия. Кроме того, будет приостановлена работа организаций, чья деятельность направлены против обороноспособности и безопасности региона. Ответственность за выполнение положений указа возложена на министерство внутренних дел и службу национальной безопасности НКР.



Ранее Совбез Нагорно-Карабахской республики направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить число российских миротворцев в регионе.



22 марта министерство иностранных дел Армении заявило, что Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, из-за чего население региона столкнулось с гуманитарным кризисом. По данным ведомства, 120 тыс. жителей региона лишились необходимого газоснабжения в условиях холодов и снегопада.



Путин провел два телефонных разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Карабахе. Переговоры прошли в четверг, 24 марта, и в пятницу, 25 марта.