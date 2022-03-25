 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.03.2022
21:34  Байден обозвал Путина "мясником"
18:01  Азербайджанская армия вошла (вторглась?) в армянский Нагорный Карабах
14:44  Россия наносит Европе экономический контрудар, - О.Самофалова
14:32  В горах Иле-Алатауского заповедника найдена сверх-секретная вилла (Сатыбалды Назарбаева?)
14:11  В Баткене скоропостижна скончалась журналистка Арзыгул Галымбетова
14:10  В Киргизии изловили и оперативно выдали Узбекистану "лидера РЭО "Хизб ут-Тахрир"
13:39  В северной Тавриде (бывшей южной Украине) началось формирование новых органов власти, - вице-премьер Крыма Мурадов

13:18  Россию не должно волновать чужое общественное мнение, - Тимур Шерзад
13:12  Однобокая демократия. Как "толерантные" граждане Кыргызстана с поддержкой РФ воевали, - Виктория Гунгер
13:06  Александр Роджерс: Россия и ее многочисленные союзники приступают к осаде Европы
12:44  Самый дорогой газ, закупаемый Китаем - туркменский
12:23  Акбар Турсунов: Навруз как феномен мировой культуры. Часть 2
12:15  Европу накроет взрыв радикального исламизма, - Владимир Прохватилов
12:12  Экономическая модель Запада – получать деньги ни за что, - Герман Садулаев
11:29  Нацификация и денацификация Украины: только факты, - Владимир Овчинский
11:27  Ни злата, ни булата. Коллективный Запад как голый король, - Владимир Винников
10:40  Сердар Бердымухамедов начал формировать свой КабМин - 9 зампредов, 17 министров, 20 -...
10:36  Глава КырМинздрава выгоняет частные клиники из "приватизированных" ими гос-поликлиник и роддомов
10:20  Казахи хотят быть начальниками, поэтому отказываются работать на стройке
10:12  Центр по предупреждению пыток подтверждает факты издевательств над бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым
09:39  YouTube заблокировал канал рос-пранкеров Вована и Лексуса, уличивших в идиотизме британских министров Уоллеса и Пател
08:32  Борбордук. Война не будет. Таджики вернули кыргызским пограничникам трофейный автомат
01:16  "Уже невыгодно": киргизы, таджики, узбеки объяснили отъезд из России
01:14  Перемена мест слагаемых: уйдет ли российская нефть в Азию
00:24  Доллару и евро вход воспрещен. Путин застал Запад врасплох, - Вл.Михеев
00:01  Рос-либер-олигарх Прохоров сбежал в Израиль и просится в иудеи. Отрежьте скорее...
Пятница, 25.03.2022
19:35  Токаев создает в Казахстане "Вторую республику", - И.Джорбенадзе
19:07  Ресурсная валюта. Станет ли энергорубль заменой нефтедоллару? - Владимир Винников
17:57  Победа героинового джихада в Афганистане, - Незамуддин Бахави
17:38  Бешенный Бейшеналиев. Окончательно слетевший с катушек глава кырминздрава ругается уже и на Генпрокуратуру
16:51  Отказаться от российского газа легко - нужно потеплее одеться, - The Economist
16:49  Сердар Бердымухамедов лично открыл ж/к имени Мяликгулы Бердымухамедова
16:45  Гигантский флагшток, установленный Рахмоном в Муминабаде, опасно накренился и скоро рухнет (видео)
16:40  В Бишкеке парад военной техники. Куда/на кого наступаем?
15:54  Экс-кырпреза Атамбаева "босиком по снегу насильно" волокут в суд. Кырпрез Жапаров уверяет, что "он всех простил и никому не мстит"
14:28  Попрание ада. На Украине Россия отбивает у НАТО свою русскую историю, - Александр Проханов
13:02  Причальная история. Казахстану придется сократить нефтедобычу. Из-за отломанной штормами российской трубы, - "Э-К"
12:59  Акимат Алматы никак не может построить... крематорий (себе?)
12:36  "Тальго-Тульпар". Узбекистан запускает скорый поезд Алматы-Ташкент (3 раза в неделю)
12:33  СМИ сообщают о смерти Владимира Жириновского. Спикер Госдумы Володин опровергает
12:30  В южно-кыргызском Раззакове (экс-Исфане) буза из-за ареста местных курбаши
11:26  Казахстанский нео-облцентр Капшагай, решением маслихата, переименовался в "Динмухамед Кунаев"
10:20  КырПрез Жапаров особым обращением уговаривает кыргызстанцев переписаться переписью
09:10  Талибы обещают все-таки разрешить афганкам учиться. Только переоденут (замотают) по-новому
09:01  Киргизия окончательно? выиграла в международном суде тяжбу с Белоконем по "Манас Банку"
09:00  Галко-Урганты. Россияне заполнили гостиницы Нур-Султана и Алматы, - "Э-К"
08:53  В Алматы начали реприватизацию. Всего, что раздарил по родне и за взятки экс-аким Сагинтаев, - "Э-К"
08:44  Цифровой Госплан. России предстоит построить Экономику Будущего, - Александр Галушка
08:25  Сердар Бердымухамедов ищет поддержки Индии, - В.Панфилова
08:03  Каzахстан или Казахстан? - А.Каминская
07:22  Рубли за газ. Если нет рублей, оплачивайте российский экспорт золотом, - В.Катасонов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Азербайджанская армия вошла (вторглась?) в армянский Нагорный Карабах
18:01 26.03.2022

Вооруженные силы Азербайджана вошли в Нагорный Карабах
Вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности России в Карабахе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Вооруженные силы Азербайджана вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

"С 24 по 25 марта вооруженные силы Азербайджанской Республики, нарушив положения трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, вошли в зону ответственности российского миротворческого контингента", - сообщили в министерстве.

В российском Минобороны сообщили, что азербайджанские военные нанесли четыре удара по подразделениям Нагорного-Карабаха. Уточняется, что удары с беспилотников типа "Байрактар ТБ-2" были нанесены в районе населенного пункта Фурух.

Россия призвала Азербайджан отвести войска, в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) введено военное положение.

"В настоящее время командованием российского миротворческого контингента предпринимаются меры для урегулирования ситуации и возвращения войск в исходное положение. Азербайджанской стороне направлен призыв по отводу войск", - говорится в бюллетене российского военного ведомства. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента принимает меры для урегулирования ситуации.

-------------------

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики подписал указ о введении военного положения на территории региона. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу НКР.

"26 марта президент Республики Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - прим. ред.) Араик Арутюнян подписал указ о временном ограничении прав и свобод в условиях объявленного на территории республики Арцах военного положения", - сообщила пресс-служба НКР.

Во время военного положения на территории непризнанной республики будет ограничено право на свободу собраний, запрещены забастовки и другие мероприятия. Кроме того, будет приостановлена работа организаций, чья деятельность направлены против обороноспособности и безопасности региона. Ответственность за выполнение положений указа возложена на министерство внутренних дел и службу национальной безопасности НКР.

Ранее Совбез Нагорно-Карабахской республики направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить число российских миротворцев в регионе.

22 марта министерство иностранных дел Армении заявило, что Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха в районе города Шуши, из-за чего население региона столкнулось с гуманитарным кризисом. По данным ведомства, 120 тыс. жителей региона лишились необходимого газоснабжения в условиях холодов и снегопада.

Путин провел два телефонных разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Карабахе. Переговоры прошли в четверг, 24 марта, и в пятницу, 25 марта.

Источник - лента
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1648306860


Новости Казахстана
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз
- О Новом Казахстане и Второй республике
- О стратегических перспективах
- Дела семейские
- О ситуации на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума
- Изменит ли Капшагай смена имени и статуса?
- Ушел из жизни известный казахстанский актер Юрий Померанцев
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената посетил социальную мастерскую и центр социального обслуживания
- Премьер-Министр поручил усилить контроль соблюдения 15%-ой наценки на социально-значимые товары
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  