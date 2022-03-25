КырФемида. Уволены Баткенские прокуроры. Не оправдали...

00:14 27.03.2022

Освобождены от должностей прокурор Баткенской области Нуркамал Набиев, прокуроры Лейлекского района Асатов и Сулюкты Халмурзаев



Набиев Нуркамал Бурханович освобожден от должности прокурора Баткенской области.



Информацию подтвердил начальник отдела информации и связи с общественностью Генпрокуратуры Сирожиддин Камолидинов.



Также освобожден от должности прокурор Лейлекского района Асатов Жуманазар Досматович и прокурор города Сулюкта Халмурзаев Курсан Шадыбекович.



Набиев на должность прокурора Баткенской области был назначен в августе 2021 года.