Байден обозвал Путина "мясником"

21:34 26.03.2022

Александра Вишневская



Президент США Джо Байден назвал российского президента Владимира Путина "мясником". Такое заявление он сделал во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.



Один из журналистов спросил Байдена, что тот думает о Путине на фоне военной операции на Украине.



"Он мясник, вот, что я думаю", - ответил американский президент.



Ранее Байден заявил, что считает Путина "военным преступником".



В ходе общения американского лидера с журналистами корреспондент Fox News спросила, готов ли Байден назвать главу России "военным преступником". Изначально президент США ответил отрицательно и вышел из комнаты, однако впоследствии вернулся, переспросил и изменил свой ответ на положительный.