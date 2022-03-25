Грозит ли миру новая пандемия из-за американских биолабораторий на Украине?

00:20 27.03.2022 Sasapost (Египет): грозит ли миру новая пандемия из-за американских биолабораторий на Украине?



Если поначалу Соединенные Штаты полностью отрицали нахождение каких-либо американских биологических лабораторий на Украине, то позже признали факт их существования, но в исключительно оборонительных целях. Теперь Америка продолжает отрицать военное назначение данных объектов, но хотя бы признает, что они есть, пишет Sasapost.



11 марта 2022 года Государственная Дума России направила официальное обращение в ООН и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. За три дня до этого на пресс-конференции официальный представитель министерства иностранных дел Китая обвинил Соединенные Штаты в использовании данных лабораторий в подозрительных целях. По его словам, они содержат большое количество смертельных вирусов, которые могут использоваться в военных целях. Рассмотрим подробнее имеющиеся факты и американскую позицию по данному вопросу.



Российские доказательства и китайские опасения



Как сообщил 6 марта 2022 года официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, Москва получила неопровержимые доказательства причастности США к финансированию крупного военного проекта на Украине, что было выявлено в ходе российской военной операции на территории этой страны.



По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Киев уже начал стирать все имеющиеся следы, указывающие на американское участие в работе лабораторий, и их сотрудники передали России документы, подтверждающие факт наличия опасных бактерий и вирусов, вызывающих чуму, сибирскую язву, холеру и другие смертельные заболевания.



Что касается Китая, то он требует от Соединенных Штатов объяснений по поводу деятельности биолабораторий. Согласно открытым данным, предоставленным американцами ООН в 2021 году, они управляют 336 лабораториями в 30 странах мира. Среди них 26 лабораторий и совместных объектов с украинским правительством, работающих под эгидой министерства здравоохранения. Все они находятся под непосредственным контролем Пентагона. По словам представителя оборонного ведомства Китая, в зонах ряда лабораторий случались крупные вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь, в связи с чем следует предупредить мировое сообщество об опасности данных объектов. В частности, речь идет о вспышках, о которых сообщило USA Today в 2015 году.



Обеспокоенность Китая вызвал секретный статус документов, в связи с чем официальный представитель МИД КНР требует от США сведений о данных лабораториях и их деятельности, назвав это частью ответственности Америки перед миром.



В начале было отрицание: реакция США на обвинения



Неудивительно, что США принялись активно отрицать все обвинения. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опубликовала твиты, осуждающие российско-китайские заявления, и объяснила их теориями заговора.



Как отметила Псаки в последующем твите, Соединенные Штаты полностью соблюдают Международный договор о запрещении химического оружия, а кого можно обвинить в применении химического оружия, так это Россию. Она осудила поддержку, оказываемую Башару Асаду в Сирии, и применение им химического оружия против собственного народа и даже указала на возможность применения его Россией на Украине в ближайшем будущем.



США признали наличие на Украине биолабораторий



Если поначалу Соединенные Штаты полностью отрицали нахождение каких-либо американских биологических лабораторий на Украине, то позже признали факт их существования, но в исключительно оборонительных целях в противовес тому, что заявляют Москва и Пекин. Как отметила заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, там действительно идет работа с вирусами и болезнетворными бактериями, но в целях проведения научных исследований.



Официальный сайт посольства США на Украине сообщил: "Программа по снижению угрозы безопасности Министерства обороны США сотрудничает с дружественными странами для борьбы со вспышками самых опасных инфекционных заболеваний в мире, независимо от того, имеют ли они преднамеренный, случайный или естественный характер".



На допросе директора ЦРУ в Сенате республиканец Марко Рубио признал, что у США есть биолаборатории на Украине, и охарактеризовал эти объекты как исследовательские, а не военные. Тем не менее он задал главе ЦРУ вопрос: "Как мы можем говорить, что в этих лабораториях содержатся опасные вещества, которые не должны попасть в руки России, и в то же время заявлять, что они не созданы для военных целей?"



Официальная риторика американских властей продолжает отрицать военное назначение данных объектов и лабораторий, несмотря на нежелание признавать факт их существования с самого начала. В поддержку такой риторики высказался президент Украины Владимир Зеленский: "Мы - адекватные люди. Я - президент адекватной страны и адекватного народа. И отец двух детей. И никакого химического или любого другого оружия массового поражения на моей земле никто не разрабатывал".



Такую же позицию заняла ООН. Верховный представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявил на заседании Совета безопасности, что Организации ничего не известно о какой-либо программе по созданию биологического оружия на Украине. Таким образом российско-китайские обвинения в адрес США не имели результата.



Станет ли мир свидетелем новой пандемии из-за украинских биолабораторий?



Возвращаясь к вопросам сенатора Марко Рубио к директору разведки США Уильяму Бернсу, где он упомянул о наличии опасных вирусов и бактерий в американских биолабораториях на Украине и опасениях их захвата Россией, мы должны отметить: президент США Джо Байден не исключает такого развития событий. Как он заявил на пресс-конференции 22 числа этого месяца, президент Путин взвешивает идею применения химического оружия на Украине. Указывает ли это на возможность утечки опасных вирусов и бактерий из американских биологических лабораторий на украинской территории?



Однако американский президент упустил из виду другой момент: если изучить историю американских биолабораторий в Америке и мире, мы обнаружим, что фатальные ошибки допускались самими Соединенными Штатами! Это вызывает много опасений по поводу судьбы опасных материалов, содержащихся в американских лабораториях по всему миру.



Согласно результатам расследования деятельности биологических лабораторий в Соединенных Штатах, опубликованного американской газетой USA Today в 2015 году, образцы смертоносных бактерий были утеряны, а зараженные лабораторные мыши сбежали. Кроме того, они обнаружили, что больной скот, используемый исследовательским университетом для экспериментов, периодически отправлялся на бойню, а потом продавался на рынке для потребления в пищу. Наконец, оборудование, используемое для защиты исследователей от таких вирусов, как лихорадка Эбола и птичий грипп, часто было неисправным.



Всего этого достаточно, чтобы придать большой вес сценарию новой пандемии, источником которой станет одна из американских биолабораторий, однако с началом операции на Украине и захватом этих объектов Россией дело может зайти слишком далеко. Хуже того, Москва исторически обладала огромным арсеналом химического оружия, которое, как заявила, было полностью уничтожено в 2017 году, и ее не раз обвиняли в содействии применению данного оружия в Сирии президентом Башаром Асадом.



Пандемия коронавируса продолжается уже третий год и оказывает сильное влияние на мировую экономику. В 2020 году ее объем сократился на 4,4%, что является худшим показателем со времен Великой депрессии 1930-х годов, поэтому сценарий новой вспышки пандемии, например, чумы, сибирской язвы или других вирусов и бактерий станет причиной новой паники на глобальном уровне, большого количества смертей и еще более резкого спада экономики. Источник - ИноСМИ

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