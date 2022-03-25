Ахмад Масуд: талибы нарушили обещание создать инклюзивное правительство в Афганистане

00:27 27.03.2022

Муллораджаб Юсуфзода



Ахмад Масуд-младший выступил с видеообращением по случаю праздника Навруз. 24 марта 2022 года



Ахмад Масуд, лидер антиталибского сопротивления, в видеообращении по случаю праздника Навруз – Нового года по астрономическому солнечному календарю, подверг критике талибов за то, что нарушили собственное обещание по формированию инклюзивного правительства в Афганистане.



"Талибы будут признаны мировым сообществом только тогда, когда их признает афганский народ", отметил Масуд-младший.



Руководство движения "Талибан" (запрещено в Таджикистане), которое захватило власть в Афганистане в августе прошлого года, пока не отреагировало на заявление лидера Фронта национального сопротивления.



26-минутное видеообращение Ахмада Масуда, сына Героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда, было опубликовано на его фейсбуковской странице вечером 24 марта.



Лидер антиталибского сопротивления поздравил афганский народ с праздником, но отметил, что "старый год, вопреки ожиданиям, был тяжелым и ужасным для всех нас". "Мы все ждали и надеялись, что война закончится и наконец-то в Афганистане наступит долгожданный мир. Но, к сожалению, по различным причинам, в том числе, из-за того, что движение "Талибан" насильственно захватило власть в стране, исторический шанс на мир был упущен", отмечает Масуд-младший.



Лидер ФНС осудил решение "Талибан" закрыть школы для девочек старше шестого класса. Талибы, распахнули 23 марта двери средних школ для афганских девочек, но спустя буквально несколько часов отправили их всех обратно домой. Позже руководство радикального движения заявило, что разрешит девочкам учиться только после того, как будет утверждена соответствующая нормам шариата новая школьная форма.



"Наши дорогие сестры с надеждой пошли в школу, но, к сожалению, столкнулись с ложью и обманом: двери школ оказались запертыми", сказал Ахмад Масуд.



Глава антиталибского сопротивления отметил, что ФНС по призыву исламских богословов прекратил боевые действия, однако талибы во время переговоров с ополченцами настаивают на то, чтобы они сложили оружие и присоединились к ним.



Фронт национального сопротивления Афганистана был образован в провинции Панджшер после захвата власти в Кабуле "Талибаном" в середине августа прошлого года. Силы, отказавшиеся признавать власть радикального движения, сплотились вокруг Ахмада Масуда - сына известного в 1980-90-е годы таджикского полевого командира Ахмад Шаха Масуда. В начале сентября 2021 года талибы заявили, что им удалось взять под контроль Панджшерскую долину, бойцы сопротивления объявили о своем отходе в горные ущелья, окружающие долину. С тех пор регулярно появляются сообщения о боях в Панджшере, а также в провинциях Баглан, Бадахшан, Парван и Каписа. В январе в Иране состоялись переговоры между делегациями "Талибан" и Фронта народного сопротивления, однако они завершились безрезультатно.



Ахмад Масуд в своем видеообращении отметил также, что в прошлом году стали свидетелями того, как талибы постоянно нарушали права граждан, занимались грабежами и разбоем. Он выразил обеспокоенность тем, что талибы, вопреки обещаниям об амнистии, казнили без суда бывших солдат сил национальной обороны и тех, кого считали сторонниками бывшего правительства. Лидер ФНС обратился в жителям Афганистана и исламским богословам выступить против создавшейся в стране ситуации.



С наступление весны, по словам экспертов, боевые действия могут возобновиться во многих провинциях Афганистана. Ахмад Масуд в своем видеообращении не упомянул о весенней военной кампании против талибов, лишь сказав, что силы сопротивление продолжат свою борьбу.