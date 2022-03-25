США не знают, что делать: Китайский дракон объединяется с русским медведем, - К.Ольшанский

00:21 27.03.2022

США не знают, что делать: Китайский дракон объединяется с русским медведем

Новый военно-экономический блок ужасает Вашингтон и его "ястребов"



Константин Ольшанский



Американские генералы и политики в ужасе от того, что сотворили. Пытаясь обуздать Россию санкциями, они выпустили джинна из бутылки. Теперь Россия все крепче объединяется с Китаем, а новый блок способен не просто бросить вызов янки, но и победить их.



United News: западные дипломаты показали свою "лживость и глупость"



Украинский военно-политический кризис стал возможен из-за провальных и бестолковых действий дипломатов, пишет отставной дипломат Сюй Мяньшэн в колонке для китайского экономического издания United News.



Одним из главных факторов, по мнению дипломата, стали постоянные заигрывания НАТО и Украины (напомним, что это был вынужден признать даже глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель). После распада Советского Союза Украина хоть и стала независимой, однако поддерживала хорошие отношения с Россией.



Но после госпереворота 2014 года, который привел к власти проамериканский режим, Украина постепенно отдалилась от России и даже стремилась вступить в Евросоюз и НАТО. После ее вступления в НАТО она представляла бы серьезнейшую угрозу национальной безопасности России, констатирует Мяньшэн.



"Украина может быть проамериканской, но не антироссийской. Если бы Украина проводила правильную внешнюю политику и занимала равноудаленную дипломатическую позицию по отношению к России и США, то она была бы стабильна", - пишет мудрый китайский дипломат.



Критикует Мяньшэн и отношения США и Евросоюза. Когда Россия готовилась принять контрмеры против сближения Украины с НАТО, союзники по НАТО во главе с США не использовали дипломатию для смягчения напряженности между Россией и Украиной, а лишь подливали масла в огонь. С одной стороны, натовская верхушка упрекала Россию по любому поводу и угрожала, с другой стороны, побуждала Украину противостоять России.



Лишним доказательством беспомощности европейской бюрократии стало то, что французско-немецкое посредничество в украинском конфликте выбрало неверную цель. Президент Франции и канцлер Германии консультировались с президентом России Владимиром Путиным, но его позиция была не только ясна и тверда, но и легитимна. Поэтому объектом франко-германского убеждения должен быть президент Украины, уверен Мяньшэн.



На этом фоне США и Европа не способствовали деэскалации, лишь вводя одни за другими санкции против России. И тем самым дестабилизировали ситуацию.



"Экономические санкции - это фактически насилие против насилия, око за око", - напоминает Мяньшэн. Он отмечает, что экономические санкции имеют широкий спектр негативных последствий. В условиях глобализации мировой экономики вред будет нанесен не только лицам, находящимся под санкциями, но и неизбежно экономическим интересам третьих лиц и даже ударит по самим санкционерам.



Запрет США на экспорт российских энергоносителей, безусловно, ударит по основным импортерам, что приведет к инфляции и напрямую повлияет на мировой экономический рост.



Мяньшэн напоминает, что недавно США и Европа сообщили о желании "помочь" Украине создать правительство в изгнании. Но если это произойдет, то украинский кризис затянется бесконечно долго, а украинский народ будет по-прежнему раздираться вооруженными конфликтами.



"Западные страны сидят и смотрят, но не намерены предпринимать правильные дипломатические действия. И это в полной мере показывает лживость и глупость США и европейских стран", - считает Сюй Мяньшэн.



Radio Free Asia: после украинского кризиса юань станет международной валютой



С большой симпатией к позиции России выступают и другие китайские издания. Radio Free Asia, напоминает о крепости экономических связей двух стран. Россия является вторым по величине источником нефти для Китая после Саудовской Аравии и третьим по величине поставщиком природного газа в Китай. Россия также экспортирует энергетический и коксующийся уголь и сельскохозяйственную продукцию. Не говоря уже о вооружениях.



Причем Россия давно начала диверсифицировать риски, увеличивая долю юаня в золотовалютных резервах и скупая китайские гособлигации. В свою очередь, Китай сейчас рассматривает возможность приобретения пакетов акций в российских энергетических и сырьевых компаниях. Карт-бланш на это могут получить Sinopec, Chinalco и China Minmetals.



Нынешний экономический кризис открывает гигантские возможности для Китая, цитирует Radio Free Asia финансового аналитика Ма Юнчжэ. При условии перевода экспортных поставок России в юань и объединения "Национальной платежной системы России" и китайской "Трансграничной межбанковской платежной системы" (CIPS) юань может стать полноценной мировой резервной валютой. И в расчетах юанями будет переходить все больше стран.



В апреле Евросоюз проведет с Китаем саммит. Но уже сейчас очевидно, что Запад продолжит размежевание с Китаем, который поддержал Россию. Для европейских бюрократов (тех самых, которых Мяньшэн уличил в глупости и лживости) теперь это некая единая угроза.



Причем подобное отношение к Китаю возникло не вчера. Еще в марте 2019 года Еврокомиссия в своем политическом документе "ЕС-Китай: стратегические перспективы" назвала Поднебесную "институциональным конкурентом, продвигающим альтернативную модель управления".



Больно и стыдно евробюрократам, что эта самая "альтернативная модель" оказывается более эффективной и жизнеспособной, нежели западная. Оттого и бесятся.